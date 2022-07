Steam, Paypal, Yahoo Search tidak Dapat Diakses Pagi Ini

SEJUMLAH situs yang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia tidak bisa diakses hari ini. Platform bermain gim streaming Steam, Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, dan platform distribusi digital Origin tidak bisa dibuka per pagi ini.

Namun, akses pada setiap perangkat bisa jadi berbeda, bergantung pada penyedia jasa internet yang digunakan. Per pagi ini, situs Dota 2 masih bisa dibuka dengan internet dari penyedia jasa Oxygen, tetapi tidak bisa saat menggunakan data seluler XL Axiata.

Kebanyakan situs yang tidak bisa dibuka menampilkan notifikasi koneksi tidak aman. Platform Origin memuat tulisan this site can't be reached alias situs ini tidak bisa dijangkau.

Situs transfer uang lintas negara PayPal juga termasuk yang tidak bisa dibuka pagi ini. Situs pencari Yahoo Search per pagi ini tidak bisa dibuka. Muncul pemberitahuan situs tersebut tidak bisa dijangkau menggunakan internet dari penyedia tertentu. Sementara layanan email Yahoo tidak terpengaruh, baik melalui aplikasi ponsel maupun desktop.

Situs pencarian Bing dan game online Battle.net, yang kemarin diumumkan akan diblokir, tercatat sudah terdaftar di laman PSE Kominfo per 29 Juli. Dua situs tersebut masih bisa dibuka hari ini. Platform belanja online Amazon juga masih bisa diakses pagi ini. (Ant/OL-14)