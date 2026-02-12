Telegram Rombak Tampilan Android dan iOS, Hadirkan Fitur Crafting Hadiah

Ilustrasi(Ascannio)

BUAT kamu yang menjadikan Telegram sebagai aplikasi chat utama, bersiaplah menyambut sejumlah perubahan. Telegram baru saja mengumumkan beberapa pembaruan minggu ini, dengan sorotan utama berupa tampilan baru untuk aplikasi Android dan iOS.

Versi Android mendapat perombakan besar-besaran, sementara pengguna iPhone tetap akan menemukan sejumlah elemen antarmuka baru saat chatting. Selain itu, Telegram juga menghadirkan beberapa fitur tambahan yang cukup unik.

Tampilan Telegram di ponsel kini lebih segar

Berdasarkan pengumuman resminya, perubahan terbesar hadir lewat pembaruan UI, terutama untuk Android. Telegram mengatakan aplikasi Android kini memiliki “antarmuka yang sepenuhnya didesain ulang” agar navigasi lebih cepat dan lebih intuitif. Bahkan, kode antarmuka Telegram untuk Android disebut dibangun ulang sepenuhnya demi mencapai tujuan tersebut.

Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah hadirnya bilah navigasi bawah yang mirip iOS. Bar ini memungkinkan pengguna berpindah cepat antara chat, pengaturan, profil, dan fitur lainnya.

Kalau kamu merasa efek antarmuka baru ini terlalu “ramai” atau menguras baterai, Telegram menyebut kamu bisa mengaturnya lewat menu Settings > Power Saving.

Sementara itu, Telegram di iOS juga kebagian pembaruan, meski tidak sedrastis Android. Telegram mengatakan mereka menambahkan “lebih banyak Liquid Glass” ke aplikasi iOS yakni bahasa desain baru Apple di iOS 26. Pembaruan ini termasuk penampil media baru, panel pratinjau paket stiker dan emoji, serta menu konteks baru di profil ketika memilih pesan.

Kepemilikan grup Telegram kini bisa otomatis berpindah

Dalam update terbaru ini, Telegram kini memungkinkan kepemilikan grup berpindah lebih mudah. Jika pemilik grup keluar dari grup tersebut, kepemilikan akan otomatis dialihkan ke salah satu admin setelah satu minggu.

Namun, pemilik grup juga bisa langsung menunjuk admin tertentu sebagai penerus sebelum keluar. Telegram juga menambahkan bahwa admin dapat memindahkan kepemilikan grup kapan saja, meski mereka tidak meninggalkan grup.

Bot Telegram kini bisa tampil lebih berwarna

Telegram juga menghadirkan perubahan kecil untuk pengembang bot. Sekarang, tombol pada bot bisa diberi warna dan emoji.

Memang bukan pembaruan besar, tetapi fitur ini bisa membantu pengguna membedakan opsi tombol dengan lebih cepat.

Telegram kini punya fitur “crafting” hadiah

Nah, ini bagian yang paling tidak biasa. Telegram tampaknya semakin serius dengan sistem hadiah (gift) di aplikasinya.

Sebelumnya, Telegram sudah menghadirkan fitur untuk mengirim hadiah ke pengguna lain. Bahkan, hadiah tersebut bisa “di-upgrade” menjadi barang koleksi yang dapat dilelang di marketplace NFT, tentunya menggunakan uang sungguhan.

Kini, Telegram disebut memperluas sistem itu lewat fitur baru bernama “crafting”. Pengguna dapat menggabungkan hadiah yang sudah dimiliki untuk membuat versi yang lebih langka, seperti Uncommon, Rare, Epic, hingga Legendary.

Pengguna bisa menggabungkan hingga empat hadiah sekaligus. Menariknya, jika kamu menggabungkan beberapa hadiah dengan “atribut” yang sama, peluang hadiah hasil crafting memiliki atribut tersebut juga akan lebih tinggi.

Sekali lagi, ini mungkin bukan fitur yang banyak orang harapkan dari aplikasi chat. Tapi ya, Telegram memang memasukkannya dalam update terbaru mereka. (Life Hacker/Z-2)