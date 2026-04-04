Persiku Kudus vs Kendal Tornado FC 1-0, Macan Muria Terkam Laskar Badai Pantura

Ilustrasi(Dok Istimewa)

LAGA lanjutan pekan ke-23 Liga Championship 2925/2026 Persiku Kudus vs Kendal Tornado FC berlangsung di Stadion Wergu Wetan Kudus Sabtu (4/4), Macan Muria taklukan Laskar Badai Pantura 1-0 setelah sebelumnya pertandingan berjalan alot di babak pertama.

Atas kemenangan ini, Persiku Kudus berada di urutan 7 klasmen sementara Liga Championship mengantongi 26 poin dari 7 kali menang, 5 kali seri dan 11 kali kalah, sedangkan Kendal Tornado FC tetap bertahan di urutan 4 memiliki 41 poin dengan 12 kali menang, 5 kali seri dan 6 kali kalah.

Pertandingan Partai Derbi Jawa Tengah Persiku Kudus vs Kendal Tornado FC sejak awal terlihat berjalan cukup alot, Macan Muria yang mengawali dengan gebrakan denfan melakukan serangkaian serangan ke kubu Laskar Badai Pantura menemui kegagalan karena pertahanan yang kuat ditetapkan tim lawan.

Pada menit ke-36, Persiku sempat mendapat harapan setelah salah satu pemainnya dijatuhkan di kotak penalti, namun setelah wasit tinjauan VAR memutuskan tidak terjadi pelanggaran, bahkan dua menit kemudian Kendal Tornado FC melalui tembakan keras ke gawang berhasil diamankan kiper Riki Pambudi yang tampil sigap.

Jelang turun minum sebuah peluang diperoleh Persiku Kudus melalui sepak pojok, tetapi lagi-lagi tidak menghasilkan gol, hingga kedudukan tetap bertahan 0-0 ketiga wasit meniupkan peluit sebagai tanda menutup bagak pertama..

Memasuki babak kedua, Persiku meningkatkan serangan, pada menit ke-53 ketika striker Igor Henrique berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak gol dengan sundulan setelah memanfaatkan bola yang melambung liar dari sepak pojok tanpa dapat dihalau kiper Kendal Tornado dan merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Tertinggal satu gol, Kendal Tornado FC meningkatkan tempo permainan, hingga laga kedua tim semakin menarik karena terjadi saling serang ke kubu lawan, bahkan pada menit ke-62 Laskar Badai Pantura nyaris menyamakan kedudukan melalui sundulan Ibnu Hajar, namun kembali digagalkan kiper Persiku yang dengan cepat merespons arah bola.

Pada menit ke-68 Persiku Kudus sempat mendapat penalti setelah Caique Sousa terjatuh di kotak terlarang, namun lagi-lagi setelah pengecekan VAR, wasit melihat pelanggaran dinyatakan terjadi di luar kotak penalti sehingga keputusan penalti dibatalkan.

Memasuki menit-menit akhir, Kendal Tornado semakin menekan, pada menit ke-81 melalui aksi individu Kushedya Hari Yudho berhasil menembus pertahanan Persiku Kudus dengan mengirim umpan berbahaya ke depan gawang, namun peluang besar tersebut belum membuahkan hasil diharapkan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan kedudukan tetap bertahan 1-0. (H-2)