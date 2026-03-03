77 Kode Redeem FF Hari Ini 3 Maret 2026 Terbaru: Klaim Skin SG2 & Diamond Gratis

Kode Redeem FF Hari Ini 3 Maret 2026.(Dok. Google Play)

Kabar gembira bagi para Survivors! Garena kembali membagikan kejutan besar di awal bulan Maret. Hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, tersedia puluhan kode redeem Free Fire (FF) terbaru yang bisa Anda tukarkan dengan berbagai item sultan mulai dari skin senjata legendaris hingga ribuan diamond secara gratis.

Salah satu hadiah yang paling diburu hari ini adalah Skin M1887 (SG2) Terbatas dan AK47 Blue Flame Draco. Mengingat kode ini memiliki batas kuota dan waktu, Anda harus segera melakukan klaim sebelum didahului pemain lain.

Daftar Kode Redeem FF 3 Maret 2026 (Aktif)

Berikut adalah kumpulan kode redeem FF 2026 yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber resmi untuk hari ini:

Kategori 1: Hadiah Utama & Skin SG2 gratis (1-15)

FF11-NJN5-YS3E (Skin M1887 / SG2 Terbatas) FFEV-OX2M-FQY4 (AK47 Blue Flame Draco) FFPL-ZJUD-KPTJ (Skin SG2 Series) FFSC-M1EV-OT9K (Scorpio Evo Crimson) FFAO-TZE4-YCRH (Skin AUG Aurora) FFPN-TRYQ-2KFG (Beast Bundle & Skin Panther) FFLX-NPBU-GTHL (Skin MP40 Evo Chromasonic) FFAN-G7FM-Y4P2 (Skin Angelic) NPFT-7FKP-CXNQ (Skin SG2 Gratis) FFM1-VSWC-PXN9 (Skin M1014 Crimson Scorpio) CTFF-NX2K-SZ9H (Skin Scar Megalodon Alpha) FFBY-WK2Q-XN9Z (Item Stellar Sea Season) FFX2-PQ2T-FS9Z (M1887 OPM) FFVS-Y3HN-T7PX (Skin SG2 Golden Glare) FFKN-GTO8-KTMR (Skin SG2 Incendium Burst)

Kategori 2: Bundle & Karakter Eksklusif (16-35)

JKTE-8M89-FM4L (Spesial Kolaborasi 2026) FFIN-DOJU-ARAA (Outfit Jacket 33 EVOS) FFWG-LT7Y-PAIZ (Bundle Trouble) FF2W-N9QS-FTHX (Bunny Bundle FF Max) FFBN-TY2K-FCPS (Skin Winterland) FFMS-TTRY-2KFG (Romance Bundle) FFYB-TAR3-HPZE (Bundel Rampage) MN3X-K4TY-9EP1 (Asphalt Crusher Bundle) FFWC-YK6Q-X49S (Puma Speedster) FF19-FEB2-026B (Bundle Ramadhan) 4ST1-ZTBZ-BRP9 UPQ7-X5NM-J64V S9QK-2L6V-P3MR FFR4-G3HM-5YJN 6KWM-FJVM-QQYG FZ5X-1C7V-9B2N B1RK-7C5Z-L8YT FF6Y-H3BF-D7VT H8YC-4TN6-VKQ9 4N8M-2XL9-R1G3

Kategori 3: Diamond FF Gratis, Voucher & Emote (36-60)

P3LX-6V9T-M2QH (Exclusive Emote + 20 Diamonds) FFAC-2YXE-6RF2 (Voucher Diamond Royale) REAL-MEBO-OYAH (Luck Royale Voucher) KIOS-R1GA-MER1 (Incubator Voucher) FFBR-N9CT-WJ7T (Emote Dangerous) FFWC-TKX2-P5NQ (Emote Flowers of Love) FFQ2-4KXH-CVS9 (Emote Edo Tensei) FF9M-J31C-XKRG (Emote Rare) RHTG-9VOL-TDWP (Pet Fragment Pack + 50 Gold) TX4S-C2VU-NPKF (Consumable Bundle) FFTR-OGON-RBS1 (Token Trogon Ruby Shot) FFSP-RING-2026 MARC-HFF2-6ITM FREE-FIRE-2026 FF26-MARC-HBON V44Z-X8Y7-GJ52 MCPW-3D28-VZD6 RD3T-ZK7W-ME65 FF7M-UY4M-E6SC ZZZ7-6NT3-PDSH KFN9-Y6XW-4Z89 U8S4-7JGJ-H5MG WD4X-J7WQ-Z42A FFML-9KGF-S5LM TFX9-J3Z2-RP64

Kategori 4: Loot Crate & Miscellaneous (61-77)

QK82-S2LX-5Q27 (Random Loot Box) FFES-P5M1-MVBN (Weapon Loot Crate) FFCO-TYMQ-FX5K (Skin Senjata Spesial) FFTS-NYBT-PSTR (Katana Dual Flame) FFAN-GLYK-YCHF (Prism Wings) FF10-HXQB-BH2J FF11-DAKX-4WHV FFPL-OIJE-UFHS FFPL-WIED-USNH FFPL-WERN-SHLT FFPL-WHSY-DQQM FFPL-PQLA-MXNS WEYV-GQC3-CT8Q GCNV-A2PD-RGRZ B3G7-A22T-WDR7 3IBB-MSL7-AK8G 8F3Q-ZKNT-LWBZ

Tips Penting: Kode redeem FF terdiri dari 12-16 karakter kombinasi huruf kapital dan angka. Jika muncul notifikasi gagal, kemungkinan besar kode sudah mencapai batas klaim atau kedaluwarsa.

Cara Klaim Kode Redeem FF di Situs Resmi Garena

Ikuti panduan praktis berikut agar hadiah langsung meluncur ke inventory akun Anda:

Akses laman resmi di reward.ff.garena.com. Login menggunakan akun yang sudah tertaut (Facebook, Google, Twitter/X, atau Apple ID). Salin salah satu kode di atas dan tempelkan (paste) pada kolom penukaran. Klik tombol "Confirm" atau "Konfirmasi". Buka game Free Fire dan cek Mailbox untuk menerima hadiah.

Syarat & Ketentuan Penukaran

Akun tamu (Guest) tidak bisa melakukan penukaran. Harap hubungkan akun ke platform sosial terlebih dahulu.

Hadiah biasanya muncul dalam waktu 30 menit hingga 24 jam setelah proses klaim berhasil.

Satu kode redeem hanya bisa digunakan satu kali per akun.

Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk memperkuat karakter Anda dengan item premium tanpa harus top-up diamond! Selamat berburu Booyah! (Z-10)