Samsung Galaxy Oxygen 2026 Siap Bersaing di Pasar Global dengan Fast Charging 120W

Samsung Galaxy Oxygen 2025(DOk GSM Arena)

SAMSUNG Electronics kembali menghadirkan inovasi di pasar smartphone dengan memperkenalkan perangkat terbarunya, Samsung Galaxy Oxygen 2025. Ponsel ini diposisikan sebagai perangkat flagship yang menawarkan spesifikasi tinggi dengan kombinasi performa kuat, kamera canggih, serta daya tahan baterai yang besar.

Galaxy Oxygen 2025 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan pengalaman visual maksimal serta kinerja perangkat yang stabil untuk berbagai aktivitas, mulai dari penggunaan harian hingga gaming dan multimedia.

Pada sektor layar, perangkat ini mengusung panel IPS LCD berukuran 6,8 inci dengan resolusi 2K+. Layar tersebut didukung refresh rate hingga 144Hz yang mampu menghadirkan pergerakan visual sangat mulus, baik saat menggulir layar, menonton video, maupun bermain gim. Selain itu, rasio aspek 21:9 memberikan tampilan yang lebih lebar dan imersif, sehingga pengalaman menikmati konten multimedia terasa lebih maksimal.

Di bagian dapur pacu, Galaxy Oxygen 2025 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang dikenal memiliki performa tinggi di kelasnya. Prosesor ini dipadukan dengan RAM hingga 16GB sehingga mampu menjalankan aplikasi berat dan aktivitas multitasking tanpa hambatan berarti.

Untuk kebutuhan penyimpanan, Samsung menyediakan dua pilihan memori internal yaitu 256GB dan 512GB. Menariknya, perangkat ini juga tetap menyediakan slot microSD yang memungkinkan pengguna menambah kapasitas penyimpanan hingga 1TB. Dengan dukungan tersebut, pengguna memiliki ruang yang sangat luas untuk menyimpan berbagai file, foto, video, maupun aplikasi.

Sektor fotografi menjadi salah satu kekuatan utama dari Galaxy Oxygen 2025. Smartphone ini dilengkapi kamera utama beresolusi 108MP yang mampu menghasilkan foto dengan tingkat detail tinggi. Kamera tersebut didukung oleh kamera sekunder 32MP serta depth sensor 8MP yang membantu menghasilkan efek potret dengan kedalaman gambar yang lebih natural.

Sementara itu, di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 50MP yang didukung sensor TOF (Time of Flight). Teknologi ini membantu menghasilkan efek bokeh yang lebih presisi pada foto selfie, sehingga hasil foto terlihat lebih tajam dan profesional. Fitur ini tentu menarik bagi pengguna yang aktif membagikan konten visual di media sosial.

Dari sisi daya, Galaxy Oxygen 2025 dibekali baterai berkapasitas besar 6700mAh. Kapasitas tersebut diklaim mampu mendukung penggunaan intens sepanjang hari, bahkan untuk aktivitas berat seperti bermain gim atau menonton video dalam waktu lama. Samsung juga melengkapinya dengan teknologi pengisian cepat 120W yang memungkinkan baterai terisi dalam waktu relatif singkat.

Untuk aspek keamanan, perangkat ini telah dilengkapi sensor sidik jari yang tertanam di bawah layar. Teknologi ini memberikan cara membuka kunci ponsel yang cepat sekaligus praktis bagi pengguna.

Secara keseluruhan, Samsung Galaxy Oxygen 2025 hadir sebagai smartphone dengan perpaduan layar yang sangat mulus, kemampuan kamera beresolusi tinggi, serta baterai berkapasitas besar yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Dengan spesifikasi yang ditawarkan serta harga yang diperkirakan berada di kisaran US$350, perangkat ini dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar smartphone global, khususnya di segmen perangkat dengan performa tinggi namun harga relatif kompetitif. (Muhammad Ghifari A/E-4)