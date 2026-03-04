A- A+

TELEGRAM adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna mengirim pesan teks, foto, video, file, serta melakukan panggilan suara dan video melalui internet.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Pavel Durov dan pertama kali dirilis pada tahun 2013 oleh perusahaan Telegram Messenger LLP.

Berikut 15 Fitur Telegram yang Perlu Diketahui

1. Edit Pesan Tanpa Batas Waktu

Bisa mengedit pesan lama kapan saja tidak terbatas beberapa menit saja.

2. Kirim Pesan Tanpa Notifikasi

Tahan tombol kirim dan pilih Send Without Sound agar tidak mengganggu penerima.

3. Jadwalkan Pesan

Tahan tombol kirim lalu pilih Schedule Message untuk mengirim otomatis di waktu tertentu.

4. Chat Rahasia

Pesan terenkripsi end to end dan bisa mengaktifkan penghancur pesan otomatis.

5. Pesan Otomatis Terhapus

Bisa mengatur timer agar pesan dihapus otomatis dalam waktu tertentu.

6. Pin Banyak Chat

Telegram memungkinkan pin lebih dari satu chat sekaligus.

7. Kirim File Besar

Bisa kirim file hingga 2GB per file tanpa kompresi.

8. Gunakan Username Tanpa Nomor

Kamu bisa chatting hanya dengan username tanpa membagikan nomor HP.

9. Picture in Picture

Bisa menonton video sambil tetap membuka chat.

10. Ubah Tema dan Warna Chat

Telegram menyediakan banyak pilihan tema dan bisa kustom warna sendiri.

11. Folder Chat

Pisahkan chat ke dalam folder seperti Kerja, Keluarga, atau Sekolah.

12. Bot Otomatis

Banyak bot yang bisa bantu download, reminder, game, hingga belajar.

13. Live Location

Kirim lokasi secara real time dalam durasi tertentu.

14. Polling dan Kuis di Grup

Bisa membuat polling biasa atau kuis dengan jawaban benar.

15. Simpan Pesan Sendiri

Fitur Saved Messages untuk menyimpan file, link, atau catatan pribadi.

Telegram bukan sekadar aplikasi chat biasa. Dengan fitur-fitur tersembunyi ini, kamu bisa memaksimalkan produktivitas, keamanan, dan kenyamanan saat chatting. (Z-4)

Sumber: planetgadget, eraspace