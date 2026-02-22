Misteri Jantung Bima Sakti, Penemuan Pulsar Langka di Dekat Lubang Hitam Sgr A*

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PARA astronom baru saja mengungkap keberadaan kandidat bintang neutron bermagnet tinggi yang berputar sangat cepat, atau dikenal sebagai "pulsar", di pusat galaksi Bima Sakti. Penemuan ini diprediksi akan mengubah peta pemahaman kita mengenai populasi bintang mati di wilayah ekstrem yang mengelilingi Sagittarius A* (Sgr A*), lubang hitam supermasif kebanggaan galaksi kita.
Pulsar lahir dari kematian bintang masif yang meledak dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Meski wilayah pusat galaksi diprediksi padat dengan pulsar, menemukannya bukanlah perkara mudah. Debu kosmik dan turbulensi ekstrem seringkali menutupi cahaya tampak. Beruntung, gelombang radio mampu menembus hambatan tersebut.
Temuan ini dilaporkan tim Breakthrough Listen, kelompok peneliti yang biasanya berburu sinyal teknologi luar angkasa (alien). Menggunakan Green Bank Telescope (GBT) di West Virginia, tim memantau langit selama periode 2021 hingga 2023. Hasilnya, mereka mendeteksi sebuah objek yang berputar sekitar 122 kali per detik, yang kini diberi nama Breakthrough Listen Pulsar (BLPSR).
Namun, ada hal yang membuat para ilmuwan heran: jumlah pulsar yang ditemukan jauh lebih sedikit dari perkiraan semula.
"Survei kami adalah salah satu yang paling sensitif yang pernah dilakukan terhadap Pusat Galaksi," ujar pemimpin tim Karen Perez dari SETI Institute dalam pernyataan resminya.
"Seharusnya kami bisa mendeteksi sekitar 10% pulsar milidetik dan 50% pulsar kanonik yang bergerak lambat, jika populasinya mirip dengan wilayah Bima Sakti lainnya. Namun, meski dengan sensitivitas ini, kami hanya mendeteksi satu kandidat tunggal yang saat ini masih dalam penyelidikan aktif," tambahnya.
Pulsar sering dijuluki sebagai "mercusuar kosmik" karena memancarkan radiasi radio kembar dari kutubnya yang menyapu semesta dengan presisi waktu yang luar biasa. Ketepatan inilah yang menjadikannya "jam kosmik" untuk menguji teori relativitas umum Albert Einstein tahun 1915.
Teori Einstein menyebutkan bahwa objek masif akan melengkungkan ruang dan waktu. Sgr A*, yang memiliki massa 4 juta kali matahari, adalah tempat pengujian yang sempurna.
"Setiap pengaruh eksternal pada pulsar, seperti tarikan gravitasi dari objek masif, akan memunculkan anomali pada kedatangan pulsa yang stabil," jelas Slavko Bogdanov dari Columbia Astrophysics Laboratory. "Saat pulsa merambat di dekat objek yang sangat masif, mereka mungkin terbelokkan dan mengalami penundaan waktu akibat kelengkungan ruang-waktu."
Kelangkaan pulsar yang ditemukan di pusat galaksi ini menyisakan tanda tanya besar mengenai jumlah sebenarnya bintang mati di sana. Teka-teki ini diharapkan dapat terjawab melalui proyek astronomi masa depan seperti Next-Generation Very Large Array (ngVLA) dan Square Kilometer Array (SKA).
"Kami menantikan apa yang akan diungkap oleh observasi lanjutan. Jika terkonfirmasi, ini akan membantu kita memahami galaksi kita sendiri dan relativitas umum secara keseluruhan," tutup Perez.
Studi ini telah resmi diterbitkan dalam The Astrophysical Journal pada awal Februari lalu. (Space/Z-2)
Peneliti berhasil memetakan medan magnet galaksi Bima Sakti secara mendalam. Terungkap adanya anomali unik di Lengan Sagitarius yang mengalir berlawanan arah.
Dengan melatih kecerdasan buatan untuk memahami evolusi ledakan supernova dan menggabungkan wawasan tersebut dengan model fisika besar
Lapisan es di sekitar sebuah bintang muda di galaksi Awan Magellan Besar menyimpan kejutan bagi dunia sains. Molekul-molekul kompleks yang menjadi dasar kehidupan berhasil teridentifikasi
Studi terbaru menggunakan Teleskop James Webb menemukan galaksi-galaksi muda di alam semesta awal bergejolak dan tidak stabil akibat tingginya gas pembentuk bintang.
Studi terbaru mengungkap asal usul 3I/ATLAS mungkin berasal dari perbatasan galaksi Bima Sakti, menjadikannya peninggalan purba.
JWST berhasil memotret awan gas Sagittarius B2. Temuan ini mengungkap keindahan sekaligus misteri mengapa pembentukan bintang di jantung Bima Sakti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved