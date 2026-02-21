Samsung Galaxy A37 vs Galaxy A57, Pilih yang Spek Gahar atau Harga Terjangkau?

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SAMSUNG kembali memanaskan pasar smartphone kelas menengah dengan persiapan peluncuran Galaxy A37 dan Galaxy A57. Berdasarkan bocoran terbaru di awal 2026, kedua perangkat ini tidak hanya membawa penyegaran desain, tetapi juga standarisasi fitur premium yang sebelumnya hanya ada di seri flagship.
|Fitur
|Samsung Galaxy A37
|Samsung Galaxy A57
|Layar
|6.7" Super AMOLED, 120Hz
|6.6" Flexible OLED, 120Hz
|Chipset
|Exynos 1480
|Exynos 1680
|RAM / Memori
|6GB/8GB | Up to 256GB
|8GB/12GB | Up to 256GB (UFS 3.1)
|Kamera Utama
|50MP (OIS) + 8MP + 5MP
|50MP (OIS) + 12MP + 5MP
|Baterai & Charging
|5.000 mAh, 45W
|5.000 mAh, 45W
|Ketahanan
|IP67
|IP68
Samsung Galaxy A57 dipersenjatai dengan Exynos 1680, chipset fabrikasi terbaru yang fokus pada efisiensi termal dan kemampuan AI tingkat lanjut. Sementara itu, Galaxy A37 mendapatkan "warisan" tenaga dari Exynos 1480. Meskipun chipset A37 merupakan teknologi tahun lalu, performanya masih sangat kompetitif untuk menjalankan aplikasi berat dan multitasking di ekosistem Android 16.
Keduanya kini mendukung pengisian daya cepat 45W, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya yang hanya 25W.
Samsung memberikan sentuhan estetika berbeda tahun ini. Galaxy A57 tampil sangat tipis dengan ketebalan hanya 6.9 mm dan bobot 182 gram. Penggunaan panel Flexible OLED memungkinkan Samsung memangkas bezel layar menjadi jauh lebih simetris dan tipis dibandingkan Galaxy A37 yang masih memiliki bezel sedikit lebih tebal di bagian bawah (chin).
Kedua ponsel mengandalkan sensor utama 50MP dengan Optical Image Stabilization (OIS). Perbedaan mulai terlihat pada lensa pendukung. Galaxy A57 menggunakan lensa ultra-wide 12MP yang mampu menangkap detail lebih baik saat memotret pemandangan, sedangkan Galaxy A37 menggunakan lensa 8MP. Untuk urusan selfie, keduanya dibekali sensor 12MP yang dioptimalkan untuk pembuatan konten video 4K.
Jika anggaran Anda memungkinkan, Galaxy A57 adalah investasi terbaik berkat dukungan RAM hingga 12GB, desain ultra-tipis, dan sertifikasi IP68. Namun, jika Anda mencari keseimbangan antara performa dan harga,Samsung Galaxy A37 menawarkan paket yang hampir serupa dalam hal kecepatan pengisian daya dan kualitas layar, menjadikannya raja baru di kelas menengah terjangkau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved