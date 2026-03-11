Berikut Cara Install MiChat di HP Android(Doc Microsoft Store)

MICHAT adalah aplikasi pesan instan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks, foto, suara, hingga melakukan percakapan dengan teman baru di sekitar lokasi.

MiChat cukup populer karena memiliki fitur sosial yang memungkinkan pengguna menemukan teman baru berdasarkan jarak atau lokasi. Aplikasi ini dapat digunakan di berbagai perangkat, terutama smartphone Android dan iPhone.

Berikut 7 Cara Install MiChat di HP Android

1. Buka Google Play Store

Pertama, buka aplikasi Google Play Store yang ada di HP Android Anda.

2. Cari Aplikasi MiChat

Pada kolom pencarian, ketik MiChat, lalu tekan tombol cari.

3. Pilih Aplikasi MiChat

Pilih aplikasi MiChat Chat, Meet, Make Friends yang muncul di hasil pencarian.

4. Tekan Tombol Install

Klik tombol Install untuk mulai mengunduh aplikasi ke HP Anda.

5. Tunggu Proses Download

Tunggu hingga proses download dan instalasi selesai. Waktu yang dibutuhkan tergantung kecepatan internet.

6. Buka Aplikasi MiChat

Setelah selesai, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi MiChat.

7. Daftar atau Login

Anda bisa mendaftar akun baru menggunakan nomor HP atau login jika sudah memiliki akun.

Cara install MiChat di HP Android sangat mudah, cukup melalui Google Play Store lalu download dan install aplikasinya seperti aplikasi Android lainnya. (Z-4)

Sumber: uptodown, suatekno