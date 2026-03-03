Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

77 Kode Redeem FF Hari Ini 3 Maret 2026 Terbaru: Klaim Skin SG2 & Diamond Gratis

 Gana Buana
03/3/2026 17:45
77 Kode Redeem FF Hari Ini 3 Maret 2026 Terbaru: Klaim Skin SG2 & Diamond Gratis
Kode Redeem FF Hari Ini 3 Maret 2026.(Dok. Google Play)

Kabar gembira bagi para Survivors! Garena kembali membagikan kejutan besar di awal bulan Maret. Hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, tersedia puluhan kode redeem Free Fire (FF) terbaru yang bisa Anda tukarkan dengan berbagai item sultan mulai dari skin senjata legendaris hingga ribuan diamond secara gratis.

Salah satu hadiah yang paling diburu hari ini adalah Skin M1887 (SG2) Terbatas dan AK47 Blue Flame Draco. Mengingat kode ini memiliki batas kuota dan waktu, Anda harus segera melakukan klaim sebelum didahului pemain lain.

Daftar Kode Redeem FF 3 Maret 2026 (Aktif)

Berikut adalah kumpulan kode redeem FF 2026 yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber resmi untuk hari ini:

Kategori 1: Hadiah Utama & Skin SG2 gratis (1-15)

  1. FF11-NJN5-YS3E (Skin M1887 / SG2 Terbatas)
  2. FFEV-OX2M-FQY4 (AK47 Blue Flame Draco)
  3. FFPL-ZJUD-KPTJ (Skin SG2 Series)
  4. FFSC-M1EV-OT9K (Scorpio Evo Crimson)
  5. FFAO-TZE4-YCRH (Skin AUG Aurora)
  6. FFPN-TRYQ-2KFG (Beast Bundle & Skin Panther)
  7. FFLX-NPBU-GTHL (Skin MP40 Evo Chromasonic)
  8. FFAN-G7FM-Y4P2 (Skin Angelic)
  9. NPFT-7FKP-CXNQ (Skin SG2 Gratis)
  10. FFM1-VSWC-PXN9 (Skin M1014 Crimson Scorpio)
  11. CTFF-NX2K-SZ9H (Skin Scar Megalodon Alpha)
  12. FFBY-WK2Q-XN9Z (Item Stellar Sea Season)
  13. FFX2-PQ2T-FS9Z (M1887 OPM)
  14. FFVS-Y3HN-T7PX (Skin SG2 Golden Glare)
  15. FFKN-GTO8-KTMR (Skin SG2 Incendium Burst)

Kategori 2: Bundle & Karakter Eksklusif (16-35)

  1. JKTE-8M89-FM4L (Spesial Kolaborasi 2026)
  2. FFIN-DOJU-ARAA (Outfit Jacket 33 EVOS)
  3. FFWG-LT7Y-PAIZ (Bundle Trouble)
  4. FF2W-N9QS-FTHX (Bunny Bundle FF Max)
  5. FFBN-TY2K-FCPS (Skin Winterland)
  6. FFMS-TTRY-2KFG (Romance Bundle)
  7. FFYB-TAR3-HPZE (Bundel Rampage)
  8. MN3X-K4TY-9EP1 (Asphalt Crusher Bundle)
  9. FFWC-YK6Q-X49S (Puma Speedster)
  10. FF19-FEB2-026B (Bundle Ramadhan)
  11. 4ST1-ZTBZ-BRP9
  12. UPQ7-X5NM-J64V
  13. S9QK-2L6V-P3MR
  14. FFR4-G3HM-5YJN
  15. 6KWM-FJVM-QQYG
  16. FZ5X-1C7V-9B2N
  17. B1RK-7C5Z-L8YT
  18. FF6Y-H3BF-D7VT
  19. H8YC-4TN6-VKQ9
  20. 4N8M-2XL9-R1G3

Kategori 3: Diamond FF Gratis, Voucher & Emote (36-60)

  1. P3LX-6V9T-M2QH (Exclusive Emote + 20 Diamonds)
  2. FFAC-2YXE-6RF2 (Voucher Diamond Royale)
  3. REAL-MEBO-OYAH (Luck Royale Voucher)
  4. KIOS-R1GA-MER1 (Incubator Voucher)
  5. FFBR-N9CT-WJ7T (Emote Dangerous)
  6. FFWC-TKX2-P5NQ (Emote Flowers of Love)
  7. FFQ2-4KXH-CVS9 (Emote Edo Tensei)
  8. FF9M-J31C-XKRG (Emote Rare)
  9. RHTG-9VOL-TDWP (Pet Fragment Pack + 50 Gold)
  10. TX4S-C2VU-NPKF (Consumable Bundle)
  11. FFTR-OGON-RBS1 (Token Trogon Ruby Shot)
  12. FFSP-RING-2026
  13. MARC-HFF2-6ITM
  14. FREE-FIRE-2026
  15. FF26-MARC-HBON
  16. V44Z-X8Y7-GJ52
  17. MCPW-3D28-VZD6
  18. RD3T-ZK7W-ME65
  19. FF7M-UY4M-E6SC
  20. ZZZ7-6NT3-PDSH
  21. KFN9-Y6XW-4Z89
  22. U8S4-7JGJ-H5MG
  23. WD4X-J7WQ-Z42A
  24. FFML-9KGF-S5LM
  25. TFX9-J3Z2-RP64

Kategori 4: Loot Crate & Miscellaneous (61-77)

  1. QK82-S2LX-5Q27 (Random Loot Box)
  2. FFES-P5M1-MVBN (Weapon Loot Crate)
  3. FFCO-TYMQ-FX5K (Skin Senjata Spesial)
  4. FFTS-NYBT-PSTR (Katana Dual Flame)
  5. FFAN-GLYK-YCHF (Prism Wings)
  6. FF10-HXQB-BH2J
  7. FF11-DAKX-4WHV
  8. FFPL-OIJE-UFHS
  9. FFPL-WIED-USNH
  10. FFPL-WERN-SHLT
  11. FFPL-WHSY-DQQM
  12. FFPL-PQLA-MXNS
  13. WEYV-GQC3-CT8Q
  14. GCNV-A2PD-RGRZ
  15. B3G7-A22T-WDR7
  16. 3IBB-MSL7-AK8G
  17. 8F3Q-ZKNT-LWBZ

Tips Penting: Kode redeem FF terdiri dari 12-16 karakter kombinasi huruf kapital dan angka. Jika muncul notifikasi gagal, kemungkinan besar kode sudah mencapai batas klaim atau kedaluwarsa.

Cara Klaim Kode Redeem FF di Situs Resmi Garena

Ikuti panduan praktis berikut agar hadiah langsung meluncur ke inventory akun Anda:

  1. Akses laman resmi di reward.ff.garena.com.
  2. Login menggunakan akun yang sudah tertaut (Facebook, Google, Twitter/X, atau Apple ID).
  3. Salin salah satu kode di atas dan tempelkan (paste) pada kolom penukaran.
  4. Klik tombol "Confirm" atau "Konfirmasi".
  5. Buka game Free Fire dan cek Mailbox untuk menerima hadiah.

Syarat & Ketentuan Penukaran

  • Akun tamu (Guest) tidak bisa melakukan penukaran. Harap hubungkan akun ke platform sosial terlebih dahulu.
  • Hadiah biasanya muncul dalam waktu 30 menit hingga 24 jam setelah proses klaim berhasil.
  • Satu kode redeem hanya bisa digunakan satu kali per akun.

Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk memperkuat karakter Anda dengan item premium tanpa harus top-up diamond! Selamat berburu Booyah! (Z-10)



Editor : Gana Buana
