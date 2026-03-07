Pre-Order Samsung Galaxy S26 Series, Bisa Dicicil Mulai Rp600 Ribu per Bulan

Headline
Semenjak diperkenalkan pada akhir Februari lalu, Samsung Galaxy S26 Series telah mencuri banyak perhatian masyarakat. Ponsel ini menjadi salah satu produk keluaran Samsung yang telah memadukan berbagai teknologi tercanggih yang dipunyai oleh Samsung itu sendiri. Misalnya, dalam Galaxy S26 Series, Anda sudah bisa menikmati fitur Galaxy AI, performa tingkat tinggi, sekaligus fitur kamera yang canggih dan top.
Samsung membawakan peningkatan pada Galaxy S26 Series pada software dan hardware ponsel ini. Berikut adalah beberapa peningkatan yang dapat Anda pertimbangkan:
Mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2026, Samsung Electronics Indonesia resmi membuka pre-order Galaxy 26 Series.
Dengan melakukan pre-order, Anda dapat menikmati berbagai keuntungan hingga Rp7,5 juta meliputi:
Selain itu, bagi Anda yang telah melakukan praregistrasi, Anda akan mendapatkan potongan harga senilai Rp500.000 untuk produk aksesoris dan Suprise Box selama masa pre-order.
Berikut adalah harga Samsung S26 Series beserta pilihan memori yang tersedia:
Galaxy S26 Series menawarkan berbagai pilihan warna, seperti Black, Cobalt Violet, Sky Blue, dan White. Khusus untuk warna Pink Gold dan Silver Shadow hanya dapat dibeli secara daring di website resmi Samsung Indonesia.
Anda dapat membeli Galaxy S26 Series dengan cicilan mulai dari Rp680.528 per bulan hingga Rp812.458 per bulan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website resmi penjualan Samsung, yaitu samsung.com/id. (E-3)
Samsung Galaxy S26 Ultra membalas dengan desain yang lebih ramping (ketebalan 7,9 mm) dan bobot lebih ringan (214 gram) dibandingkan kompetitornya.
Samsung Galaxy S26 Series hadir dengan 7 fitur AI seperti Now Brief, Circle to Search, dan integrasi Gemini untuk pengalaman lebih cepat, ringkas, dan aman.
