Facebook Marketplace Kini Memungkinkan Meta AI untuk Membalas Pesan Pembeli

Facebook Marketplace.(Dok. Facebook)

FACEBOOK Marketplace meluncurkan fitur Meta AI baru, termasuk fitur yang secara otomatis membalas pesan dari pembeli yang berminat, demikian diumumkan Facebook pada hari Kamis.

Jejaring sosial ini juga menggunakan AI untuk membantu penjual mendaftarkan barang lebih cepat dan meringkas profil, serta memberi penjual pilihan untuk menawarkan pengiriman pada daftar barang mereka.

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa karena penjual menerima banyak pertanyaan dari pembeli, mereka mempermudah respons terhadap pesan awal dengan balasan otomatis yang didukung oleh Meta AI.

Sekarang, ketika pembeli menanyakan ketersediaan suatu barang, penjual dapat menggunakan Meta AI untuk secara otomatis membuat draf balasan menggunakan informasi dari daftar barang mereka, seperti deskripsi, ketersediaan, lokasi pengambilan, dan harga. Penjual dapat mengaktifkan, melihat pratinjau, dan mengedit balasan otomatis ini selama pembuatan daftar barang.

Fitur baru ini dirancang untuk mengatasi masalah umum yang dihadapi penjual, yang seringkali tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menanggapi pesan awal atau pesan berulang, seperti menanyakan apakah suatu barang tersedia padahal sudah ditandai sebagai tersedia. Bahkan, seorang penjual telah membuat alat AI sendiri tahun lalu untuk menangani pertanyaan awal dari pembeli yang tertarik.

Facebook Marketplace kini juga memungkinkan penjual untuk mendaftarkan barang mereka secara otomatis menggunakan Meta AI. Setelah mengunggah gambar barang, Meta AI dapat membuat draf daftar, mengisi detailnya, dan menyarankan harga berdasarkan barang serupa di area tersebut.

Selain itu, pembeli kini akan melihat ringkasan profil Facebook penjual di bagian atas halaman Marketplace mereka, termasuk berapa lama mereka telah menggunakan Facebook dan jumlah teman mereka. Ikhtisar tersebut juga mencakup ringkasan aktivitas Marketplace mereka, seperti riwayat listing, jenis barang yang mereka jual, dan peringkat penjual mereka.

Menurut Facebook, penjual kini juga dapat memperluas jangkauan mereka dengan menawarkan pengiriman pada daftar produk mereka. Mereka juga dapat membuat label pengiriman prabayar dan dengan mudah melacak setiap pesanan dari dasbor yang sederhana.

Fitur AI baru ini bergabung dengan integrasi Meta AI yang sudah ada di Facebook Marketplace , termasuk alat yang membantu pembeli mengajukan pertanyaan yang tepat saat melakukan pembelian, serta wawasan berbasis AI untuk daftar kendaraan.



(TechCrunch/H-3)