Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

45 Kode Redeem FF 4 Maret 2026 Terbaru: Klaim Skin Senjata & Emote Gratis!

 Gana Buana
04/3/2026 13:51
Daftar 45 kode redeem FF 4 Maret 2026 terbaru.(Dok. DuniaGames)

KABAR gembira bagi para survivor! Garena kembali merilis deretan kode redeem FF terbaru untuk edisi Rabu, 4 Maret 2026. Melalui pembaruan kali ini, pemain berkesempatan mengklaim berbagai item eksklusif mulai dari Blizzard Brawl Weapon Loot Crate, skin senjata legendaris, hingga bundle langka tanpa perlu mengeluarkan Diamond.

Penting untuk diingat bahwa setiap kode redeem FF 2026 memiliki batas waktu penukaran dan kuota penggunaan yang terbatas. Oleh karena itu, kecepatan menjadi kunci utama agar Anda tidak kehabisan reward menarik yang telah disediakan.

Pastikan Anda segera memasukkan kode-kode di bawah ini ke situs resmi Garena sebelum diklaim oleh pemain lain.

Baca juga : 77 Kode Redeem FF Hari Ini 3 Maret 2026 Terbaru: Klaim Skin SG2 & Diamond Gratis

Daftar 45 Kode Redeem FF 4 Maret 2026 Terbaru

Berikut adalah kumpulan kode redeem FF yang bisa Anda coba tukarkan hari ini untuk mendapatkan berbagai macam hadiah gratis:

No. Kode Redeem Potensi Hadiah
1 BURUBERKAHFF Blizzard Brawl Weapon Loot Crate
2 FFAO-TZE4-YCRH Skin AUG Aurora
3 FFSC-M1EV-OT9K Skin Scorpio Evo Crimson
4 FFPN-TRYQ-2KFG Beast Bundle / Skin Panther
5 FFAN-G7FM-Y4P2 Skin Angelic
6 REAL-MEBO-OYAH Luck Royale Voucher
7 KIOS-R1GA-MER1 Incubator Voucher
8 FFBR-N9CT-WJ7T Emote Dangerous
9 FFTR-OGON-RBS1 Token Trogon Ruby Shot
10 FFM1-VSWC-PXN9 Evo Gun M1014 Crimson Scorpio
11 FFMX-EVOY-62VN Green Flame Draco
12 FFYB-TAR3-HPZE Bundel Rampage
13 FFBY-WK2Q-XN9Z Item Stellar Sea Season
14 FFX2-PQ2T-FS9Z M1887 / SG2 OPM
15 FFVS-Y3HN-T7PX Skin SG2 Golden Glare
16 FFKN-GTO8-KTMR Skin SG2 Incendium Burst
17 FFRM-GYEV-XKVC Legendary Rampage Bundle
18 FPST-XV5F-RDMS Gratis Diamond
19 MN3X-K4TY-9EP1 Asphalt Crusher Bundle
20 P3LX-6V9T-M2QH Exclusive Emote + 20 Diamonds
21 FFWC-TKX2-P5NQ Emote Flowers of Love
22 FFPL-ZJUD-KPTJ Skin SG2 Series / M1887
23 FFAN-GLYK-YCHF Prism Wings
24 FFBN-TY2K-FCPS Bunny Bundle / Winterland
25 FFQ2-4KXH-CVS9 Emote Edo Tensei
26 FFWC-YK6Q-X49S Puma Speedster
27 FFEV-OSKN-Y2QX Skin Evo M4A1 Internal Draco
28 FFST-K4XQ-NPFS Untame Beat Fist
29 H8YC-4TN6-VKQ9 Token Golden Voyage
30 FFLX-NPBU-GTHL Skin MP40 Evo Chromasonic
31 FFGS-BRC9-PAHY Sukamoto Backpack
32 FF7M-DMRN-SBXN Gojo Ascension
33 FFJJ-KCY9-TXN5 Fushiguro Bundle
34 FFJK-YTX5-FFMX Bundle Jujutsu Kaisen
35 FFTI-LM65-9TYL Item HRK
36 FFYX-XNBL-XRCF Gloo Wall HRK
37 FFGH-9UHT-PSNB Bundle Special Winter
38 FFQH-X9PG-IRUB Mythos Fist
39 FFMO-T2KC-Z9VH Arrival Animation Stay Frosty
40 FFMB-GZ26-2026 Ramadan Special Item
41 RAMA-DANF-F2026 Seasonal Reward
42 FFGR-ATIS-0304 Random Loot Crate
43 GARE-NAFF-2026 Voucher Diamond
44 REDE-EMFF-0304 Weapon Skin
45 FFBO-OYAH-2026 Exclusive Bundle

Cara Klaim Kode Redeem FF 2026

Agar proses klaim berjalan lancar dan hadiah masuk ke akun Anda, ikuti langkah-langkah resmi berikut:

  1. Kunjungi situs resmi penukaran hadiah Garena di https://reward.ff.garena.com.
  2. Login menggunakan akun Free Fire Anda yang sudah tertaut (Facebook, Google, Apple ID, VK, atau Huawei).
  3. Penting: Akun tamu (guest account) tidak dapat menukarkan kode. Pastikan akun Anda sudah di-bind.
  4. Masukkan salah satu kode redeem FF di atas ke dalam kolom yang tersedia.
  5. Klik tombol Confirm atau Konfirmasi.
  6. Jika berhasil, hadiah akan dikirimkan ke in-game mailbox Anda dalam waktu maksimal 24 jam.

egera gunakan kode redeem FF 2026 ini sekarang juga. Jika muncul pesan error, kemungkinan besar kode tersebut sudah mencapai batas kuota atau masa aktifnya telah berakhir. (Z-10)



Editor : Gana Buana
Editor : Gana Buana
