Segini Perkiraan Harga Samsung A57 di Indonesia

Samsung Galaxy A57(Doc Samsung)

SAMSUNG sedang bersiap memperbarui lini mid-range populernya dengan menghadirkan Samsung Galaxy A57. Sebagai penerus Galaxy A56, ponsel ini membawa peningkatan signifikan pada sektor performa melalui chipset terbaru dan desain yang lebih ramping.

Bagi Anda yang berencana melakukan upgrade gadget di tahun 2026, mengetahui estimasi harga dan spesifikasi menjadi hal krusial. Berdasarkan bocoran dari berbagai peritel internasional, Samsung Galaxy A57 diprediksi akan mengalami penyesuaian harga di pasar global maupun Indonesia.

Perkiraan Harga Samsung Galaxy A57 di Indonesia

Melihat tren global dan kenaikan biaya produksi komponen, Samsung Galaxy A57 diperkirakan akan dipasarkan dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Di pasar Eropa, perangkat ini dirumorkan mulai dari EUR 539.

Jika dikonversikan dan disesuaikan dengan skema pajak di tanah air, berikut adalah estimasi harga Samsung Galaxy A57 di Indonesia:

Varian Memori Estimasi Harga (Rupiah) 8GB / 128GB Rp8.400.000 – Rp8.700.000 8GB / 256GB Rp9.200.000 – Rp9.500.000 12GB / 256GB Rp10.000.000 ke atas

Samsung Galaxy A57 tidak hanya menjual nama besar, tetapi juga membawa jeroan yang lebih bertenaga. Berikut adalah ringkasan spesifikasi yang dihimpun dari berbagai sumber:

Layar: 6.7-inch FHD+ Super AMOLED, 120Hz, kecerahan hingga 1900 nits.

6.7-inch FHD+ Super AMOLED, 120Hz, kecerahan hingga 1900 nits. Chipset: Samsung Exynos 1680 (fabrikasi 4nm) yang lebih efisien.

Samsung Exynos 1680 (fabrikasi 4nm) yang lebih efisien. RAM: Opsi 8GB atau 12GB untuk multitasking lancar.

Opsi 8GB atau 12GB untuk multitasking lancar. Kamera Utama: 50MP dengan OIS, 12MP Ultrawide, dan 5MP Macro.

50MP dengan OIS, 12MP Ultrawide, dan 5MP Macro. Baterai: 5.000 mAh dengan pengisian cepat 45W.

5.000 mAh dengan pengisian cepat 45W. Desain: Lebih tipis dengan ketebalan hanya 6.9mm dan perlindungan Gorilla Glass Victus+.

Berdasarkan siklus tahunan Samsung untuk seri Galaxy A5x, peluncuran global biasanya dilakukan pada bulan Maret setiap tahunnya. Untuk tahun 2026, Samsung Galaxy A57 diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada akhir Maret 2026.

Setelah peluncuran global, biasanya pasar Indonesia akan menyusul dalam kurun waktu singkat. Kemungkinan besar konsumen di tanah air sudah bisa melakukan pemesanan (pre-order) pada awal April 2026 melalui mitra resmi Samsung Indonesia. (Z-4)