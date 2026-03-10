35 Kode Redeem FF Terbaru 10 Maret 2026: Klaim Skin SG2 dan Bundle Langka

Kode Redeem FF 2026.(Dok. Dunia Games)

MEMASUKI pertengahan bulan Maret 2026, Garena kembali memanjakan komunitas setianya dengan membagikan deretan kode redeem Free Fire (FF) yang sangat menggiurkan. Kabar baiknya, update hari ini, Selasa, 10 Maret 2026, menghadirkan peluang untuk mendapatkan item-item "Old" dan langka seperti Skin SG2 One Punch Man hingga Bundle Joker V2 secara cuma-cuma.

Bagi Anda yang ingin mempercantik karakter atau memperkuat koleksi senjata tanpa harus melakukan top-up, daftar kode di bawah ini adalah jawabannya.

Pastikan Anda bergerak cepat karena setiap kode memiliki batas waktu dan kuota penukaran yang terbatas.

Daftar Kode Redeem FF 2026, 10 Maret Terbaru

Berikut adalah kumpulan kode redeem yang berhasil kami rangkum dari berbagai server (Indonesia & Global) yang aktif per hari ini:

Kode Utama (Reward Premium)

1.BURUBERKAHFF – Skin XM8 Blizzard Blaze (Terbaru)

2.BANSOSATMIN1 – Token Jujutsu Kaisen

3.REALMEBOOYAH – Luck Royale Voucher

4.FF9MJ476HHXE – Bundle Joker V2

5.FFPNTRYQ2KFG – Beast Bundle / Skin Panther

6.FFANG7FMY4P2 – Skin Angelic

7.FFAOTZE4YCRH – Skin AUG Aurora

8.FFSCM1EVOT9K – Skin Scorpio Evo Crimson

9.FFPLUFBVSLOT – Exclusive Gloo Wall Skin

10.MCPW3D28VZD6 – M1014 Underground Howl

Kode Senjata & Skin (Loot Crates)

11.FFBRN9CTWJ7T – Emote Dangerous

12.FFTROGONRBS1 – Token Trogon Ruby Shot

13.FFM1VSWCPXN9 – Evo Gun Token

14.B3G7A22TWDR7 – Justice Fighter Weapon Loot Crate

15.EYH2W3XK8UPG – Titanium Weapon Loot Crate

16.VNY3MQWNKEGU – Famas Moonwalk Loot Crate

17.FF79A3B2K6GB – Random Weapon Skin

18.FFR4G3HMSYJN – Weapon Loot Crate

19.6KWMFJMQ9YG – 10x Magic Cube Fragments

20.FZ5X1C7V9B2N – Weapon Skin Reward

Kode Voucher & Diamond (Luck Royale)

21.B1RK7C5ZL8YT – Diamond Royale Voucher

22.TX4SC2VUNPKF – Incubator Voucher

23.ZZZ76NT3PDSH – 50,000 Gold Coins

24.FFPURTQFDZ9 – Luck Royale Voucher

25.XDJZ2E5WEFJ – Random Reward Pack

26.ZRW3J4N8VRX5 – Character Choice Box

27.TFX9J3ZRP6G – Gold Royale Voucher

28.FQ9W2E7RT5Y – Pet Food & Gun Crates

29.FE2R8T6Y4U1 – Room Card (1 Match)

30.FU11503P7A9S – Double EXP Card

Kode Alternatif (SERVER GLOBAL/MAX)

31.FL2K6J4H9G5F

32.UPQ7X5NMJ64V

33.S9QK2L6VP3MR

34.N7QK5L3MRP9J

35.FFW2Y7NQFV9S

Tips Penting: Segera klaim kode di atas segera setelah Anda membacanya. Garena menerapkan sistem "siapa cepat dia dapat" untuk kuota penukaran harian.

Cara Melakukan Penukaran Kode:

Buka portal reward.ff.garena.com. Login dengan akun Free Fire Anda (bukan akun tamu). Ketik kode redeem pada kolom yang tersedia. Konfirmasi dan cek pesan masuk di dalam game.

Syarat dan Ketentuan:

Kode terdiri dari 12 hingga 16 karakter alfanumerik.

Hadiah item akan muncul di tab Vault , sementara gold/diamond akan ditambahkan secara otomatis.

, sementara gold/diamond akan ditambahkan secara otomatis. Perhatikan tanggal kedaluwarsa kode; kode yang sudah lewat waktu tidak dapat digunakan kembali.

Pastikan Anda selalu memantau kanal media sosial resmi Garena Free Fire Indonesia untuk mendapatkan informasi event Booyah Ramadan 2026 dan pembagian kode redeem mendadak lainnya. (Z-10)