35 Kode Redeem FF Terbaru 10 Maret 2026: Klaim Skin SG2 dan Bundle Langka

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
MEMASUKI pertengahan bulan Maret 2026, Garena kembali memanjakan komunitas setianya dengan membagikan deretan kode redeem Free Fire (FF) yang sangat menggiurkan. Kabar baiknya, update hari ini, Selasa, 10 Maret 2026, menghadirkan peluang untuk mendapatkan item-item "Old" dan langka seperti Skin SG2 One Punch Man hingga Bundle Joker V2 secara cuma-cuma.
Bagi Anda yang ingin mempercantik karakter atau memperkuat koleksi senjata tanpa harus melakukan top-up, daftar kode di bawah ini adalah jawabannya.
Pastikan Anda bergerak cepat karena setiap kode memiliki batas waktu dan kuota penukaran yang terbatas.
Berikut adalah kumpulan kode redeem yang berhasil kami rangkum dari berbagai server (Indonesia & Global) yang aktif per hari ini:
1.BURUBERKAHFF – Skin XM8 Blizzard Blaze (Terbaru)
2.BANSOSATMIN1 – Token Jujutsu Kaisen
3.REALMEBOOYAH – Luck Royale Voucher
4.FF9MJ476HHXE – Bundle Joker V2
5.FFPNTRYQ2KFG – Beast Bundle / Skin Panther
6.FFANG7FMY4P2 – Skin Angelic
7.FFAOTZE4YCRH – Skin AUG Aurora
8.FFSCM1EVOT9K – Skin Scorpio Evo Crimson
9.FFPLUFBVSLOT – Exclusive Gloo Wall Skin
10.MCPW3D28VZD6 – M1014 Underground Howl
11.FFBRN9CTWJ7T – Emote Dangerous
12.FFTROGONRBS1 – Token Trogon Ruby Shot
13.FFM1VSWCPXN9 – Evo Gun Token
14.B3G7A22TWDR7 – Justice Fighter Weapon Loot Crate
15.EYH2W3XK8UPG – Titanium Weapon Loot Crate
16.VNY3MQWNKEGU – Famas Moonwalk Loot Crate
17.FF79A3B2K6GB – Random Weapon Skin
18.FFR4G3HMSYJN – Weapon Loot Crate
19.6KWMFJMQ9YG – 10x Magic Cube Fragments
20.FZ5X1C7V9B2N – Weapon Skin Reward
21.B1RK7C5ZL8YT – Diamond Royale Voucher
22.TX4SC2VUNPKF – Incubator Voucher
23.ZZZ76NT3PDSH – 50,000 Gold Coins
24.FFPURTQFDZ9 – Luck Royale Voucher
25.XDJZ2E5WEFJ – Random Reward Pack
26.ZRW3J4N8VRX5 – Character Choice Box
27.TFX9J3ZRP6G – Gold Royale Voucher
28.FQ9W2E7RT5Y – Pet Food & Gun Crates
29.FE2R8T6Y4U1 – Room Card (1 Match)
30.FU11503P7A9S – Double EXP Card
31.FL2K6J4H9G5F
32.UPQ7X5NMJ64V
33.S9QK2L6VP3MR
34.N7QK5L3MRP9J
35.FFW2Y7NQFV9S
Tips Penting: Segera klaim kode di atas segera setelah Anda membacanya. Garena menerapkan sistem "siapa cepat dia dapat" untuk kuota penukaran harian.
Pastikan Anda selalu memantau kanal media sosial resmi Garena Free Fire Indonesia untuk mendapatkan informasi event Booyah Ramadan 2026 dan pembagian kode redeem mendadak lainnya. (Z-10)
