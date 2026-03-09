Berikut Fitur MiChat yang Jarang Diketahui(Doc michat)

MICHAT adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna mengirim pesan, foto, video, dan pesan suara kepada pengguna lain melalui internet.

Aplikasi ini juga dikenal sebagai platform sosial karena memiliki fitur untuk menemukan dan berkenalan dengan orang baru yang berada di sekitar lokasi pengguna.

Berikut 12 Fitur MiChat yang Jarang Diketahui

1. People Nearby

Fitur ini memungkinkan pengguna menemukan dan berkenalan dengan orang yang berada di sekitar lokasi.

Baca juga : Soroti MiChat dan Aplikasi Judol, TNI Bakal Razia Ponsel Prajurit

2. Message in a Bottle

Pengguna dapat menulis pesan dan melemparkannya secara acak agar ditemukan oleh pengguna lain.

3. Official Account

Pengguna dapat mengikuti akun resmi yang memberikan informasi, berita, atau promosi.

4. Group Chat

MiChat memungkinkan membuat grup untuk mengobrol dengan beberapa orang sekaligus.

Baca juga : Waspada Modus Penipuan MiChat, Sudah Banyak Korbannya

5. Moments

Pengguna bisa membagikan status, foto, atau aktivitas yang dapat dilihat oleh teman.

6. Voice Message

Selain mengetik pesan, pengguna juga bisa mengirim pesan suara secara langsung.

7. Location Sharing

Fitur ini memungkinkan pengguna berbagi lokasi kepada teman chat.

8. Sticker dan Emoji Unik

MiChat menyediakan berbagai sticker dan emoji untuk membuat percakapan lebih menarik.

9. Private Chat Lock

Fitur ini dapat mengunci chat tertentu agar tidak bisa dibuka oleh orang lain.

10. Block dan Report Pengguna

Jika ada pengguna yang mengganggu, kamu bisa memblokir atau melaporkannya.

11. Search Friend dengan ID

Pengguna dapat mencari teman menggunakan ID MiChat tanpa harus menggunakan nomor telepon.

12. Pengaturan Privasi Lokasi

Pengguna dapat mengatur agar lokasi tidak selalu terlihat oleh orang lain.

MiChat tidak hanya digunakan untuk mengirim pesan, tetapi juga memiliki banyak fitur sosial seperti mencari teman di sekitar, pesan acak, hingga berbagi lokasi yang membuat aplikasi ini lebih interaktif. (Z-4)

Sumber: blogger, lemon8