Timnas Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Gennaro Gattuso Mundur sebagai Pelatih

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Gennaro Gattuso resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Timnas Italia setelah gagal membawa negara tersebut lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Berdasarkan keterangan Federasi Sepak Bola Italia, keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan bersama antara Gattuso dan federasi untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat.
Gattuso mengakui kegagalannya memenuhi target utama, yakni meloloskan Italia ke Piala Dunia 2026. Ia menyebut jabatan pelatih tim nasional seharusnya dibuka untuk evaluasi lebih lanjut demi masa depan tim.
“Dengan berat hati, karena gagal mencapai tujuan yang telah kami tetapkan, saya menganggap masa jabatan saya sebagai pelatih tim nasional telah berakhir,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kebanggaannya pernah menangani skuad Azzurri serta mengapresiasi dukungan para suporter Italia selama masa kepemimpinannya.
Pengunduran diri Gattuso terjadi setelah sebelumnya Presiden FIGC, Gabriele Gravina, serta kepala delegasi timnas, Gianluigi Buffon, lebih dulu melepas jabatan mereka dengan alasan serupa.
Gravina tetap memberikan apresiasi terhadap kontribusi Gattuso yang dinilai berhasil membangkitkan kembali semangat tim nasional dalam waktu singkat.
Italia dipastikan absen dari Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Bosnia dan Herzegovina pada final play-off kualifikasi zona Eropa melalui adu penalti.
Kegagalan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Italia setelah sebelumnya juga gagal tampil pada edisi 2018 dan 2022. Ini adalah catatan sangat buruk bagi salah satu negara dengan sejarah besar di sepak bola dunia.
Gattuso sendiri baru ditunjuk sebagai pelatih pada Juni 2025 dengan misi utama mengembalikan Italia ke panggung Piala Dunia. Namun, target tersebut tidak tercapai, sehingga masa jabatannya harus berakhir lebih cepat dari yang direncanakan. (Ant/E-3)
SEPAK bola Italia kembali dilanda krisis setelah Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), Gabriele Gravina, resmi mengundurkan diri pada Kamis (2/4) waktu setempat.
Sebagai pemilik empat gelar juara dunia, Italia kini berada dalam situasi sulit tanpa arah masa depan yang jelas.
