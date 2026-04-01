Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Brasil vs Kroasia: Selecao Menang Dramatis Berkat Dua Gol Larut

Basuki Eka Purnama
01/4/2026 09:35
Brasil vs Kroasia: Selecao Menang Dramatis Berkat Dua Gol Larut
Laga persahabatan antara timnas Brasil dan timnas Kroasia(AFP/MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO )

TIMNAS Brasil berhasil memetik kemenangan krusial dalam laga uji coba internasional menghadapi Kroasia. Bertanding di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, pada Rabu (1/4/2026) WIB, skuad Selecao menyudahi perlawanan sengit tim tamu dengan skor akhir 3-1.

Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit pertama dibunyikan. Brasil baru mampu memecah kebuntuan dimasa injury time babak pertama, tepatnya di menit ke-45+2. Gelandang muda Danilo Oliveira melepaskan tembakan keras yang gagal dihalau kiper Kroasia, membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum.

Drama Menit Akhir di Maracana

Memasuki babak kedua, Kroasia mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Upaya keras anak asuh Zlatko Dalic baru membuahkan hasil pada menit ke-84. Lovro Majer sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui skema serangan balik cepat yang mengejutkan lini pertahanan Brasil.

Baca juga : Preview Pertandingan Persahabatan Brasil vs Kroasia: Uji Nyali Dua Raksasa Dunia

Namun, hasil imbang tersebut tidak bertahan lama. Brasil mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-88 setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Igor Thiago yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengubah skor menjadi 2-1.

Kemenangan Brasil akhirnya dikunci oleh Gabriel Martinelli pada menit ke-90+2. Melalui aksi individu yang gemilang, penyerang Arsenal tersebut memastikan laga berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan tim Samba.

Statistik Pertandingan Brasil vs Kroasia

Skor Akhir Brasil 3 - 1 Kroasia
Pencetak Gol Brasil Danilo Oliveira (45+2'), Igor Thiago (P-88'), G. Martinelli (90+2')
Pencetak Gol Kroasia Lovro Majer (84')
Lokasi Stadion Maracana, Rio de Janeiro
Penguasaan Bola Brasil 58% - 42% Kroasia

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Brasil dalam persiapan mereka menuju kompetisi internasional mendatang, sekaligus menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki oleh pelatih Selecao saat ini.



Editor : Basuki Eka Purnama
