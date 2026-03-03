Berikut Cara Install Telegram di HP Android dan iPhone(freepik)

TELEGRAM adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang digunakan untuk mengirim pesan teks, foto, video, file, serta melakukan panggilan suara dan video melalui internet.

Telegram bisa digunakan di HP Android, iPhone, maupun komputer, dan memungkinkan pengguna untuk membuat grup besar serta channel untuk berbagi informasi ke banyak orang sekaligus.

Berikut Cara Install Telegram di HP Android dan iPhone

Di HP Android

Buka Google Play Store.

Ketik Telegram di kolom pencarian.

Pilih aplikasi resmi Telegram Messenger.

Tekan tombol Install.

Tunggu hingga proses selesai.

Buka aplikasi lalu daftar menggunakan nomor HP aktif.

Masukkan kode verifikasi yang dikirim via SMS.

Di iPhone

Buka App Store.

Cari Telegram di kolom pencarian.

Pilih aplikasi resmi Telegram Messenger.

Tekan Get lalu konfirmasi dengan Face ID atau Touch ID.

Setelah terpasang, buka aplikasi.

Masukkan nomor HP aktif.

Verifikasi dengan kode yang dikirim melalui SMS.

Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil saat mengunduh, gunakan nomor HP yang masih aktif untuk menerima kode verifikasi. Setelah masuk, bisa langsung mengatur foto profil dan nama pengguna. (Z-4)

