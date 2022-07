Ulang Tahun ke-9, Ralali Tingkatkan Layanan D2C dan Franchise Solution

SEJAK awal berdiri pada 2013 silam, platform marketplace B2B, Ralali menunjukkan eksistensinya dengan berhasil mendigitalisasi 1,5 juta pelaku usaha dan telah berekspansi ke 9 kota besar Indonesia (Bandung, Yogyakarta, Palembang, Surabaya, Bali, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Medan) untuk mengupayakan pemberian inovasi bisnis yang unggul.

Dari tahun ke tahun, Ralali menjadi semakin kuat dengan pengembangan ekosistem digital Ralali Group yang tiada henti, bahkan di tengah urgensi tantangan ekonomi global saat ini.

Ralali Group bertujuan menjadi one stop solution bagi pelaku bisnis sebagai source untuk men scale-up dan mengembangkan bisnis mereka dengan berbagai fitur dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis agar saling #TerhubungUntungBersama.

Pada ulang tahun ke-9 ini, Ralali mengangkat tema PARADE 9: Terhubung Untung Bersama yang menggambarkan mimpi besar Ralali sejak awal berdiri dalam memperbantukan para pebisnis dengan saling menghubungkan berbagai entitas dan ekosistem bisnis untuk berkembang dan mencapai keuntungan bersama.

Menganalisis dan memahami berbagai hambatan yang seringkali dialami para pebisnis, mulai dari keterbatasan Business Network, Digital Store Network, Manpower Outsourcing Network, hingga Financial Network, menjadikan Ralali Group menciptakan berbagai terobosan bisnis untuk mengatasi masalah fundamental dalam pengembangan bisnis.

“Sembilan tahun berkiprah, lebih dari 1,5 juta pelaku usaha sudah terbantu dan go digital dengan Ralali.com. Telah berekspansi ke sembilan kota besar Indonesia, dengan semangat Kotamu Bisnismu mendigitalisasi bisnis pengusaha lokal Indonesia hingga memberikan dampak signifikan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi kota-kota Indonesia. Ralali semakin kuat dan akan lebih kuat untuk bersama-sama bergerak strategis memastikan para pebisnis mendapatkan access to market, access to financial, serta access to distribution channel/supply chain yang baik dan efektif,” ungkap Joseph Aditya, CEO & Founder Ralali Group.

Menghadirkan terobosan bisnis terbaru D2C Solutions yang telah berhasil memperbantukan lebih dari 10 principal brand ternama dalam berbagai kategori seperti 18+ Brand, Fashion & Beauty Brand, dan berbagai kategori lainnya.

Dengan D2C Solution ini, para pebisnis (Principal Brand) mendapatkan berbagai keuntungan, seperti meningkatkan brand awareness, product knowledge awareness, loyalitas pelanggan, hingga peningkatan margin dari penjualan produk hingga 20%.

Selain itu, principal brand juga mendapatkan akses market yang lebih luas dan efektivitas biaya operasional infrastruktur, marketing awareness, shipping & stockist, serta low-cost city expansion.

Ralali memfasilitasi Membership Program yang dapat mempermudah para pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya dengan pemberian eksklusif akses dalam memanfaatkan berbagai fitur unggulan dari Ralali seperti Request For Quotation (RFQ), beragam platform Ralali Group (Ralali.com, Ralali Connect, Ralali Agent), serta eksklusif akses untuk bergabung dalam berbagai event bisnis terbaik, publikasi di puluhan media ternama, serta berbagai aktivitas marketing yang dapat berdampak pada peningkatan penjualan.

"Para pengusaha yang bergabung dalam membership ini juga berkesempatan mendapatkan pembiayaan modal dengan take rate yang rendah," ujar Joseph Aditya

Meluncurkan Franchise Solution melalui fitur unggulannya yakni Ralali Plus yang dapat menjadi solusi pembiayaan modal usaha para franchisor untuk mengembangkan bisnisnya. Ralali memberikan solusi pembiayaan yang aman dan terpercaya baik untuk bisnis yang baru dimulai ataupun sudah berjalan dalam pendanaan berbagai kebutuhan bisnis, seperti pembayaran dan top up tagihan utilitas usaha, mulai dari BPJS, PDAM, PLN, Pulsa, bahan baku, angsuran, ATK, alat pendukung kerja, komponen, spareparts, serta berbagai kategori lainnya.

"Mari #TerhubungUntungBersama dengan Ralali.com agar bisnis berjalan lancar. Segera kunjungi Ralali.com dengan download aplikasi Ralali.com di Google Play dan App Store," pungkas Joseph Aditya. (RO/OL-7)