Kemenkominfo dan Effion Creator School Buka Batch 2 Beasiswa Pelatihan Konten Kreator

MENEKUNI profesi sebagai kreator konten video kini menjadi pilihan menjanjikan. Betapa tidak, seiring berkembangnya media sosial, profesi itu banyak digandrungi kaum milenial.

Tak sedikit pegiat media sosial yang disebut youtuber, tiktoker atau selebgram di Tanah Air yang kini sukses dan telah menginspirasi kaum muda di Tanah Air. Dengan menjadi kreator konten, bisa membangun aset digital yang memberikan dampak positif dan menghasilkan penghasilan melalui konten.

Seorang kreator konten video bertugas menciptakan konten digital. Konten tersebut bisa terdiri dari beberapa unsur seperti tulisan, gambar, visual dan suara. Seorang konten kreator video dapat menggabungkan semua unsur tersebut dan kemudian dijadikan karya video positif yang siap dipublikasikan di Internet.

Menjalani profesi itu tidaklah mudah karena untuk menghasilkan karya terbaik, seorang kreator konten perlu menimba banyak ilmu dan pengalaman melalui pelatihan. Saat ini masih banyak yang merasa kurang percaya diri menekuni profesi kreator konten karena beragam alasan.

Misalnya, tidak punya skill untuk mengedit konten video, belum punya mentor atau komunitas positif, tidak punya teman kolaborasi, bahkan alasan malu tampil di depan kamera.

Menyadari hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Effion Creator School untuk memberikan beasiswa pelatihan daring gratis bagi yang ingin menjadi konten kreator video. seperti youtuber, tiktoker, selebgram, influencer, dan vlogger di tahun 2022.

"Setelah sukses menjalankan pelatihan Master Batch 1 2022 dan telah diikuti oleh ribuan peserta, Digital Talent Scholarship (Kominfo)-Thematic Academy kembali menggelar Program Beasiswa Pelatihan Online Video Content Creator Master Batch 2 yang didukung oleh Effion Creator School selaku mitra resmi," tulis Kemenkominfo dalam keterangannya.

Pelatihan online gratis itu akan berlangsung selama 2 minggu setiap sub-batchnya dalam durasi oada 8 Agustus hingga 10 September 2022 (Sektor Umum) dan 1-13 Agustus 2022 (Sektor Disabilitas). Selain untuk umum, pelatihan juga erbuka untuk kaum disabilitas.

Dari segi silabus materinya, setiap peserta akan diajarkan beragam keterampilan pembuatan konten digital.

"Kamu akan diajarkan step by step bagaimana cara memahami prinsip konten kreator video, merencanakan produksi konten video, memproduksi konten video via HP, editing video via HP hingga cara mempublikasikannya di media digital," imbuh Effion Creator School

Syarat untuk mendapatkan beasiswa 100% gratis itu diantaranta, WNI berusia 17-49 tahun pada saat mendaftar, minimal lulusan SMA/SMK/Sederajat dengan latar belakang pendidikan umum, dan memiliki akun media sosial (minimal Instagram).

informasi pendaftaran bisa dilihat di kanal media sosial dan web Effion Creator School. (RO/OL-7)