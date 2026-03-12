Strategi Marketing Absurd Aldi Taher: Aldis Burger Viral dan Ludes 600 Porsi Sehari

Tangkapan layar akun Thread Aldi Taher.(Dok. Thread Aldi Taher)

PENYANYI dan figur publik Aldi Taher kembali membuktikan kemampuannya dalam menciptakan fenomena di media sosial. Kali ini, bisnis kuliner terbarunya, Aldis Burger, menjadi perbincangan hangat di platform Threads dan X (Twitter) berkat strategi promosi yang tidak lazim namun sangat efektif secara organik.

Viral Threads lewat 'Spam' Komentar Kreatif

Bukan melalui iklan baliho atau influencer seeding yang mahal, Aldi Taher memilih strategi "jempol" dengan aktif meninggalkan komentar di berbagai unggahan selebritas dan thread populer. Kalimat yang menjadi ciri khasnya adalah: "Mampir ke Aldis Burger Cempaka Putih rotinya lembut dagingnya juicy lucy mahalini rizky febian bisa pesen online."

Penyebutan nama-nama musisi seperti Juicy Luicy, Mahalini, hingga Hindia dalam satu kalimat promosi yang absurd ini justru mengundang tawa netizen. Strategi yang dikenal sebagai conversation marketing ini berhasil membuat brand Aldis Burger muncul secara organik di beranda ribuan pengguna tanpa biaya iklan sepeser pun.

Aldi Taher bahkan tidak ragu mempromosikan burgernya di depan gerai waralaba internasional seperti Burger King, dengan menyebut mereka sebagai "sepupu" dari Aldis Burger.

Dampak Nyata: Ludes 600 Burger dan Aplikasi Dimatikan

Kepopuleran di dunia maya berdampak langsung pada operasional gerai fisiknya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan terbaru pada Rabu (11/3/2026), staf operasional Aldis Burger melaporkan bahwa mereka berhasil menjual hingga 600 burger dalam sehari.

Lonjakan pesanan ini bahkan memaksa pihak pengelola untuk menonaktifkan aplikasi pesanan online sementara waktu. "Ini kalau tidak dinonaktifkan, pesanannya bakal datang terus dan kita kewalahan stok," ujar Rizal, salah satu staf operasional di lokasi.

Daftar Menu dan Harga Aldis Burger

Selain strategi marketing-nya, harga yang terjangkau menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang penasaran. Berikut adalah daftar menu yang tersedia:

Menu Ukuran Harga (Mata Uang Rupiah) Brother Burger Reguler Rp24.000 Big Brother Medium Rp29.000 Gallagher Jumbo (Porsi 4 Orang) Rp65.000

Lokasi dan Jam Operasional Aldis Burger Aldi Taher

Bagi Anda yang ingin mencoba langsung, gerai Aldis Burger Cempaka Putih berlokasi di Jalan Cempaka Putih Timur 12 Nomor 18, Jakarta Pusat. Selama bulan Ramadan 2026, gerai ini buka mulai pukul 11.00 WIB hingga 22.00 WIB. Konsumen disarankan untuk datang lebih awal atau memesan satu hari sebelumnya guna menghindari antrean panjang. (H-3)