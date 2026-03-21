Rumor iPhone 18, Punya Desain Futuristik dan Kamera Lebih Canggih

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DUNIA teknologi kembali digemparkan dengan bocoran terbaru mengenai generasi penerus smartphone ikonik Apple, yakni iPhone 18. Meski seri iPhone 17 baru saja mendarat, rumor mengenai model tahun 2026 ini sudah mulai bermunculan dengan fokus utama pada peningkatan hardware kamera yang belum pernah ada sebelumnya di sejarah iPhone.
Satu hal yang paling mencolok dari rumor iPhone 18 adalah penggunaan teknologi variable aperture (bukaan lensa variabel) pada kamera utama 48MP Fusion. Berbeda dengan model saat ini yang memiliki bukaan lensa tetap (fixed aperture), iPhone 18 dikabarkan akan menggunakan bilah mekanis fisik untuk mengatur bukaan lensa dari f/1.4 hingga f/2.4.
Teknologi ini memungkinkan pengguna mendapatkan efek bokeh yang jauh lebih natural tanpa bantuan software, serta ketajaman foto yang lebih konsisten dalam berbagai kondisi pencahayaan. Ini adalah lompatan besar bagi fotografer mobile yang menginginkan kontrol manual layaknya kamera profesional.
Apple tampaknya mulai bergerak meninggalkan era Dynamic Island yang mencolok. Berdasarkan laporan rantai pasok, iPhone 18 Pro diprediksi akan menjadi model pertama yang menyembunyikan sebagian komponen Face ID di bawah layar. Langkah ini akan membuat Dynamic Island terlihat jauh lebih kecil atau bahkan berubah menjadi desain punch-hole tunggal yang minimalis.
Di balik kap mesinnya, iPhone 18 dipastikan akan mengusung chip Apple A20 Pro. Chip ini akan menjadi yang pertama menggunakan proses fabrikasi 2-nanometer (2nm) dari TSMC. Transisi ini menjanjikan peningkatan performa CPU hingga 15% dan efisiensi daya mencapai 30% lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya.
|Fitur
|iPhone 17 Pro Max (2025)
|iPhone 18 Pro Max (2026)
|Chipset
|A19 Pro (3nm)
|A20 Pro (2nm)
|RAM
|8GB / 12GB
|12GB (Standar)
|Kamera Utama
|48MP (Fixed)
|48MP (Variable Aperture)
|Baterai
|4.823 mAh
|5.100 mAh+
Berdasarkan tren pasar dan nilai tukar Mata Uang Rupiah di tahun 2026, berikut prediksi harganya:
iPhone 18 bukan sekadar pembaruan rutin. Dengan integrasi kamera variable aperture dan chip 2nm, Apple mencoba mendefinisikan ulang standar ponsel premium di tahun 2026. Meskipun peluncurannya masih cukup lama, bocoran ini memberikan gambaran jelas bahwa Apple fokus pada performa AI dan kualitas visual yang lebih murni. (Z-4)
