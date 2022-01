Awali 2022, Kohler Hadirkan Konsep Mobile Showroom Kenalkan Teknologi Kamar Mandi Terbaru 

KAMAR mandi terkadang tidak hanya digunakan untuk membersihkan diri, namun juga area untuk me-refresh pikiran. Ada unsur relaksasi yang bisa ditemukan di kamar mandi.

Tidak heran, bila ide-ide cemerlang kerap muncul saat sedang berada di kamar mandi. Berdasarkan riset yang dilakukan Scott Barry Kaufman terhadap 4000 orang di usia 18-64 tahun, 72% orang mendapat ide kreatif saat sedang mandi.

Temuan riset tersebut mengatakan bahwa saat mandi, tubuh dan pikiran akan terasa lebih rileks, sehingga bisa meningkatkan dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk motivasi dan fokus. Begitu tubuh rileks, pikiran juga akan lebih bebas, sehingga otak bisa mendapatkan wawasan baru. Ini membuat otak bisa memikirkan masalah secara kreatif.

“Hingga saat ini, Kohler terus menciptakan pengalaman yang menyenangkan di kamar mandi. Sebagai pemimpin global dalam desain dan manufaktur produk-produk kamar mandi dan dapur sehat, Kohler terus meningkatkan inovasinya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern yang kreatif di era modern. Oleh sebab itu, di masa pandemi Covid-19 ini, Kohler menghadirkan konsep Mobile Showroom pertamanya. Konsep yang semakin mendekatkan Kohler dengan konsumennya. Konsep ini juga membuat konsumen bisa menjadi lebih kreatif dalam mendukung aktivitas hariannya,” ujar Adam Quek, General Manager of Kitchen and Bath, Kohler Indonesia di Jakarta, Rabu (26/1).

Beberapa produk unggulan yang dihadirkan di Mobile Showroom ini merefleksikan inovasi dan desain terdepan Kohler, sekaligus menampilkan kualitas produk-produk yang dihasilkan. Pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman produk-produk Kohler seperti Moxie Handshower + Wireless Speaker.

Salah satu hal yang membuat pikiran lebih rileks sehingga muncul ide-ide kreatif adalah melakukan aktivitas menyenangkan di kamar mandi. Misalnya dengan mendengarkan radio favorit atau bernyanyi.

Di Mobile Showroom, Kohler menyajikan Moxie 2.0 Handshower + Wireless Speaker. Moxie hadir untuk melengkapi rangkaian produk Smart Home Kohler. Moxie didesain untuk memberikan performa sempurna yang memadukan shower dengan speaker terkoneksi Bluetooth serta teknologi pintar yang terhubung dengan Amazon Alexa Voice Assistant.

Speaker tersebut juga menawarkan kualitas suara yang jernih sehingga ritual mandi dan menyanyi Anda semakin berkesan. Moxie 2.0 Handshower + Wireless Speaker merupakan kombinasi inspirasi yang dapat mengubah pengalaman mandi menjadi lebih istimewa dan berwarna.

Pikiran yang rileks juga bisa muncul dari kamar mandi yang bersih dengan tampilan aesthetic. Di sinilah EIR Intelligent Toilet dari Kohler berfungsi. Produk ini bisa merefleksikan gabungan keindahan dan inovasi. Ada tipe produk yang dapat dipasang di dinding dengan konfigurasi beragam serta lingkungan tekanan air rendah.

Sistem filter airnya memurnikan air yang disemprotkan dari bidet ke tubuh, dan menghilangkan kotoran, sisa klorin, dan logam berat sehingga menjadi lebih sehat. Satu tombol pembersih sanitasi mengaktifkan fungsi air dan cahaya UV yang dielektrolisis untuk membersihkan bowl dan tongkat toilet, memastikan produk menjadi lebih higienis.

Mendukung kesehatan konsumen, Mobile Showroom Kohler juga menghadirkan Rivlet All in One Cabinet, yakni kabinet multi fungsi yang terbuat dari materi tahan air dan terbukti tahan lama.

Wastafel tersebut juga memiliki fungsi ganda dengan dimensi lebar untuk proses basuh yang nyaman. Bahkan, unit ini mempunyai panel khusus di bagian bawah, sehingga ketika dibuka akan muncul pijakan kaki yang dapat mengurangi posisi membungkuk saat mencuci kaki, menghadirkan pengalaman yang lebih nyaman dan aman. Produk seperti ini sangat cocok di tengah pandemi, saat prokes ketat diterapkan.

“Mobile Showroom dari Kohler dapat memberikan pengalaman produk yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia, terutama di kamar mandi. Dengan pengalaman puluhan tahun, Kohler menyadari bahwa era digital dan mobile seperti saat ini membuat kreativitas masyarakat menjadi penting. Konsep Mobile Showroom ini tentunya mendukung terciptanya ide-ide kreatif saat konsumen berada di kamar mandi,” kata Shreya Malik, Head of Marketing, Kohler Indonesia.

Shreya menambahkan, pihaknya juga akan membawa mobile showroom ke Bandung dan Surabaya, menyusul sambutan hangat kehadiran Mobile Showroom di Lippo Mall Kemang pada awal 2022 dan Grand Indonesia, serta Senayan City pada penghujung 2021.

Di tahun ini, Mobile Showroom Kohler akan hadir di Lippo Mall Kemang (25-30 Januari 2022), Summarecon Mall Serpong (1-6 Februari 2022), PIK Pantjoran (8-13 Februari 2022), dan Funtastico Bintaro (15-20 Februari 2022). (RO/OL-7)