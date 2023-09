Akselerasi Perdagangan Digital, Stripe Bantu Bisnis di Asia Tenggara

DALAM Stripe Tour Singapore, acara pertama Stripe di Asia Tenggara yang diperuntukkan bagi pengguna, Stripe memperkenalkan pembaruan produk untuk mendukung bisnis dari berbagai skala.

Selain itu, memungkinkan para pelaku bisnis memenuhi lonjakan permintaan dari perdagangan digital, sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di tingkat global.

Pada acara tersebut, Stripe memperkenalkan rangkaian produk dan layanannya secara lengkap untuk membantu meminimalisir selisih pembayaran serta mengurangi perbedaan nilai antara pembayaran online dan pembayaran secara langsung bagi bisnis.

Baca juga: Eduqat dan Stripe Dukung Edukator Indonesia untuk 'Go Global'

Selain menawarkan kemudahan pembayaran, Stripe juga menyediakan solusi bagi pemilik bisnis untuk memodernisasi perangkat keuangan mereka guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis melalui otomatisasi.

Acara ini juga menghadirkan berbagai panel dengan pembicara dari berbagai perusahaan global yang juga merupakan pengguna Stripe.

Pengguna Stripe di antaranya, Citi, Electrolux, dan Tiket.com, salah online travel marketplace terkemuka di Indonesia. Para konsumen di Asia Tenggara menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengadopsi perdagangan digital.

Laporan terbaru Stripe tentang perdagangan digital global menunjukkan bahwa 84% konsumen Singapura terbuka untuk membeli produk fisik secara online dari perusahaan yang beroperasi di negara lain, dan 74% lainnya terbuka untuk membeli layanan digital – jauh di atas rata-rata global yang hanya 68%.

Baca juga: Berkolaborasi dengan Stripe, Advotics Luncurkan 'Distri'

Ekspektasi konsumen telah bergeser seiring dengan perkembangan ini, dan mereka kini mengharapkan pengalaman transaksi digital bebas hambatan di manapun, kapanpun, dan melalui perangkat apa saja.

Untuk merespons kebutuhan tersebut, Stripe Tour Singapore memperkenalkan layanan pembayaran terbarunya, yang memungkinkan pemilik bisnis untuk menawarkan pengalaman pembayaran yang mudah bagi pelanggan mereka tanpa harus membangun atau memelihara sistem pembayaran sendiri.

Lebih dari 100 Metode Pembayaran

Penambahan fitur terbaru bagi layanan ini juga mencakup akses ke lebih dari 100 metode pembayaran dan perlengkapan A/B Testing yang memudahkan pemilik bisnis mengidentifikasi metode pembayaran terbaik dalam sistem checkout mereka.

Stripe juga mengumumkan beberapa peningkatan layanan produk untuk membantu menyatukan perdagangan online dan offline, menyederhanakan proses serta memperluas aksesibilitasnya agar konsumen dapat melakukan pembayaran di manapun.

Termasuk di antaranya, Stripe Reader S700, perangkat point-of-sale (POS) terbaru yang dapat disesuaikan untuk mempermudah pemilik bisnis dalam menerima pembayaran, mengumpulkan data pelanggan yang relevan seperti tanda tangan dan alamat email, dan memungkinkan pemilik bisnis melakukan penyesuaian pada perangkat.

Perangkat Stripe Reader S700 Segera Hadir di 23 Negara

Perangkat multifungsi ini dilengkapi dengan layar yang memiliki tampilan berkualitas tinggi dan daya tahan baterai yang lama. Perangkat ini akan segera hadir di 23 negara di mana Stripe Terminal tersedia, termasuk Singapura.

Stripe Reader S700 adalah bukti terbaru dari komitmen Stripe untuk pembayaran secara langsung, setelah peluncuran Stripe Reader M2 pada 2021, Stripe Tap to Pay di iPhone pada 2022, dan Tap to Pay di Android pada 2023.

Stripe juga membagikan informasi terbaru mengenai solusi pembayaran cepat Link kepada para pelaku bisnis di Asia Tenggara.

Baca juga: SECOM Solution Day 2023 Tingkatkan Keamanan Teknologi Perusahaan

Link memberikan proses pembayaran yang cepat bagi para pelanggan dengan menyimpan detail pembayaran yang dapat digunakan di ratusan ribu bisnis yang menggunakan Stripe, dan membantu meningkatkan konversi bagi bisnis.

Stripe Payment Element Alami Peningkatan Pendapatan

Menurut data internal Stripe, bisnis yang beralih ke integrasi pembayaran terbaru Stripe–yakni Stripe Payment Element–mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 10,5% dibandingkan dengan bisnis yang tidak menggunakan layanan pembayaran tersebut

"Bagi kami, solusi terbaru ini hadir di saat yang tepat. Stripe membantu kami dalam menciptakan pengalaman transaksi efisien yang mendukung pemesanan, pembayaran, dan penyelesaian transaksi secara omnichannel untuk memberikan apa yang pelanggan kami cari–dengan biaya yang lebih rendah," ujar Jude Kumar, pendiri dan CEO EatMe Global.

"Seiring dengan rencana kami untuk melakukan ekspansi ke lebih banyak negara di Asia, kami juga berencana untuk berkembang bersama Stripe," jelas Jude Kumar, pendiri dan CEO EatMe Global.

Baca juga: Artificial Intelligence, Tantangan atau Peluang?

"Di awal tahun ini, kami bermitra dengan Stripe untuk memelopori model bisnis terbaru yang kami sebut Levande, platform berlangganan alat-alat serba ada untuk pelanggan kami. Melalui kerja sama ini, kami dapat menciptakan pengalaman transaksi tanpa hambatan bagi para pelanggan kami dan mempertahankan kepercayaan mereka," ujar Gaurav Julka, Head of Appliance as a Service untuk wilayah APAC and MEA di Electrolux.

Stripe baru-baru ini memperkuat dukungannya bagi pengguna dengan bisnis berskala besar dan menyoroti berbagai fitur utama untuk perusahaan, seperti perluasan token jaringan ke 46 pasar, ketersediaan global untuk pembaruan akun kartu secara real time, peningkatan akuisisi lokal di lebih banyak negara, dan dukungan untuk berbagai metode pembayaran global dan regional.

“Ekonomi digital yang berkembang pesat dan dinamis di Asia Tenggara memiliki potensi global yang luar biasa. Kecerdasan dan tekad kewirausahaan yang muncul dari kawasan ini akan terus menciptakan dampak global,” kata Sarita Singh, Regional Head and Managing Director, Southeast Asia, India & Greater China di Stripe.

“Kami hadir di sini dengan komitmen jangka panjang, dan akan terus berinovasi untuk menyederhanakan proses keuangan dan teknologi, untuk membantu pemilik bisnis dapat fokus pada pertumbuhan bisnis mereka,” kata Sarita. (RO/S-4)