Bayer Leverkusen vs Wolfsburg: Bayer Leverkusen Comeback Fantastis Hancurkan Wolfsburg 6-3

Bayer Leverkusen bangkit dari ketertinggalan 1-3 untuk menumbangkan Wolfsburg 6-3 di Bundesliga.

BAYER Leverkusen menunjukkan mental baja saat menjamu tim papan bawah, Wolfsburg, dalam lanjutan Bundesliga di BayArena. Sempat tertinggal dua gol, skuat asuhan Kasper Hjulmand berhasil melakukan comeback luar biasa untuk mengunci kemenangan telak 6-3.

Hasil ini memperpanjang rekor buruk Wolfsburg yang kini belum mencicipi kemenangan dalam 11 pertandingan liga terakhir. Bagi Leverkusen, tambahan tiga poin ini menjaga asa mereka dalam perburuan tiket Liga Champions musim depan.

Babak Pertama yang Intens

Laga dimulai dengan kejutan dari tim tamu. Wolfsburg unggul cepat melalui gol Jonas Wind yang memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk melewati Loic Bade sebelum menaklukkan kiper Mark Flekken. Namun, Leverkusen merespons lewat titik putih setelah Joakim Maehle dianggap melanggar Ibrahim Maza. Alex Grimaldo yang maju sebagai eksekutor dengan tenang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Hanya berselang sesaat, Maehle membayar kesalahannya dengan mencetak gol indah dari jarak jauh untuk membawa Wolfsburg kembali unggul. Situasi memburuk bagi tuan rumah ketika wasit kembali menunjuk titik putih setelah peninjauan VAR atas pelanggaran Edmond Tapsoba terhadap Mohamed Amoura. Christian Eriksen sukses menjalankan tugasnya dan membawa Wolfsburg memimpin nyaman 3-1.

Namun, tepat sebelum turun minum, Grimaldo memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 melalui sepakan rendah ke sudut gawang. Gol ini menjadi momentum krusial bagi kebangkitan Leverkusen di babak kedua.

Momentum Kebangkitan Leverkusen

Memasuki babak kedua, Kasper Hjulmand memasukkan Patrik Schick untuk menambah daya gedor. Keputusan ini langsung membuahkan hasil saat Nathan Tella dijatuhkan di kotak terlarang. Patrik Schick mengambil alih peran eksekutor dan sukses menyamakan skor menjadi 3-3.

Dengan momentum yang sepenuhnya beralih ke tuan rumah, Edmond Tapsoba membalikkan keadaan menjadi 4-3 setelah memenangi kemelut di dalam kotak penalti. Wolfsburg yang mulai kehilangan fokus kembali kebobolan melalui skema sepak pojok apik yang diselesaikan oleh Ibrahim Maza.

Pesta gol Leverkusen ditutup oleh Malik Tillman yang mencetak gol keenam timnya di menit-menit akhir. Kekalahan ini membuat Wolfsburg tertahan di posisi ke-17 klasemen, terpaut tiga poin dari zona play-off degradasi. Sementara itu, Bayer Leverkusen tetap kokoh di peringkat keenam, hanya tertinggal empat poin dari zona empat besar. (Flash Score/Z-2)