Amerika Serikat vs Portugal: Selecao das Quinas Menang di Washington

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
TIMNAS Portugal sukses memetik kemenangan meyakinkan saat bertandang ke markas timnas Amerika Serikat (AS) dalam laga persahabatan internasional. Bertanding di Stadion Audi Field, Washington D.C., Rabu (1/4) WIB, Selecao das Quinas menyudahi perlawanan tuan rumah dengan skor akhir 2-0.
Dua gol kemenangan skuad asuhan Roberto Martinez masing-masing dicetak oleh Francisco Trincao pada babak pertama dan digandakan oleh Joao Felix di paruh kedua pertandingan.
Sejak peluit pertama dibunyikan, Portugal langsung mengambil inisiatif serangan. Meskipun bertindak sebagai tamu, kreativitas lini tengah yang dimotori Vitinha membuat AS kesulitan mengembangi permainan. Keunggulan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-36.
Francisco Trincao berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan terobosan akurat Bruno Fernandes. Dengan tenang, penyerang sayap tersebut melepaskan sepakan mendatar yang gagal dihalau oleh kiper Amerika Serikat, Matt Freese. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, The Stars & Stripes mencoba bangkit melalui skema serangan balik cepat yang dipimpin Christian Pulisic. Namun, disiplinnya lini pertahanan Portugal yang digalang Tomas Araujo membuat peluang tuan rumah selalu kandas sebelum masuk ke kotak penalti.
Portugal justru berhasil memperlebar keunggulan pada menit ke-59. Melalui skema serangan yang rapi, Joao Felix menunjukkan kelasnya dengan penyelesaian akhir yang berkelas di dalam kotak penalti. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Portugal menjadi 2-0.
|Penguasaan Bola
|AS 42% - 58% Portugal
|Total Tembakan
|AS 8 - 14 Portugal
|Tembakan Tepat Sasaran
|AS 2 - 6 Portugal
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Portugal dalam mematangkan skema permainan mereka menjelang turnamen besar di 2026, sementara bagi Amerika Serikat, laga ini menjadi bahan evaluasi serius di lini pertahanan mereka.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
