Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs St Kitts and Nevis

Latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Series: Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia mengikuti latihan jelang laga FIFA Series 2026 di Stadion Madya, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2026).(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.)

TIMNAS Indonesia diperkirakan menurunkan komposisi pemain terbaik saat laga Indonesia vs Saint Kitts and Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) malam ini pukul 20.00 WIB.

Fokus utama bakL tertuju pada racikan awal pelatih John Herdman yang menjalani debutnya bersama tim Merah Putih.

Di posisi penjaga gawang, Herdman memiliki empat opsi, yakni Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata, dan Cahya Supriadi.

Emil Audero disebut paling berpeluang mengisi posisi starter berkat pengalaman dan menit bermainnya di level klub. Meski begitu, ada peluang juga Herdman akan mencoba menurunkan Paes yang kini berseragam Ajax.

Sektor pertahanan menawarkan banyak pilihan. Jika Herdman mengusung skema tiga bek, trio Justin Hubner, Jay Idzes, dan Rizky Ridho diprediksi menjadi tumpuan di jantung lini belakang. Kevin Diks berpeluang mengisi sisi kanan kemudian di kiri ada Calvin Verdonk.

Di lini tengah, komposisi pemain ada Joey Pelupessy yang diperkirakan mengemban peran sebagai gelandang bertahan. Pelupessy kemungkinan akan ditemani Ivar Jenner untuk menjaga keseimbangan permainan.

Untuk lini serang, Herdman diprediksi mengandalkan tiga penyerang yakni Ragnar Oratmangoen dan Yakob Sayuri di sisi sayap sedangkan Ole Romeny sebagai ujung tombak.

Prediksi susunan pemain timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

Emil Audero (kiper), Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Yakob Sayuri, Ole Romeny. (H-4)