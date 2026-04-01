Brasil vs Kroasia: Selecao Menang Dramatis Berkat Dua Gol Larut

TIMNAS Brasil berhasil memetik kemenangan krusial dalam laga uji coba internasional menghadapi Kroasia. Bertanding di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, pada Rabu (1/4/2026) WIB, skuad Selecao menyudahi perlawanan sengit tim tamu dengan skor akhir 3-1.
Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit pertama dibunyikan. Brasil baru mampu memecah kebuntuan dimasa injury time babak pertama, tepatnya di menit ke-45+2. Gelandang muda Danilo Oliveira melepaskan tembakan keras yang gagal dihalau kiper Kroasia, membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Kroasia mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Upaya keras anak asuh Zlatko Dalic baru membuahkan hasil pada menit ke-84. Lovro Majer sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui skema serangan balik cepat yang mengejutkan lini pertahanan Brasil.
Namun, hasil imbang tersebut tidak bertahan lama. Brasil mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-88 setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Igor Thiago yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengubah skor menjadi 2-1.
Kemenangan Brasil akhirnya dikunci oleh Gabriel Martinelli pada menit ke-90+2. Melalui aksi individu yang gemilang, penyerang Arsenal tersebut memastikan laga berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan tim Samba.
|Skor Akhir
|Brasil 3 - 1 Kroasia
|Pencetak Gol Brasil
|Danilo Oliveira (45+2'), Igor Thiago (P-88'), G. Martinelli (90+2')
|Pencetak Gol Kroasia
|Lovro Majer (84')
|Lokasi
|Stadion Maracana, Rio de Janeiro
|Penguasaan Bola
|Brasil 58% - 42% Kroasia
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Brasil dalam persiapan mereka menuju kompetisi internasional mendatang, sekaligus menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki oleh pelatih Selecao saat ini.
