Kirim THR Jadi Makin Praktis lewat Fitur QRIS Transfer dan Transfer Emas di aplikasi BRImo

TRADISI berbagi tunjangan hari raya (THR) selalu menjadi momen yang dinanti saat Lebaran. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa begitu antusias mendapatkan THR. Ini bukan sekadar uang, melainkan simbol kebahagiaan sekaligus bentuk perhatian.

Seiring berkembangnya era digital, cara berbagi THR pun ikut berubah. Kini, tradisi tersebut tak lagi terbatas pada uang tunai dalam amplop, tetapi bisa dilakukan dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan tetap berkesan.

Melalui aplikasi BRImo, BRI menghadirkan solusi berbagi THR yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Mulai dari QRIS Transfer hingga Transfer Emas, seluruhnya dapat dilakukan dengan mudah dalam satu aplikasi.

Bagi-bagi THR makin praktis tanpa uang tunai

Bagi yang terbiasa dengan transaksi digital, membawa uang tunai dalam jumlah besar sering kali terasa kurang praktis. Di sinilah fitur QRIS transfer BRImo menjadi solusi.

Fitur ini memungkinkan pengguna mengirim THR hanya dengan memindai kode QR. Tidak perlu lagi mengingat atau memasukkan nomor rekening sehingga prosesnya menjadi jauh lebih cepat dan minim kesalahan.

Selain itu, metode ini juga cocok digunakan saat silaturahmi Lebaran. Ketika bertemu langsung, pengguna bisa langsung berbagi THR secara digital dalam hitungan detik.

Cara kirim THR dengan QRIS Transfer

Berikut adalah langkah mudah cara kirim THR digital melalui QRIS transfer BRImo.

Buka aplikasi BRImo dan login.

Pilih menu QRIS Transfer.

Scan QR Code penerima atau pilih QR yang tersimpan.

Masukkan nominal THR yang ingin dikirim.

Periksa kembali detail transaksi.

Masukkan PIN BRImo untuk menyelesaikan transaksi.

Dengan proses yang sederhana, kirim THR tanpa uang tunai menjadi lebih efisien dan tetap terasa personal.

Transfer emas, cara unik berbagi THR

Selain uang digital, kini ada cara lain yang lebih unik dan bernilai untuk berbagi. Melalui fitur Transfer Emas BRImo, THR bisa diberikan dalam bentuk emas digital.

Emas dikenal sebagai aset yang cenderung stabil dan memiliki potensi nilai jangka panjang. Memberikan THR dalam bentuk emas tidak hanya berbeda, tetapi juga bisa menjadi bentuk investasi bagi penerimanya.

Cara ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memberikan sesuatu yang lebih bermakna, terutama kepada keluarga terdekat.

Cara transfer emas di BRImo

Berikut langkah cara transfer emas di BRImo.

Buka aplikasi BRImo dan login.

Pilih menu Emas.

Pilih fitur Transfer Emas.

Masukkan nomor rekening emas pengguna BRImo penerima.

Tentukan jumlah emas yang ingin dikirim.

Konfirmasi transaksi dan masukkan PIN BRImo.

Dengan fitur ini, berbagi THR tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga bisa menjadi langkah awal membangun nilai finansial di masa depan.

Hadirkan pengalaman berbagi modern

Kehadiran QRIS transfer BRImo dan transfer emas BRImo menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperkaya tradisi. Tidak hanya mempermudah, tetapi juga memberikan pilihan cara berbagi yang lebih fleksibel.

Semua transaksi dapat dilakukan dalam satu aplikasi yang aman dan mudah digunakan. Hal ini membuat BRImo semakin relevan sebagai super apps finansial bagi masyarakat modern.

Di tengah momen Lebaran yang penuh kebersamaan, cara berbagi pun bisa ikut berkembang tanpa kehilangan makna. Kini, berbagi THR tidak lagi sekadar rutinitas tahunan, melainkan pengalaman yang lebih praktis, modern, dan berkesan.

