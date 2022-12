Devfest 2022 Lirik Peran Developer Perempuan di Bidang Teknologi

Google Developer Group (GDG) Jakarta menggelar DevFest Jakarta 2022. Konferensi teknologi lokal ini diselenggarakan oleh Google Developer Group di seluruh dunia, pada Sabtu (26/11) di Jakarta Selatan.

Acara digelar untuk berbagi pengalaman dan membahas topik seputar android, web teknologi, cloud (komputasi awan), machine learning dan yang berkaitan dengan Google teknologi. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 developer baik daring dan luring.

Meningkatkan jumlah developer perempuan menjadi hal penting yang coba digali melalui Devfest 2022. Oleh karena itu, hadir sesi Women in Tech dengan topik “The Actual Impact and Contribution” dengan narasumber perempuan yang ahli di dunia teknologi diantaranya Founder Femalegeek.com, Anne Regina, Software engineer Quinyx, Fatma Janna, dan Co-Founder & CPO generationgirl.org, Tania Soerianto.



Sebagai pembuka pada sesi Women in Tech, moderator menyampaikan stigma yang telah terbentuk bahwa ‘perempuan jangan belajar di bidang teknik karena bidang itu diisi oleh sebagian besar laki-laki” dengan menanyakan pendapat mengenai hal itu kepada setiap narasumber.

Co-Founder & CPO generationgirl.org, Tania Soerianto menuturkan bahwa kehadiran Women in Tech kini sudah menjadi sesuatu yang normal dan lazim. “Women in Tech adalah perempuan-perempuan yang berani mendobrak the stereotype bahwa a tech itu being a male dominated industry, dan perempuan yang berani berinovasi.”

Sementara itu Software engineer Quinyx Fatma Janna menggarisbawahi besarnya peluang bagi perempuan untuk berkarir di bidang teknologi. “Women in Tech merupakan perkumpulan orang yang jelas perempuan yang bekerja di bidang teknik industri role-nya bisa macam-macam, mulai dari software engineer, UI/UX, AI Research Engineer, hingga founder, hal tersebut menjadi peluang yang baik bagi para perempuan yang bekerja di bidang teknik industri.”

Community Manager GDG Jakarta, Putranto Adhi Nugroho, menuturkan optimismenya bahwa gelaran Devfest Jakarta 2022 bisa menghadirkan lebih banyak developer perempuan. “Melalui gelaran ini kami mencoba menghadirkan lebih banyak developer yang andal untuk menjawab kebutuhan industri teknologi tanah air. Selain itu, kami berharap bisa menghadirkan lebih banyak developer perempuan yang bisa juga berkontribusi banyak di dunia teknologi Indonesia.”

Dengan semakin lantangnya para perempuan berani bersuara dan yakin untuk dapat bekerja di bidang Teknik Industri, perlahan dapat mengikis stigma yang ada selama ini, bahwa pekerja di bidang teknik industri hanya untuk laki-laki saja. Perwakilan dan semangat dari para narasumber sangat dapat dijadikan dorongan kuat bagi para perempuan untuk mendapatkan posisi dan peran yang sama dengan laki-laki pada bidang teknik industri.

Selain fokus kepada topik perempuan di teknologi, DevFest Jakarta 2022 ini juga banyak mengangkat topik teknologi terkini seperti Machine Learning, Mobile Application, dan Web Application agar para developer di Indonesia juga mendapatkan update teknologi terbaru sehingga bisa bersaing dengan developer global. Selain itu juga membuka lebih banyak peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di bidang teknologi terutama pengembangan aplikasi atau teknologi di startup dan perusahaan

DevFest Indonesia 2022 diselenggarakan di 10 kota di Indonesia, yaitu: Bali, Bandung, Bogor, Depok, Jakarta, Makassar, Medan, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta. Menghadirkan 80 pembicara (technology experts) dari Gojek, Tokopedia, Grab, Bukalapak, Ajaib, Blibli, Ruangguru dan startup lainnya, hingga para Google Developer Experts baik dari Indonesia maupun luar Indonesia dan juga menargetkan lebih dari 5,000 developer terlibat di kegiatan ini. (OL-12)