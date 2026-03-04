45 Kode Redeem FF 4 Maret 2026 Terbaru: Klaim Skin Senjata & Emote Gratis!

Headline
KABAR gembira bagi para survivor! Garena kembali merilis deretan kode redeem FF terbaru untuk edisi Rabu, 4 Maret 2026. Melalui pembaruan kali ini, pemain berkesempatan mengklaim berbagai item eksklusif mulai dari Blizzard Brawl Weapon Loot Crate, skin senjata legendaris, hingga bundle langka tanpa perlu mengeluarkan Diamond.
Penting untuk diingat bahwa setiap kode redeem FF 2026 memiliki batas waktu penukaran dan kuota penggunaan yang terbatas. Oleh karena itu, kecepatan menjadi kunci utama agar Anda tidak kehabisan reward menarik yang telah disediakan.
Pastikan Anda segera memasukkan kode-kode di bawah ini ke situs resmi Garena sebelum diklaim oleh pemain lain.
Berikut adalah kumpulan kode redeem FF yang bisa Anda coba tukarkan hari ini untuk mendapatkan berbagai macam hadiah gratis:
|No.
|Kode Redeem
|Potensi Hadiah
|1
|BURUBERKAHFF
|Blizzard Brawl Weapon Loot Crate
|2
|FFAO-TZE4-YCRH
|Skin AUG Aurora
|3
|FFSC-M1EV-OT9K
|Skin Scorpio Evo Crimson
|4
|FFPN-TRYQ-2KFG
|Beast Bundle / Skin Panther
|5
|FFAN-G7FM-Y4P2
|Skin Angelic
|6
|REAL-MEBO-OYAH
|Luck Royale Voucher
|7
|KIOS-R1GA-MER1
|Incubator Voucher
|8
|FFBR-N9CT-WJ7T
|Emote Dangerous
|9
|FFTR-OGON-RBS1
|Token Trogon Ruby Shot
|10
|FFM1-VSWC-PXN9
|Evo Gun M1014 Crimson Scorpio
|11
|FFMX-EVOY-62VN
|Green Flame Draco
|12
|FFYB-TAR3-HPZE
|Bundel Rampage
|13
|FFBY-WK2Q-XN9Z
|Item Stellar Sea Season
|14
|FFX2-PQ2T-FS9Z
|M1887 / SG2 OPM
|15
|FFVS-Y3HN-T7PX
|Skin SG2 Golden Glare
|16
|FFKN-GTO8-KTMR
|Skin SG2 Incendium Burst
|17
|FFRM-GYEV-XKVC
|Legendary Rampage Bundle
|18
|FPST-XV5F-RDMS
|Gratis Diamond
|19
|MN3X-K4TY-9EP1
|Asphalt Crusher Bundle
|20
|P3LX-6V9T-M2QH
|Exclusive Emote + 20 Diamonds
|21
|FFWC-TKX2-P5NQ
|Emote Flowers of Love
|22
|FFPL-ZJUD-KPTJ
|Skin SG2 Series / M1887
|23
|FFAN-GLYK-YCHF
|Prism Wings
|24
|FFBN-TY2K-FCPS
|Bunny Bundle / Winterland
|25
|FFQ2-4KXH-CVS9
|Emote Edo Tensei
|26
|FFWC-YK6Q-X49S
|Puma Speedster
|27
|FFEV-OSKN-Y2QX
|Skin Evo M4A1 Internal Draco
|28
|FFST-K4XQ-NPFS
|Untame Beat Fist
|29
|H8YC-4TN6-VKQ9
|Token Golden Voyage
|30
|FFLX-NPBU-GTHL
|Skin MP40 Evo Chromasonic
|31
|FFGS-BRC9-PAHY
|Sukamoto Backpack
|32
|FF7M-DMRN-SBXN
|Gojo Ascension
|33
|FFJJ-KCY9-TXN5
|Fushiguro Bundle
|34
|FFJK-YTX5-FFMX
|Bundle Jujutsu Kaisen
|35
|FFTI-LM65-9TYL
|Item HRK
|36
|FFYX-XNBL-XRCF
|Gloo Wall HRK
|37
|FFGH-9UHT-PSNB
|Bundle Special Winter
|38
|FFQH-X9PG-IRUB
|Mythos Fist
|39
|FFMO-T2KC-Z9VH
|Arrival Animation Stay Frosty
|40
|FFMB-GZ26-2026
|Ramadan Special Item
|41
|RAMA-DANF-F2026
|Seasonal Reward
|42
|FFGR-ATIS-0304
|Random Loot Crate
|43
|GARE-NAFF-2026
|Voucher Diamond
|44
|REDE-EMFF-0304
|Weapon Skin
|45
|FFBO-OYAH-2026
|Exclusive Bundle
Agar proses klaim berjalan lancar dan hadiah masuk ke akun Anda, ikuti langkah-langkah resmi berikut:
egera gunakan kode redeem FF 2026 ini sekarang juga. Jika muncul pesan error, kemungkinan besar kode tersebut sudah mencapai batas kuota atau masa aktifnya telah berakhir. (Z-10)
