Ini Jajaran Produk dan Solusi Teknologi yang Dipamerkan GREE di Refrigerator & HVAC 2022

SETELAH vakum selama 2 tahun karena dampak pandemi Covid-19, event Pameran Refrigeration & HVAC kembali digelar secara offline pada tanggal 21-23 September 202 di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta.

Sebagai produsen AC di dunia, GREE kembali berpartisipasi dalam pameran tersebut. Selain produk AC residensial tipe wall-mounted, GREE juga memamerkan banyak tipe produk AC floor standing, AC komersial tipe GMV dan U-match, AC specialized misalnya AC marine, AC elevator, dan berbagai kompresor, motor dan produk industri AC lainnya dan peralatan water purifier Gree.

VRF seri GMV-X adalah produk terbaru dari GREE, produk ini mengadopsi kompresor yang dikembangkan sendiri oleh Gree dan desain sistem yang efisien dan dioptimalkan, dan dilengkapi dengan teknologi smart control yang canggih dan solusi udara bersih yang unik dari Gree, yang mencapai pencapaian baru dalam penghematan energi, kenyamanan, dan keandalan.

Kapasitas pendinginan gabungan maksimum produk GMV X dapat mencapai 136HP, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kapasitas pendinginan maksimum 66HP dari sistem VRF umum lainnya di pasar Indonesia. Dari segi efisiensi energi, produk GMV X series lebih hemat energi dibandingkan produk Gree GMV generasi sebelumnya, dengan peningkatan efisiensi energi rata-rata sekitar 10%.

“Produk Multi VRF Gree GMV ini sudah banyak dipakai di beberapa proyekk di pasar Indonesia dalam dua tahun terakhir, antara lain Rumah Sakit TZU CHI PIK, Apartemen TOKYO RIVERSIDE, GOLF ISLAND PIK 2, SATORIA TOWER Surabaya dan masih banyak pryek besar lainnya yang menggunakan sistem Multi VRF Gree GMV sistem untuk AC komersial mereka. GREE yakin dan mampu dalam waktu dekat ini untuk menjadi merek AC komersial No. 1 di pasar Indonesia.” ujar Will Wen, Vice President PT Gree Electric Appliances Indonesia.

Seri terbaru lainnya yang ditampilkan ialah produk AC inverter FreAir wall-mounted yang dilengkapi dengan sistem Fresh Air, dimana produk ini bisa mensirkulasikan udara dalam dan luar ruangan. Bukan hanya itu, AC FreAir juga dilengkapi dengan HEPA Filter untuk membersihkan udara yang didistribusikan. Walaupun memiliki fitur yang canggih, namun daya minimum AC inverter ini memerlukan 75 Watt saja.

Selanjutnya ada tipe F5S yang juga baru dirilis oleh Gree Indonesia, yang memiliki fungsi Fast Cooling. Hanya dengan menekan tombol Turbo di remote control, maka unit indoor dan putaran kompresor upgrade akan beroperasi bersamaan, sehingga akan mendinginkan ruangan dalam waktu 2 menit.

Produk tersebut juga memiliki mode super hemat energi, dengan menekan sekali tombol hemat energi akan menghemat 30%, menekan tombol hemat energi 2 kali akan menghemat 50%. Disamping itu AC ini juga di lengkapi dengan fitur smart cleaner, easy removal, super senyap 19 db dan outdoor yang tahan korosi yang menonjolkan kelebihan produk ini.

Tidak hanya memperkenalkan produk VRF seri GMV X, GREE, GREE juga menampilkan dua produk terbarunya di pameran kali ini di kelas Residential AC. Diantaranya, AC deluxe inverter FreAir yang juga memiliki fungsi penjernih udara.

Dilengkapi dengan sistem Fresh Air sirkulasi dua arah, ying bisa mensimulasikan pernapasan manusia, dengan mendistribusikan udara segar luar ruangan yang sudah di filterisasi dari debu, dan disaat bersamaan akan membuang udara kotor, bau tak sedap yang ada di dalam ruangan ke luar ruangan, disaat satu tarik satu lepas ini merealisasikan pertukaran udara segar di dalam ruangan, memberikan anda udara yang murni.

Baca juga : Langkah-Langkah Merakit Komputer Sendiri

Tidak hanya memperkenalkan produk VRF seri GMV X, GREE, GREE juga menampilkan dua produk terbarunya di pameran kali ini di kelas Residential AC. Diantaranya, AC deluxe inverter FreAir yang juga memiliki fungsi penjernih udara.

Dilengkapi dengan sistem Fresh Air sirkulasi dua arah, ying bisa mensimulasikan pernapasan manusia, dengan mendistribusikan udara segar luar ruangan yang sudah di filterisasi dari debu, dan disaat bersamaan akan membuang udara kotor, bau tak sedap yang ada di dalam ruangan ke luar ruangan, disaat satu tarik satu lepas ini merealisasikan pertukaran udara segar di dalam ruangan, memberikan anda udara yang murni.

Produk Freair juga dilengkapi sensor kualitas udara, bisa mendeteksi kadar karbon dioksida dan kualitas udara dalam ruangan. Kualitas udara bisa dipantau lewat dari indikator kualitas udara tiga warna. Selain itu, produk ini juga memiliki teknologi terdepan di industri seperti Smart Cleaner, Light smart sensor, raja watt rendah 75 watt.

Seri lain yang berikutnya yang ditampilkan produk AC inverter F5S yang dirilis oleh Gree Indonesia adalah AC deluxe inverter yang paling hemat biaya di pasaran. Dengan mengaktifkan Fungsi Fast Cooling F5S, fitur Turbo di unit indoor dan putaran kompresor upgrade akan beroperasi bersamaan, sehingga akan mendinginkan ruangan dalam waktu 2 menit.

Produk itu juga memiliki Mode super hemat energi, dengan menekan sekali tombol hemat energi akan menghemat 30%, menekan tombol hemat energi 2 kali akan menghemat 50%. Disamping itu AC ini juga di lengkapi dengan fitur smart cleaner, Easy removal, super senyap 19 db dan outdoor yang tahan korosi yang menonjolkan kelebihan produk ini.

Selain jajaran produk, GREE juga mengadakan seminar dengan topik “GMV-X for A-New Innovation and Better Future”, dengan pembicara Technical Support Manager GREE Indonesia Freedy Haryadi.

Di sela sesi seminar, GREE juga mengadakan sesi penandatanganan MoU Kerja sama Strategis dengan beberapa organisasi dan perusahaan diantaranya dengan Ketua Umum APITU (Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia) Moch Zainul Arifin, Ketua Umum HAEI (Himpunan Ahli Elektro Indonesia) DKI Jakarta Achmad Sutowo Sutopo, serta dari Ketua DPP INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) Imam Hartawan.

Penandatanganan MOU ini merupakan bukti komitmen kerjasama yang erat GREE dengan berbagai asosiasi dalam memajukan bidang pendingin dan tata udara di Indonesia, serta menyediakan solusi teknologi pendingin udara terbaik dan layanan berkualitas tinggi untuk para konsumen.

Gree baru-baru ini terpilih sebagai merek AC No. 1 di dunia pada 2021 oleh EUROMONITOR INTERNATIONAL, sebuah lembaga riset strategi pasar yang terkenal di dunia.

Dalam laporan terbaru "China Central Air Conditioning Industry Research Report" yang baru dirilis, juga menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2022, AC komersial Gree menduduki peringkat pertama dalam pangsa pasar. (RO/OL-7)