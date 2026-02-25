Makna Ramadan bagi King Nassar: Momen Bersyukur dan Ibadah

Penyanyi dangdut Nassar.(Dok. Instagram Nassar.)

PENYANYI dangdut, Nassar, memandang bulan suci Ramadan sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas ibadah sekaligus mempertebal rasa syukur. Lelaki yang kerap disapa dengan 'gelar' King Nassar itu mengatakan, momen di bulan suci Ramadan adalah waktu untuk merayakan kehidupan.

"Setiap tahun aku selalu memaknai Ramadan penuh dengan kesukaan, cinta, dan bahagia. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang hilang, ada yang baru. Itu kan bagian hidup," ungkapnya, seperti dikutip dari situs Antara.

Guna menghadapi segala perubahan hidup dengan ketenangan batin, King Nassar memilih untuk lebih fokus beribadah. Menurutnya, esensi bulan puasa ialah menghargai kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Sang Pencipta. "Intinya kita masih dikasih hidup, kasih napas, kita ibadah," tuturnya.

Bagi King Nassar, menerima suka dan duka dengan ikhlas adalah sebuah ketetapan yang harus dijalani. Namun, selain urusan spiritual, ia juga tetap memperhatikan kebugaran fisiknya.

Menjelang konser mendatang, ia rutin berolahraga jalan santai agar staminanya terjaga dan penampilannya tetap prima. "Saya tambah jalan saja. Karena kan mau konser, jadi badannya biar bagus," tambahnya.

Selain itu, King Nassar juga memperhatikan kerapian diri, seperti rambut yang ditata rapi. Sehingga selalu bersih dan segar saat menghadap Sang Pencipta. (H-3)