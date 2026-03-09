12 Fitur MiChat yang Jarang Diketahui

Headline
MICHAT adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna mengirim pesan, foto, video, dan pesan suara kepada pengguna lain melalui internet.
Aplikasi ini juga dikenal sebagai platform sosial karena memiliki fitur untuk menemukan dan berkenalan dengan orang baru yang berada di sekitar lokasi pengguna.
Fitur ini memungkinkan pengguna menemukan dan berkenalan dengan orang yang berada di sekitar lokasi.
Pengguna dapat menulis pesan dan melemparkannya secara acak agar ditemukan oleh pengguna lain.
Pengguna dapat mengikuti akun resmi yang memberikan informasi, berita, atau promosi.
MiChat memungkinkan membuat grup untuk mengobrol dengan beberapa orang sekaligus.
Pengguna bisa membagikan status, foto, atau aktivitas yang dapat dilihat oleh teman.
Selain mengetik pesan, pengguna juga bisa mengirim pesan suara secara langsung.
Fitur ini memungkinkan pengguna berbagi lokasi kepada teman chat.
MiChat menyediakan berbagai sticker dan emoji untuk membuat percakapan lebih menarik.
Fitur ini dapat mengunci chat tertentu agar tidak bisa dibuka oleh orang lain.
Jika ada pengguna yang mengganggu, kamu bisa memblokir atau melaporkannya.
Pengguna dapat mencari teman menggunakan ID MiChat tanpa harus menggunakan nomor telepon.
Pengguna dapat mengatur agar lokasi tidak selalu terlihat oleh orang lain.
MiChat tidak hanya digunakan untuk mengirim pesan, tetapi juga memiliki banyak fitur sosial seperti mencari teman di sekitar, pesan acak, hingga berbagi lokasi yang membuat aplikasi ini lebih interaktif. (Z-4)
