Preview Pertandingan Persahabatan Brasil vs Kroasia: Uji Nyali Dua Raksasa Dunia

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PANGGUNG sepak bola internasional akan kembali memanas saat dua raksasa dunia, Brasil dan Kroasia, bertemu dalam laga persahabatan bergengsi. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 07.00 WIB. Laga ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan ajang pemanasan krusial bagi kedua tim sebelum menghadapi turnamen besar di tahun 2026.
Brasil, dengan talenta-talenta muda yang kini merumput di klub-klub elite Eropa, akan mencoba membalas luka lama mereka saat menghadapi tim tangguh asal Balkan, Kroasia. Di sisi lain, Kroasia yang dikenal dengan ketangguhan mental dan lini tengah yang taktis, berusaha mempertahankan dominasi mereka atas Tim Samba dalam beberapa pertemuan terakhir.
Laga persahabatan antara Brasil melawan Kroasia ini akan digelar di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat. Pemilihan lokasi ini dianggap strategis karena Amerika Serikat merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, sehingga memberikan kesempatan bagi kedua tim untuk beradaptasi dengan atmosfer dan iklim setempat.
Pertemuan antara Brasil dan Kroasia selalu menyajikan drama tingkat tinggi. Berdasarkan catatan sejarah, kedua tim telah bertemu sebanyak 5 kali di berbagai ajang resmi maupun persahabatan. Meskipun secara historis Brasil unggul dalam jumlah kemenangan, pertemuan terakhir mereka di perempat final Piala Dunia 2022 menjadi noda hitam bagi Selecao.
Berikut adalah catatan 5 pertemuan terakhir kedua tim:
|Tanggal
|Kompetisi
|Skor
|09/12/2022
|Piala Dunia
|Kroasia 1-1 Brasil (Pen. 4-2)
|03/06/2018
|Persahabatan
|Brasil 2-0 Kroasia
|12/06/2014
|Piala Dunia
|Brasil 3-1 Kroasia
|13/06/2006
|Piala Dunia
|Brasil 1-0 Kroasia
|17/08/2005
|Persahabatan
|Kroasia 1-1 Brasil
Kroasia membuktikan diri sebagai "Giant Killer" pada 2022 lalu dengan menyingkirkan Brasil lewat drama adu penalti. Hasil tersebut membuat Brasil sangat berambisi untuk meraih kemenangan pada laga 1 April mendatang demi mengembalikan kepercayaan diri tim.
Memasuki tahun 2026, Brasil telah melakukan regenerasi yang cukup signifikan. Nama-nama seperti Vinicius Jr., Rodrygo, dan Endrick diharapkan menjadi tumpuan utama di lini depan. Skuat asuhan pelatih Brasil saat ini fokus pada transisi cepat dan kreativitas dari lini tengah untuk membongkar pertahanan disiplin Kroasia.
Kroasia tetap mengandalkan struktur permainan yang solid. Meskipun beberapa pemain veteran mulai menepi, fondasi tim yang dibangun di sekitar penguasaan bola dan pertahanan gerendel tetap menjadi identitas mereka. Kedisiplinan taktis akan menjadi kunci bagi Kroasia untuk meredam agresivitas pemain sayap Brasil.
Brasil (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Guilherme Arana; Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Joao Gomes; Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick.
Kroasia (4-3-3): Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Borna Sosa; Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric; Mario Pasalic, Andrej Kramaric, Luka Ivanusec.
