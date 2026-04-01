Brasil vs Kroasia: Selecao Menang Dramatis Berkat Dua Gol Larut

Laga persahabatan antara timnas Brasil dan timnas Kroasia

TIMNAS Brasil berhasil memetik kemenangan krusial dalam laga uji coba internasional menghadapi Kroasia. Bertanding di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, pada Rabu (1/4/2026) WIB, skuad Selecao menyudahi perlawanan sengit tim tamu dengan skor akhir 3-1.

Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit pertama dibunyikan. Brasil baru mampu memecah kebuntuan dimasa injury time babak pertama, tepatnya di menit ke-45+2. Gelandang muda Danilo Oliveira melepaskan tembakan keras yang gagal dihalau kiper Kroasia, membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum.

Drama Menit Akhir di Maracana

Memasuki babak kedua, Kroasia mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Upaya keras anak asuh Zlatko Dalic baru membuahkan hasil pada menit ke-84. Lovro Majer sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui skema serangan balik cepat yang mengejutkan lini pertahanan Brasil.

Namun, hasil imbang tersebut tidak bertahan lama. Brasil mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-88 setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Igor Thiago yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengubah skor menjadi 2-1.

Kemenangan Brasil akhirnya dikunci oleh Gabriel Martinelli pada menit ke-90+2. Melalui aksi individu yang gemilang, penyerang Arsenal tersebut memastikan laga berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan tim Samba.

Statistik Pertandingan Brasil vs Kroasia Skor Akhir Brasil 3 - 1 Kroasia Pencetak Gol Brasil Danilo Oliveira (45+2'), Igor Thiago (P-88'), G. Martinelli (90+2') Pencetak Gol Kroasia Lovro Majer (84') Lokasi Stadion Maracana, Rio de Janeiro Penguasaan Bola Brasil 58% - 42% Kroasia

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Brasil dalam persiapan mereka menuju kompetisi internasional mendatang, sekaligus menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki oleh pelatih Selecao saat ini.