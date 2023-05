Amazon Akan Garap Gim Online Adaptasi The Lord of The Rings dan The Hobbit

AMAZON telah mencapai kesepakatan dengan Embracer Group, perusahaan yang memegang hak cipta untuk "The Lord of the Rings" dan "The Hobbit" untuk merilis sebuah gim massively multiplayer online (MMO). Diketahui, MMO adalah sebuah permainan daring dengan jumlah pemain yang besar, biasanya dari ratusan sampai ribuan, di server yang sama.

Gim yang akan digarap itu akan menjadi gim MMO petualangan dunia terbuka atau open world berlatar belakang middle-earth berdasarkan kisah-kisah dari trilogi "The Hobbit" dan "The Lord of the Rings".

Dilansir TechCrunch, gim ini dalam tahap awal produksi dengan studio Amazon Games Orange County, yang merupakan studio yang sama di balik MMO New World. Amazon Games akan mempublikasikan gim ini secara global untuk PC dan konsol. Namun, Amazon belum mengungkapkan kapan waktu peluncurannya.

Meskipun Amazon Studios memproduksi "The Lord of the Rings: The Rings of Power" untuk Prime Video, Amazon mengatakan bahwa acara tersebut tidak terkait dengan gim MMO yang yang sedang dikembangkan dengan Amazon Games.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan gim berkualitas tinggi kepada para pemain, baik melalui IP orisinil maupun yang sudah lama digemari seperti The Lord of the Rings," ujar Christoph Hartmann, wakil presiden Amazon Games, dalam siaran persnya, dikutip Selasa (16/4).

"Menghadirkan pemain sebuah pengalaman baru dalam The Lord of the Rings telah lama menjadi aspirasi tim kami, dan kami merasa terhormat dan bersyukur karena Middle-earth Enterprises mempercayakan dunia ikonik ini kepada kami. Kami juga senang dapat memperluas hubungan kami dengan Embracer Group setelah kesepakatan Tomb Raider tahun lalu, karena mereka telah terbukti menjadi kolaborator yang sangat baik."

Diketahui, gim yang akan dirilis merupakan kedua kalinya Amazon membuat MMO Lord of the Rings. Upaya pertama ini diumumkan pada tahun 2019 dan kemudian dibatalkan pada tahun 2021. Gim ini dikembangkan bersama oleh Amazon, Athlon Games, dan Leyou. Proyek ini dihentikan setelah terjadi perselisihan antara Amazon dan Tencent, yang mengakuisisi Leyou pada tahun 2020.(Z-8)