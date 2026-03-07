Pre-Order Samsung Galaxy S26 Series, Bisa Dicicil Mulai Rp600 Ribu per Bulan

Samsung Galaxy S26(Samsung Newsroom)

Semenjak diperkenalkan pada akhir Februari lalu, Samsung Galaxy S26 Series telah mencuri banyak perhatian masyarakat. Ponsel ini menjadi salah satu produk keluaran Samsung yang telah memadukan berbagai teknologi tercanggih yang dipunyai oleh Samsung itu sendiri. Misalnya, dalam Galaxy S26 Series, Anda sudah bisa menikmati fitur Galaxy AI, performa tingkat tinggi, sekaligus fitur kamera yang canggih dan top.

Fitur Canggih Galaxy S26 Series

Samsung membawakan peningkatan pada Galaxy S26 Series pada software dan hardware ponsel ini. Berikut adalah beberapa peningkatan yang dapat Anda pertimbangkan:

fitur Privacy Display pada Galaxy S26 Ultra yang membuat layar Anda menjadi hitam jika dilihat dari samping kiri dan kanan. Anda dapat mengaktifkan fitur ini sesuai kebutuhan Anda.

kamera S26 Ultra sebesar 200MP, 50MP, dan 10x optical zoom menghasilkan pengambilan gambar yang lebih cerdas, terutama di malam hari atau kondisi minim cahaya.

fitur Horizontal Lock akan membuat video yang Anda rekam jauh lebih stabil.

fitur Call Screening pada Galaxy S26 Series akan menyaring telepon yang masuk sehingga Anda akan terhindar dari nomor yang tidak dikenal.

fitur Now Nudge akan menunjunag kegiatan multitasking Anda dalam setiap pekerjaan.

fitur Photo Assist akan mencakup kemampuan dalam editing hanya dengan melalui prompt.

Harga Samsung S26 Series

Mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2026, Samsung Electronics Indonesia resmi membuka pre-order Galaxy 26 Series.

Dengan melakukan pre-order, Anda dapat menikmati berbagai keuntungan hingga Rp7,5 juta meliputi:

free memory upgrade hingga Rp4.500.000

bank cashback hingga Rp2.000.000

trade in cashback hingga Rp1.000.000

Selain itu, bagi Anda yang telah melakukan praregistrasi, Anda akan mendapatkan potongan harga senilai Rp500.000 untuk produk aksesoris dan Suprise Box selama masa pre-order.

Berikut adalah harga Samsung S26 Series beserta pilihan memori yang tersedia:

Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB: Rp31.999.000

Galaxy S26 Ultra 12GB/512GB: Rp27.499.000

Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB: Rp24.499.000

Galaxy S26+ 12GB/512GB: Rp22.499.000

Galaxy S26+ 12GB/256GB: Rp19.499.000

Galaxy S26 12GB/512GB: Rp19.499.000

Galaxy S26 12GB/256GB: Rp16.499.000

Galaxy S26 Series menawarkan berbagai pilihan warna, seperti Black, Cobalt Violet, Sky Blue, dan White. Khusus untuk warna Pink Gold dan Silver Shadow hanya dapat dibeli secara daring di website resmi Samsung Indonesia.

Anda dapat membeli Galaxy S26 Series dengan cicilan mulai dari Rp680.528 per bulan hingga Rp812.458 per bulan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website resmi penjualan Samsung, yaitu samsung.com/id. (E-3)