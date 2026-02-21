Samsung Galaxy A37 vs Galaxy A57, Pilih yang Spek Gahar atau Harga Terjangkau?

Perbandingan spesifikasi antara Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy A57.(Dok. MI/AI)

SAMSUNG kembali memanaskan pasar smartphone kelas menengah dengan persiapan peluncuran Galaxy A37 dan Galaxy A57. Berdasarkan bocoran terbaru di awal 2026, kedua perangkat ini tidak hanya membawa penyegaran desain, tetapi juga standarisasi fitur premium yang sebelumnya hanya ada di seri flagship.

Spesifikasi Samsung Galaxy A37 vs Galaxy A57

Fitur Samsung Galaxy A37 Samsung Galaxy A57 Layar 6.7" Super AMOLED, 120Hz 6.6" Flexible OLED, 120Hz Chipset Exynos 1480 Exynos 1680 RAM / Memori 6GB/8GB | Up to 256GB 8GB/12GB | Up to 256GB (UFS 3.1) Kamera Utama 50MP (OIS) + 8MP + 5MP 50MP (OIS) + 12MP + 5MP Baterai & Charging 5.000 mAh, 45W 5.000 mAh, 45W Ketahanan IP67 IP68

Performa: Lompatan Generasi Exynos

Samsung Galaxy A57 dipersenjatai dengan Exynos 1680, chipset fabrikasi terbaru yang fokus pada efisiensi termal dan kemampuan AI tingkat lanjut. Sementara itu, Galaxy A37 mendapatkan "warisan" tenaga dari Exynos 1480. Meskipun chipset A37 merupakan teknologi tahun lalu, performanya masih sangat kompetitif untuk menjalankan aplikasi berat dan multitasking di ekosistem Android 16.

Keduanya kini mendukung pengisian daya cepat 45W, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya yang hanya 25W.

Desain Ultra Slim dan Bezel Tipis

Samsung memberikan sentuhan estetika berbeda tahun ini. Galaxy A57 tampil sangat tipis dengan ketebalan hanya 6.9 mm dan bobot 182 gram. Penggunaan panel Flexible OLED memungkinkan Samsung memangkas bezel layar menjadi jauh lebih simetris dan tipis dibandingkan Galaxy A37 yang masih memiliki bezel sedikit lebih tebal di bagian bawah (chin).

Sistem Kamera: Tajam dan Stabil

Kedua ponsel mengandalkan sensor utama 50MP dengan Optical Image Stabilization (OIS). Perbedaan mulai terlihat pada lensa pendukung. Galaxy A57 menggunakan lensa ultra-wide 12MP yang mampu menangkap detail lebih baik saat memotret pemandangan, sedangkan Galaxy A37 menggunakan lensa 8MP. Untuk urusan selfie, keduanya dibekali sensor 12MP yang dioptimalkan untuk pembuatan konten video 4K.

Kesimpulan: Mana yang Harus Anda Beli?

Jika anggaran Anda memungkinkan, Galaxy A57 adalah investasi terbaik berkat dukungan RAM hingga 12GB, desain ultra-tipis, dan sertifikasi IP68. Namun, jika Anda mencari keseimbangan antara performa dan harga,Samsung Galaxy A37 menawarkan paket yang hampir serupa dalam hal kecepatan pengisian daya dan kualitas layar, menjadikannya raja baru di kelas menengah terjangkau.

