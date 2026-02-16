Headline
3 Cara Install Facebook di Laptop Windows

Reynaldi Andrian Pamungkas
16/2/2026 23:30
3 Cara Install Facebook di Laptop Windows
Berikut Cara Install Facebook di Laptop Windows(Freepik)

FACEBOOK adalah platform media sosial yang memungkinkan orang untuk terhubung, berbagi informasi, foto, video, dan berkomunikasi secara online dengan teman, keluarga, maupun komunitas.

Sebenarnya, Facebook bisa digunakan langsung lewat browser tanpa perlu instal aplikasi.

Berikut 3 Cara Install Facebook di Laptop Windows

1. Menggunakan Browser

  • Buka browser.
  • Kunjungi situs resmi www.facebook.com
  • Login dengan akun kamu.
  • Tidak perlu instal apa pun.

2. Sebagai Aplikasi

Menggunakan Google Chrome:

  • Buka Chrome.
  • Masuk ke www.facebook.com
  • Klik ikon titik tiga di kanan atas.
  • Pilih More Tools dan Create Shortcut.
  • Centang Open as Window lalu Klik Create.
  • Sekarang Facebook akan muncul seperti aplikasi di desktop.

Menggunakan Microsoft Edge:

  • Buka Edge.
  • Masuk ke www.facebook.com
  • Klik titik tiga di kanan atas.
  • Pilih Apps dan Install this site as an app.
  • Klik Install.

3. Dari Microsoft Store

  • Buka Microsoft Store.
  • Cari Facebook.
  • Klik Install.
  • Tidak semua versi Windows masih menyediakan aplikasi resmi Facebook di Store.

Facebook adalah salah satu media sosial terbesar di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun jaringan pertemanan secara online. (Z-4)

Sumber: hopsid, geeksforgeeks



Editor : Reynaldi
