Astronom Usulkan Misi Klip Kertas Jelajahi Lubang Hitam

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ASTROFISIKAWAN Cosimo Bambi dari Universitas Fudan di China mengusulkan sebuah terobosan yang sebelumnya dianggap mustahil, yakni misi antarbintang menuju lubang hitam terdekat menggunakan teknologi nanocraft.
"Saya sedang mencari cara yang benar-benar baru untuk mempelajari lubang hitam," kata Bambi dalam publikasinya di jurnal iScience. Ia menyadari bahwa misi antarbintang ke lubang hitam terdekat bukanlah hal yang tidak realistis, meskipun memerlukan lompatan teknologi besar.
Lubang hitam menghasilkan medan gravitasi terkuat di alam semesta. Begitu kuatnya, bahkan cahaya tidak cukup cepat untuk mencapai kecepatan lepas dari cengkeramannya. Meskipun sains telah mengetahui banyak hal tentang perilaku objek ini, struktur di dalam cakrawala peristiwa (event horizon) tetap menjadi misteri.
Bambi meyakini bahwa mengirimkan wahana tak berawak yang beratnya tidak lebih dari penjepit kertas (sekitar 1 gram) adalah solusi paling efisien. Wahana ini akan didorong oleh sinar laser berkekuatan tinggi dan melesat dengan kecepatan cahaya untuk mengorbit lubang hitam, sekaligus menguji apakah prediksi Relativitas Umum Einstein tetap berlaku di lingkungan ekstrem tersebut.
Nanocraft adalah teknologi pesawat ruang angkasa skala gram yang menggunakan layar cahaya (light sail) untuk didorong oleh laser hingga mencapai kecepatan fraksional cahaya.
Rencana ambisius ini memfokuskan pada dua rintangan utama: identifikasi target dan kesiapan teknologi. Saat ini, lubang hitam terdekat yang diketahui, Gaia BH1, berjarak sekitar 1.565 tahun cahaya—terlalu jauh untuk dijangkau dalam satu abad.
Namun, para astronom kini semakin mahir dalam mendeteksi lubang hitam "tersembunyi" melalui pembelokan ruang-waktu (microlensing). Bambi menjelaskan bahwa jika ilmuwan berhasil menemukan lubang hitam dalam radius 20 hingga 25 tahun cahaya dari Bumi, pengembangan teknologi misi ini bisa segera dimulai.
"Jika lubang hitam berada lebih dari 40 hingga 50 tahun cahaya, persyaratan teknologinya akan jauh lebih menantang dan mungkin kita harus menunggu lebih lama," jelasnya.
Dari sisi teknis, perjalanan ini memerlukan pesawat yang mampu melesat hingga sepertiga kecepatan cahaya. Skenario misinya adalah sebagai berikut:
Bambi optimis meski misi ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Ia merujuk pada sejarah deteksi gelombang gravitasi dan foto lubang hitam pertama yang awalnya dianggap mustahil namun akhirnya berhasil dibuktikan oleh sains modern.
(ScienceAlert / iScience Journal/H-3)
Astrofisikawan Cosimo Bambi mengusulkan misi nanokraf bertenaga laser menuju lubang hitam terdekat dalam waktu kurang dari satu abad.
Katalog gelombang gravitasi terbaru mengungkap 128 sumber riak ruang-waktu, mulai dari tabrakan lubang hitam raksasa hingga penggabungan bintang neutron.
Bintang monster WOH G64 terpantau berubah dari Supergiant Merah menjadi Hypergiant Kuning. Apakah ini pertanda kelahiran lubang hitam dalam waktu dekat?
Ilmuwan menemukan kandidat pulsar langka yang berputar 122 kali per detik di pusat galaksi. Temuan ini berpotensi membuktikan teori relativitas Einstein.
Galaksi Andromeda atau Messier 31 merupakan galaksi spiral terdekat dari Bima Sakti, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari Bumi.
Terinspirasi Lord of the Rings, ilmuwan temukan sistem lubang hitam ganda Gondor dan Rohan lewat teknik gelombang gravitasi terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved