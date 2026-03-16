Resep Kue Nastar Enak, Mudah dan Manis, Berikut Langkah-langkahnya

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
KUE nastar adalah kue kering berbentuk bulat yang biasanya diisi dengan selai nanas. Kue ini memiliki tekstur lembut dan sedikit renyah di luar, serta rasa manis dan gurih yang berasal dari campuran tepung, mentega atau margarin, gula, dan telur.
Kue nastar sangat populer di Indonesia dan sering disajikan saat berbagai perayaan, terutama Hari Raya Idul Fitri, Natal, atau acara keluarga. Nama nastar sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas yang berarti nanas dan taart yang berarti kue.
Dalam proses pembuatannya, adonan nastar dibentuk bulat kecil, diisi selai nanas, lalu dipanggang di oven hingga matang. Bagian atasnya biasanya diolesi kuning telur agar menghasilkan warna kuning keemasan yang mengkilap.
Masukkan margarin, mentega, dan gula halus ke dalam wadah. Aduk hingga tercampur rata dan teksturnya lembut.
Masukkan kuning telur lalu aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan baik.
Tambahkan tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menjadi adonan yang bisa dibentuk.
Ambil sedikit adonan, pipihkan, lalu isi dengan selai nanas. Bulatkan kembali hingga rapi.
Letakkan adonan nastar yang sudah dibentuk di atas loyang yang telah dialasi kertas baking atau dioles margarin.
Panggang dalam oven dengan suhu sekitar 150 sampai 160 derajat celcius selama 20 menit.
Keluarkan nastar dari oven, lalu olesi bagian atasnya dengan campuran kuning telur, susu cair, dan madu agar warnanya mengkilap.
Masukkan kembali ke oven dan panggang selama 10 sampai 15 menit hingga nastar berwarna kuning keemasan.
Agar nastar lebih enak, gunakan selai nanas yang kering agar nastar tidak mudah retak, jangan terlalu lama mengaduk adonan supaya nastar tetap lembut, serta panggang dengan suhu sedang agar matang merata.
Karena rasanya yang lezat dan bentuknya yang menarik, kue nastar sering dijadikan camilan khas hari raya serta hadiah atau suguhan untuk tamu. (Z-4)
Sumber: cookpad, frisianflag
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved