3 Cara Install Facebook di Laptop Windows

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FACEBOOK adalah platform media sosial yang memungkinkan orang untuk terhubung, berbagi informasi, foto, video, dan berkomunikasi secara online dengan teman, keluarga, maupun komunitas.
Sebenarnya, Facebook bisa digunakan langsung lewat browser tanpa perlu instal aplikasi.
Menggunakan Google Chrome:
Menggunakan Microsoft Edge:
Facebook adalah salah satu media sosial terbesar di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun jaringan pertemanan secara online. (Z-4)
Sumber: hopsid, geeksforgeeks
Menurut tangkapan layar yang dibagikan oleh Paluzzi, Meta akan memperingatkan pengguna bahwa jika mereka keluar dari daftar Teman Dekat.
Bingung karena lupa? Berikut panduan lengkap cara melihat kata sandi FB sendiri yang tersimpan di Google Chrome, Android, dan iPhone dengan mudah dan aman.
Saling tuding terkait penyebaran berita palsu disebut menjadi pola yang berulang dalam konflik antara Thailand dan Kamboja.
Australia menerapkan larangan akses media sosial bagi pengguna di bawah 16 tahun.
Kini Facebook menyediakan fitur Add Music yang memungkinkan pengguna menambahkan lagu langsung ke dalam postingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved