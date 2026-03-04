15 Fitur Telegram yang Perlu Diketahui

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TELEGRAM adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna mengirim pesan teks, foto, video, file, serta melakukan panggilan suara dan video melalui internet.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Pavel Durov dan pertama kali dirilis pada tahun 2013 oleh perusahaan Telegram Messenger LLP.
Bisa mengedit pesan lama kapan saja tidak terbatas beberapa menit saja.
Tahan tombol kirim dan pilih Send Without Sound agar tidak mengganggu penerima.
Tahan tombol kirim lalu pilih Schedule Message untuk mengirim otomatis di waktu tertentu.
Pesan terenkripsi end to end dan bisa mengaktifkan penghancur pesan otomatis.
Bisa mengatur timer agar pesan dihapus otomatis dalam waktu tertentu.
Telegram memungkinkan pin lebih dari satu chat sekaligus.
Bisa kirim file hingga 2GB per file tanpa kompresi.
Kamu bisa chatting hanya dengan username tanpa membagikan nomor HP.
Bisa menonton video sambil tetap membuka chat.
Telegram menyediakan banyak pilihan tema dan bisa kustom warna sendiri.
Pisahkan chat ke dalam folder seperti Kerja, Keluarga, atau Sekolah.
Banyak bot yang bisa bantu download, reminder, game, hingga belajar.
Kirim lokasi secara real time dalam durasi tertentu.
Bisa membuat polling biasa atau kuis dengan jawaban benar.
Fitur Saved Messages untuk menyimpan file, link, atau catatan pribadi.
Telegram bukan sekadar aplikasi chat biasa. Dengan fitur-fitur tersembunyi ini, kamu bisa memaksimalkan produktivitas, keamanan, dan kenyamanan saat chatting. (Z-4)
Sumber: planetgadget, eraspace
Telegram bisa digunakan di HP Android, iPhone, maupun komputer, dan memungkinkan pengguna untuk membuat grup besar serta channel untuk berbagi informasi
BMKG engimbau masyarakat untuk waspada terhadap grup, kanal, dan akun di platform Telegram yang mencatut identitas resmi Indonesia Earthquake Early Warning System (InaEEWS) secara ilegal.
Telegram merilis update besar dengan desain ulang total di Android, peningkatan UI iOS, transfer kepemilikan grup otomatis, tombol bot berwarna, hingga fitur crafting hadiah.
Para pelaku penipuan biasanya menjerat calon korban dengan menawarkan kesempatan cuan cepat, undangan ke grup eksklusif, hingga jasa pendampingan trading.
Telegram, salah satu aplikasi pesan instan terpopuler, kini memungkinkan penggunanya untuk mengakses pesan melalui web browser di PC atau komputer tanpa perlu mengunduh aplikasi desktop.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved