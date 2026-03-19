Revolusi Peringkat FIFA: Update Real-Time Mulai Maret 2026

FEDERASI Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi memperkenalkan inovasi terbaru dalam sistem pemeringkatan timnas. Mulai Maret 2026, pembaruan peringkat dunia untuk kategori putra maupun putri akan tersedia secara seketika (real-time).

Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam penyajian data statistik sepak bola global.

Sebelumnya, perubahan posisi negara dalam peringkat FIFA baru bisa diketahui secara resmi setelah seluruh rangkaian jadwal pertandingan internasional (FIFA Matchday) selesai dilaksanakan.

Baca juga : PSSI akan Tetapkan Pelatih Baru Timnas Jelang FIFA Match Day Maret 2026

Mekanisme Perhitungan Baru

Meski sistem penyajiannya berubah menjadi instan, FIFA menegaskan bahwa formula dasar yang digunakan untuk menentukan posisi tim tidak mengalami perubahan.

Perbedaan utamanya terletak pada aktivasi kalkulasi; dalam sistem baru ini, formula penghitungan akan langsung bekerja sesaat setelah gol tercipta di lapangan.

Melalui laman resminya, FIFA merinci jadwal implementasi teknologi ini sebagai berikut:

Baca juga : Laga Panas Lawan Indonesia, Kapten Libanon Sampaikan Permintaan Maaf

Mulai dapat disaksikan secara real-time pada akhir Maret 2026, bertepatan dengan periode laga internasional FIFA. Timnas Putri: Inovasi ini akan menyusul pada April 2026, menyesuaikan dengan kalender pertandingan internasional sektor putri.

Namun, FIFA memberikan catatan penting bagi para penggemar dan pengamat sepak bola. Peringkat yang muncul secara seketika tersebut masih bersifat sementara (provisional). Status peringkat baru akan dinyatakan resmi setelah seluruh pertandingan dalam satu periode internasional rampung sepenuhnya.

Peringkat Indonesia Saat Ini

Berdasarkan data terakhir yang diperbarui pada 19 Januari 2026, Spanyol masih mendominasi jagat sepak bola dengan mengawinkan status peringkat pertama di kedua sektor.

Timnas putra Spanyol memimpin dengan 1.877,18 poin, sementara timnas putri mereka juga berada di puncak dengan raihan 2.096,52 poin.

Bagaimana dengan Indonesia? Tim Garuda saat ini menempati posisi ke-122 dunia di sektor putra dengan koleksi 1.144,73 poin.

Di sektor putri, Indonesia mencatatkan posisi yang lebih baik dengan berada di peringkat ke-106 dunia lewat raihan 1.176,85 poin.

Hadirnya sistem real-time ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme suporter dalam memantau fluktuasi posisi tim nasional mereka secara langsung di setiap pertandingan. (Ant/Z-1)