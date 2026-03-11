Segini Perkiraan Harga Samsung A57 di Indonesia

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
SAMSUNG sedang bersiap memperbarui lini mid-range populernya dengan menghadirkan Samsung Galaxy A57. Sebagai penerus Galaxy A56, ponsel ini membawa peningkatan signifikan pada sektor performa melalui chipset terbaru dan desain yang lebih ramping.
Bagi Anda yang berencana melakukan upgrade gadget di tahun 2026, mengetahui estimasi harga dan spesifikasi menjadi hal krusial. Berdasarkan bocoran dari berbagai peritel internasional, Samsung Galaxy A57 diprediksi akan mengalami penyesuaian harga di pasar global maupun Indonesia.
Melihat tren global dan kenaikan biaya produksi komponen, Samsung Galaxy A57 diperkirakan akan dipasarkan dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Di pasar Eropa, perangkat ini dirumorkan mulai dari EUR 539.
Jika dikonversikan dan disesuaikan dengan skema pajak di tanah air, berikut adalah estimasi harga Samsung Galaxy A57 di Indonesia:
|Varian Memori
|Estimasi Harga (Rupiah)
|8GB / 128GB
|Rp8.400.000 – Rp8.700.000
|8GB / 256GB
|Rp9.200.000 – Rp9.500.000
|12GB / 256GB
|Rp10.000.000 ke atas
Samsung Galaxy A57 tidak hanya menjual nama besar, tetapi juga membawa jeroan yang lebih bertenaga. Berikut adalah ringkasan spesifikasi yang dihimpun dari berbagai sumber:
Berdasarkan siklus tahunan Samsung untuk seri Galaxy A5x, peluncuran global biasanya dilakukan pada bulan Maret setiap tahunnya. Untuk tahun 2026, Samsung Galaxy A57 diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada akhir Maret 2026.
Setelah peluncuran global, biasanya pasar Indonesia akan menyusul dalam kurun waktu singkat. Kemungkinan besar konsumen di tanah air sudah bisa melakukan pemesanan (pre-order) pada awal April 2026 melalui mitra resmi Samsung Indonesia. (Z-4)
LINI seri A terbaru dari Samsung kembali menjadi pusat perhatian setelah detail spesifikasi Galaxy A37 dan Galaxy A57 bocor ke publik.
Cek perbandingan mendalam Samsung Galaxy A37 dan Galaxy A57. Dari chipset Exynos 1680 hingga fitur fast charging 45W, mana yang terbaik untuk Anda?
Samsung Galaxy A57 segera rilis dengan bodi tipis 6,9mm, chip Exynos 1680, dan pengisian cepat 45W. Simak ulasan lengkap speknya di sini.
SAMSUNG dilaporkan tengah bersiap meluncurkan dua model baru dari lini seri A, yaitu Galaxy A57 dan Galaxy A37, pada awal tahun 2026.
Sebagai salah satu seri paling populer, Redmi Note 15 Pro hadir dengan membawa spesifikasi layar AMOLED 144Hz dan pengisian daya ultra cepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved