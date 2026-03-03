Cara Install Telegram di HP Android dan iPhone

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TELEGRAM adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang digunakan untuk mengirim pesan teks, foto, video, file, serta melakukan panggilan suara dan video melalui internet.
Telegram bisa digunakan di HP Android, iPhone, maupun komputer, dan memungkinkan pengguna untuk membuat grup besar serta channel untuk berbagi informasi ke banyak orang sekaligus.
Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil saat mengunduh, gunakan nomor HP yang masih aktif untuk menerima kode verifikasi. Setelah masuk, bisa langsung mengatur foto profil dan nama pengguna. (Z-4)
Sumber: antara, dealls
Aplikasi ini dikembangkan oleh Pavel Durov dan pertama kali dirilis pada tahun 2013 oleh perusahaan Telegram Messenger LLP.
BMKG engimbau masyarakat untuk waspada terhadap grup, kanal, dan akun di platform Telegram yang mencatut identitas resmi Indonesia Earthquake Early Warning System (InaEEWS) secara ilegal.
Telegram merilis update besar dengan desain ulang total di Android, peningkatan UI iOS, transfer kepemilikan grup otomatis, tombol bot berwarna, hingga fitur crafting hadiah.
Para pelaku penipuan biasanya menjerat calon korban dengan menawarkan kesempatan cuan cepat, undangan ke grup eksklusif, hingga jasa pendampingan trading.
Telegram, salah satu aplikasi pesan instan terpopuler, kini memungkinkan penggunanya untuk mengakses pesan melalui web browser di PC atau komputer tanpa perlu mengunduh aplikasi desktop.
