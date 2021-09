HUT Ke-5 Mobile Legends Bang-Bang, Ini Rangkain Bonus dan Aktivitasnya

GIM Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) akan merayakan ulang tahunnya yang ke-5 pada Oktober mendatang Untuk merayakan momen itu, Moonton Games sebagai developer mengumumkan Perayaan Ulang Tahun ke-5 dengan tema 5hare Fun, Forge Legends.

Acara itu membawa banyak kejutan dan aktivitas menarik untuk semua pemainnya. Para pemain dapat memperoleh skin baru, hero baru dan items eksklusif lainnya dalam event yang diselenggarakan.

Pada Project NEXT tahun ini, akan diperkenalkan beberapa hero yang akan diperbaharui untuk membuat setiap pemain mendapatkan pengalaman lebih dalam bermain, termasuk mode Brawl yang juga diperbaharui.

"Pastikan untuk stay-tune dan dapatkan in-game items gratis menjelang periode perayaan, dengan border avatar eksklusif, emote dan efek. Juga ada event login, dan hero baru Floryn, yang akan membawa sesuatu yang baru di meta dan hadiah untuk para pemain," ujar Summer Ding, Headline of Indonesia Markering Moonton Games dalam keterangannya.

Selain pembaharuan Project NEXT, pemain MLBB juga bisa mendapatkan skin spesial ulang tahun ke-5 MLBB terbatas secara gratis dengan berpartisipasi dalam event. Akan ada skin khusus Anniversary yang bisa dimenangkan, dan akan tayang bersamaan dengan Music Video dan soundtrack untuk memeriahkan acara.

"Akan ada juga eksklusif Miya Moon Goddess untuk kampanye Anniversary ke-5, dan pemain bisa mendapatkannya hanya dengan login selama periode event," ujar Summer Ding.

Moonton Games juga akan memperbaharui sejumlah karakter dalam gim dengan kemampuan dan desain, termasuk pada Hayabusa, Kagura, Lancelot, dan Odette.Juga akan ada efek cuaca baru di layar Lobi sebagai bagian dari penyegaran UI.

"Untuk lebih memberikan penghargaan kepada pemain MLBB, akan ada konten baru dan animasi CG - termasuk komik, streaming langsung, dan acara langsung sebagai bagian dari perayaan ulang tahun untuk dinikmati oleh para pemain," tutur Summer Ding.

Selain pembaruan pada gim, Moonton Games bersama Infinix mengadakan Pose Dance Challenge di TikTok yang akan dimulai tanggal 14 September sampai 21 September. Banyak hadiah yang bisa dimenangkan, antara lain Infinix INBook Laptop, Hot11 Smartphone, dan in-game items MLBB.

Moonton juga akan merilis playlist eksklusif ‘Dawn of The Moon’ bekerja sama dengan Joox. Mulai 13 September 2021, pengguna Joox dan MLBB bisa menikmati lagu soundtrack NEXT dan lagu-lagu pilihan lainnya, yang akan menambah keseruan perayakan Ulang Tahun MLBB ke 5.

"Lebih dari itu, para pecinta MLBB juga dapat bertemu dan ngobrol langsung bersama Komunitas MLBB di ruang virtual Joox Rooms. Tidak hanya satu tapi 10 sesi pertemuan akan dilakukan di Joox Rooms untuk berbagi cerita tentang seluk beluk komunitas, perkembangannya, pengalaman bersama MLBB selama 5 tahun, serta giveaway Miya Skin di setiap sesinya," papar Summer Ding.

Di sisi lain, Season ke 21 juga sudah mulai bisa diikuti pada 25 September, pukul 15:00 WIB. Semua rank player MLBB akan di-reset. Pemain juga bisa berkesempatan mendapatkan skin seasonal (Skin Fanny) hanya dengan 50 diamond, untuk top up pertama di season baru.

"Jika pemain mencapai ranking Grand Master, makan pemain akan berkesempatan mendapatkan skin eksklusif Gord secara gratis," pungkas Summer Ding.

Pertama diluncurkan pada 2016, MLBB telah mencapai 1 Miliar unduhan dan lebih dari 105 juta pengguna aktif setiap bulannya. Tersedia di lebih dari 190 negara, dengan 27 bahasa, MLBB menempati peringkat pertama gim paling banyak dimainkan di puluhan negara, baik lewat sistem operasi iOS maupun Android. (RO/OL-7)