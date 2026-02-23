Mengenal Fitur Baru Threads, Langsung Terhubung ke Instagram Story tanpa Keluar Aplikasi

Threads(LOIC VENANCE / AFP)

BAGI Anda yang aktif di ekosistem Meta, berpindah-pindah antar aplikasi untuk sekadar membagikan konten sering kali terasa melelahkan. Meta memahami hambatan ini dan baru saja meluncurkan pembaruan signifikan pada Threads yang memungkinkan pengguna berbagi unggahan langsung ke Instagram Story tanpa perlu keluar dari aplikasi.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Meta di tahun 2026 untuk menjadikan Threads sebagai pusat percakapan real-time yang menyatu sempurna dengan visualitas Instagram. Dengan jumlah pengguna aktif bulanan yang telah menembus angka 400 juta, Threads kini semakin memantapkan posisinya sebagai pesaing utama platform X.

Cara Kerja Fitur Direct Share to Story

Fitur baru ini memangkas proses pemindahan data antar aplikasi yang sebelumnya memerlukan waktu loading tambahan. Berikut adalah mekanisme teknis bagaimana fitur ini bekerja:

1. Integrasi API Lintas Platform

Alih-alih memicu perintah untuk membuka aplikasi Instagram, Threads kini menggunakan overlay antarmuka Instagram yang berjalan di latar belakang. Saat Anda menekan tombol bagikan, sistem akan memanggil fungsi Story generator langsung di dalam Threads.

2. Live Preview di Dalam Aplikasi

Keunggulan utama fitur ini adalah munculnya pratinjau (preview) visual. Anda bisa melihat bagaimana tampilan postingan Threads tersebut saat menjadi Story, lengkap dengan latar belakang gradien khas Instagram, tanpa harus meninggalkan layar percakapan Threads Anda.

Fitur ini tersedia untuk seluruh pengguna Threads secara global mulai Februari 2026 sebagai bagian dari update sinkronisasi ekosistem Meta.

Langkah-Langkah Menggunakan Fitur Baru Threads

Untuk mencoba fitur ini, pastikan aplikasi Threads Anda sudah diperbarui ke versi terbaru. Berikut panduannya:

Pilih postingan Threads yang ingin Anda bagikan (bisa unggahan sendiri atau orang lain).

Ketuk ikon Pesawat Kertas (Share) di bawah postingan.

di bawah postingan. Pilih opsi Tambahkan ke Story Instagram .

. Tinjau tampilan pada jendela pratinjau yang muncul secara otomatis.

Klik Bagikan dan postingan Anda sudah tayang di Instagram Story.

Fitur Unggulan Threads di Tahun 2026

Threads telah berevolusi dengan berbagai fitur canggih yang membuatnya lebih kompetitif. Berikut adalah tabel ringkasan fitur unggulan Threads saat ini:

Fitur Fungsi Utama Fediverse (ActivityPub) Interaksi lintas platform desentralisasi (seperti Mastodon). Dear Algo (AI) Personalisasi feed berdasarkan perintah teks pengguna. Trending Topics Daftar isu hangat yang diperbarui secara real-time. Threads Communities Ruang diskusi khusus berdasarkan minat komunitas.

Integrasi tanpa batas antara Threads dan Instagram Story membuktikan komitmen Meta dalam menghapus sekat antar platform sosial mereka. Dengan kemudahan ini, distribusi informasi menjadi lebih cepat dan interaksi menjadi lebih organik. Bagi para profesional dan brand, fitur ini adalah alat esensial untuk menjaga eksistensi digital di dua platform sekaligus dengan usaha minimal. (Z-4)