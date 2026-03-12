Awal Mula Viral Aldis Burger: Dari Cuitan 'Juicy Luicy' Hingga Antrean Mengular di Cempaka Putih

Sajian Aldis Burger Cempaka Putih milik Aldi Taher.(Dok. Instagram Aldis Burger)

KAWASAN Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mendadak menjadi pusat perhatian para pecinta kuliner. Gerai Aldis Burger milik selebritas Aldi Taher mendadak viral Threads dan memicu antrean panjang. Fenomena ini bermula dari strategi pemasaran unik di media sosial yang mencatut nama-nama musisi besar seperti Juicy Luicy, Mahalini, hingga Liam Gallagher.

Strategi Marketing 'Absurd' yang Menjadi Viral

Kunci dari viralnya Aldis Burger terletak pada konsistensi Aldi Taher dalam mempromosikan dagangannya melalui kolom komentar di platform X dan Threads. Dengan gaya bahasa yang santai dan "nyeleneh", ia selalu menyertakan kalimat promosi yang sama, menyebutkan bahwa daging burgernya memiliki tekstur "Juicy Luicy".

Pelesetan nama band Juicy Luicy untuk menggambarkan kualitas daging yang juicy (lembut dan berair) ternyata sangat membekas di ingatan netizen. Hal ini menciptakan efek word-of-mouth digital yang masif, hingga membuat banyak orang penasaran untuk membuktikan langsung rasanya di gerai fisik.

Daftar Menu dan Harga Aldis Burger Cempaka Putih

Bagi Anda yang berencana berkunjung, berikut adalah daftar menu utama yang ditawarkan di gerai Aldis Burger:

Nama Menu Deskripsi Ukuran Harga (Mata Uang Rupiah) Brother Burger Ukuran Reguler Rp24.000 Big Brother Dua kali lebih tebal Rp29.000 Gallagher Burger Ukuran Monster/Jumbo Rp65.000

Alamat Aldis Burger Cempaka Putih: Jalan Cempaka Putih Timur 12 Nomor 18, Jakarta Pusat.

Jam Operasional: Setiap hari, pukul 09.00 - 22.00 WIB.

Dampak di Media Sosial

Kesuksesan Aldis Burger juga terlihat dari bagaimana brand besar lain mulai melirik fenomena ini. Beberapa akun resmi perusahaan multinasional terpantau ikut memberikan komentar pada unggahan Aldi Taher, yang semakin memperkuat posisi Aldis Burger sebagai tren kuliner nomor satu di Jakarta saat ini.

Meski awalnya banyak yang meragukan, ulasan dari para food vlogger menunjukkan bahwa kualitas roti yang lembut dan daging yang tebal memang menjadi keunggulan utama dari burger ini, sesuai dengan klaim "Juicy Luicy" yang selama ini didengungkan. (H-3)