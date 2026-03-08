5 Rekomendasi Tablet Samsung di Maret 2026 untuk Kerja dan Produktivitas

Ilustrasi(Dok Samsung Indonesia)

SELAIN terkenal dengan produk ponsel _lagship-nya, Samsung juga menghadirkan tablet yang tak kalah ciamik.

Dengan teknologi Samsung yang terus berkembang, perusahaan asal Korea Selatan ini juga mengembangkan pilihan tablet yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti keperluan belajar, bekerja, ataupun hiburan.

Rekomendasi Tablet Samsung

Tablet Samsung hadir dengan banyak varian, dari pilihan ekonomis hingga seri premium untuk profesional.

Berikut adalah beberapa rekomendasi Tablet Samsung lengkap dengan keunggulannya:

1. Galaxy Tab A11

Tablet ini menjadi pilihan tepat untuk hiburan dan browsing internet. Galaxy Tab A11 didukung dengan kapasitas baterai sebesar 5.100 mAh.

Spesifikasi layar 90 Hz akan membantu menjaga kelancaran Anda saat menyelami internet. Selain itu, fitur Dolby yang ada pada tablet ini akan membuat pengalaman menonton film atau mendengarkan musik secara lebih nyata dan imersif.

Tablet yang masuk dalam seri A ini hadir dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal sebesar 64GB.

Galaxy Tab A11 dapat Anda beli dengan harga Rp2.699.000.

2. Galaxy Tab A11+

Dengan kapasitas memori 6GB dan penyimpanan 128 GB, Galaxy Tab A11+ menyediakan ruang yang cukup untuk file, multimedia resolusi tinggi, ataupun data dalam bentuk lain.

Performa AP dalam tablet ini menjadikannya perangkat yang andal untuk menangani tugas-tugas berat.

Tidak hanya itu, Anda juga dapat menekan lama tombol samping tablet untuk membagikan layar Anda dengan Google Gemini yang akan membantu Anda untuk mendapatkan jawaban yang Anda cari.

Tentunya, Galaxy Tab A11+ didukung dengan kapasitas baterai 7040 mAh yang mampu bertahan hingga 15 jam penggunaan.

Galaxy Tab A11+ dapat dibeli dengan harga Rp3.299.000

3. Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9+ hadir dengan memori 8GB dan penyimpanan internal 128GB yang memastikan minimnya lag saat Anda melakukan multitasking. Tablet ini didukung dengan kapasitas baterai 7040 mAh.

Tablet ini juga sangat cocok bagi Anda yang berminat dalam desain grafis karena Galaxy Tab A9+ dapat membantu Anda dalam merancang sketsa hingga memilih visual yang menarik dalam satu layar sekaligus.

Galaxy Tab A9+ dapat dibeli dengan harga Rp3.499.000.

4. Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE memiliki fitur AI dan telah dilengkapi dengan S Pen. Tablet ini akan sangat cocok bagi Anda yang memiliki beban tugas besar ataupun desain grafis dengan kapasitas baterai sebesar 8000 mAh.

Dengan prosesor Exynos 1580 dan inovasi berbasis AI ala Samsung, Anda dapat melakukan multitasking tanpa adanya hambatan. Tablet ini menyediakan memori 8GB hingga 128GB dan penyimpanan internal 128GB hingga 256GB.

Tak tanggung-tanggung, dengan S Pen yang disediakan dalam tablet ini, Anda dapat mencatat, menggambar, bahkan menyelesaikan persoalan matematika dengan fitur “Solve Math.”

Galaxy Tab S10 FE dapat Anda beli mulai dari harga Rp8.299.000

5. Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 menjadi tablet serbaguna yang dirancang untuk menangani pekerjaan, belajar, dan hiburan yang dilengkapi dengan S Pen.

Tablet seri S ini menjadi tablet level tertinggi keluaran Samsung saat ini. Tidak hanya fitur-fitur dengan kualitas tertinggi, Anda juga dapat menikmati teknologi Galaxy AI, Samsung DeX, dan Writing Assist yang mempermudah pekerjaan Anda.

Galaxy Tab S11 dilengkapi dengan kapasitas baterai sebesar 8.400 mAh yang dapat bertahan hingga 18 jam penggunaan.

Tablet ini didukung dengan memori sebesar 12GB dan pilihan penyimpanan internal dari 128GB, 256GB, hingga 512GB.

Anda dapat membeli Galaxy Tab S11 mulai dari harga Rp16.499.000

Untuk ketersediaan dan harga pasti dari tablet, Anda dapat mengunjungi toko elektronik terdekat atau berbelanja langsung di situs resmi Samsung, yaitu samsung.com/id. (Asha Bening Rembulan/E-4)