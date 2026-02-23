Mengenal Fitur Baru Threads, Langsung Terhubung ke Instagram Story tanpa Keluar Aplikasi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BAGI Anda yang aktif di ekosistem Meta, berpindah-pindah antar aplikasi untuk sekadar membagikan konten sering kali terasa melelahkan. Meta memahami hambatan ini dan baru saja meluncurkan pembaruan signifikan pada Threads yang memungkinkan pengguna berbagi unggahan langsung ke Instagram Story tanpa perlu keluar dari aplikasi.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Meta di tahun 2026 untuk menjadikan Threads sebagai pusat percakapan real-time yang menyatu sempurna dengan visualitas Instagram. Dengan jumlah pengguna aktif bulanan yang telah menembus angka 400 juta, Threads kini semakin memantapkan posisinya sebagai pesaing utama platform X.
Fitur baru ini memangkas proses pemindahan data antar aplikasi yang sebelumnya memerlukan waktu loading tambahan. Berikut adalah mekanisme teknis bagaimana fitur ini bekerja:
Alih-alih memicu perintah untuk membuka aplikasi Instagram, Threads kini menggunakan overlay antarmuka Instagram yang berjalan di latar belakang. Saat Anda menekan tombol bagikan, sistem akan memanggil fungsi Story generator langsung di dalam Threads.
Keunggulan utama fitur ini adalah munculnya pratinjau (preview) visual. Anda bisa melihat bagaimana tampilan postingan Threads tersebut saat menjadi Story, lengkap dengan latar belakang gradien khas Instagram, tanpa harus meninggalkan layar percakapan Threads Anda.
Fitur ini tersedia untuk seluruh pengguna Threads secara global mulai Februari 2026 sebagai bagian dari update sinkronisasi ekosistem Meta.
Untuk mencoba fitur ini, pastikan aplikasi Threads Anda sudah diperbarui ke versi terbaru. Berikut panduannya:
Threads telah berevolusi dengan berbagai fitur canggih yang membuatnya lebih kompetitif. Berikut adalah tabel ringkasan fitur unggulan Threads saat ini:
|Fitur
|Fungsi Utama
|Fediverse (ActivityPub)
|Interaksi lintas platform desentralisasi (seperti Mastodon).
|Dear Algo (AI)
|Personalisasi feed berdasarkan perintah teks pengguna.
|Trending Topics
|Daftar isu hangat yang diperbarui secara real-time.
|Threads Communities
|Ruang diskusi khusus berdasarkan minat komunitas.
Integrasi tanpa batas antara Threads dan Instagram Story membuktikan komitmen Meta dalam menghapus sekat antar platform sosial mereka. Dengan kemudahan ini, distribusi informasi menjadi lebih cepat dan interaksi menjadi lebih organik. Bagi para profesional dan brand, fitur ini adalah alat esensial untuk menjaga eksistensi digital di dua platform sekaligus dengan usaha minimal. (Z-4)
Meta mulai menonaktifkan akun Instagram, Facebook, dan Threads milik anak di bawah 16 tahun sebelum aturan larangan media sosial Australia berlaku 10 Desember.
Meta menghadirkan fitur baru di Threads untuk mendukung komunitas podcaster.
Threads dirancang sebagai ruang untuk berbagi pemikiran, ide, atau percakapan publik secara real time, mirip seperti platform X.
Langkah ini menandai transformasi signifikan bagi Threads, yang sebelumnya hanya mendukung postingan singkat dan terbatas, kini berkembang menjadi ruang untuk menampung
Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 5 Juli 2023, dan terintegrasi langsung dengan Instagram, sehingga pengguna bisa login menggunakan akun Instagram mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved