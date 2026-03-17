Kampanye Ramadan Tahun ini, dengan Oven dan Mixer, King Nassar Ditunjuk sebagai King of Nastar

Ilustrasi(Dok Ist)

DI bulan Ramadan tahun 2026 ini, MITO Electronics resmi menunjuk penyanyi sekaligus entertainer Nassar Fahad Ahmad Sungkar, yang biasa dipanggil King Nassar, sebagai “King of Nastar” dalam kampanye terbarunya bertajuk MITO Jagonya Nastar. Di program ini, King Nassar tidak hanya hadir sebagai talent, tetapi juga sebagai simbol dari nastar yang sempurna: anti-retak, glowing, dan pas lembutnya.

Melalui peran King of Nastar, Nassar menjadi simbol validasi terhadap kualitas hasil baking yang dapat dicapai dengan menggunakan produk elektronik. Kampanye ini mengusung narasi bahwa nastar rumahan pun dapat naik kelas menjadi “level king” apabila dibuat menggunakan peralatan yang tepat, khususnya oven dan mixer.

“MITO Oven Fantasy 2 telah menjadi salah satu best seller oven selama 7 tahun berturut-turut. Oven ini juga menjadi andalan pengusaha kue kering karena stabilitas suhu dan kemudahan dalam penggunaannya. Melalui kampanye ini, kami ingin menegaskan komitmen untuk menghadirkan kemudahan dalam proses membuat kue kering berkualitas di dapur Indonesia. Kehadiran King of Nastar dalam kampanye ini menjadi simbol standar kualitas dalam setiap proses memanggang,” ujar Lana Lie, Direktur MITO Electronics.

MITO Electronics menghadirkan MITO Oven Fantasy 2 yang dilengkapi teknologi 360° Pro Heat Technology, sebuah inovasi yang memungkinkan panas tersebar merata ke seluruh bagian oven. Teknologi ini memastikan distribusi panas yang stabil selama proses pemanggangan, sehingga setiap nastar dapat matang konsisten di setiap sisi tanpa perlu memutar loyang.

Selain untuk membuat nastar, MITO Oven Fantasy 2 juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan baking lainnya di dapur, mulai dari aneka kue kering, lapis legit, sponge cake atau bolu, brownies, hingga berbagai jenis roti seperti salt bread dan cinnamon rolls. Oven ini juga fleksibel digunakan untuk berbagai menu panggang lainnya sesuai kreativitas pengguna di rumah.

Selain oven, hadir juga MITO Mixer Maxi (MX700) yang dirancang untuk membantu menghasilkan adonan dengan tekstur lebih lembut dan konsisten. Mixer ini memiliki kecepatan yang stabil dan presisi sehingga proses pencampuran adonan menjadi lebih merata, cepat, dan efisien. MITO Mixer Maxi dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan baking, mulai dari adonan kue kering, adonan lapis legit, hingga adonan roti dan donat. Dengan performanya yang stabil, mixer ini mampu mencampur adonan ringan dalam waktu sekitar 4 menit, sementara adonan yang lebih berat dapat mencapai tekstur kalis dalam waktu sekitar 15 menit, sehingga proses pembuatan kue menjadi lebih praktis dan optimal.(H-2)