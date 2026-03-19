Revolusi Peringkat FIFA: Update Real-Time Mulai Maret 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
FEDERASI Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi memperkenalkan inovasi terbaru dalam sistem pemeringkatan timnas. Mulai Maret 2026, pembaruan peringkat dunia untuk kategori putra maupun putri akan tersedia secara seketika (real-time).
Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam penyajian data statistik sepak bola global.
Sebelumnya, perubahan posisi negara dalam peringkat FIFA baru bisa diketahui secara resmi setelah seluruh rangkaian jadwal pertandingan internasional (FIFA Matchday) selesai dilaksanakan.
Meski sistem penyajiannya berubah menjadi instan, FIFA menegaskan bahwa formula dasar yang digunakan untuk menentukan posisi tim tidak mengalami perubahan.
Perbedaan utamanya terletak pada aktivasi kalkulasi; dalam sistem baru ini, formula penghitungan akan langsung bekerja sesaat setelah gol tercipta di lapangan.
Melalui laman resminya, FIFA merinci jadwal implementasi teknologi ini sebagai berikut:
Namun, FIFA memberikan catatan penting bagi para penggemar dan pengamat sepak bola. Peringkat yang muncul secara seketika tersebut masih bersifat sementara (provisional). Status peringkat baru akan dinyatakan resmi setelah seluruh pertandingan dalam satu periode internasional rampung sepenuhnya.
Berdasarkan data terakhir yang diperbarui pada 19 Januari 2026, Spanyol masih mendominasi jagat sepak bola dengan mengawinkan status peringkat pertama di kedua sektor.
Timnas putra Spanyol memimpin dengan 1.877,18 poin, sementara timnas putri mereka juga berada di puncak dengan raihan 2.096,52 poin.
Bagaimana dengan Indonesia? Tim Garuda saat ini menempati posisi ke-122 dunia di sektor putra dengan koleksi 1.144,73 poin.
Di sektor putri, Indonesia mencatatkan posisi yang lebih baik dengan berada di peringkat ke-106 dunia lewat raihan 1.176,85 poin.
Hadirnya sistem real-time ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme suporter dalam memantau fluktuasi posisi tim nasional mereka secara langsung di setiap pertandingan. (Ant/Z-1)
Terlebih tim Merah Putih sangat membutuhkan poin setelah sebelumnya absen dari FIFA match day pada November 2025.
Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso merilis daftar 27 pemain Gli Azzurri untuk FIFA Match Day November mendatang.
FIFA Match Day terdekat setelah November akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026.
Selama di Jepang, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani sejumlah pertandingan uji coba melawan klub dan tim universitas ternama.
Kapten Libanon, Mohamad Haidar, menyampaikan permintaan maaf.
TIMNAS Indonesia menorehkan lonjakan signifikan di peringkat FIFA usai meraih kemenangan penting atas Tiongkok pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi tim Garuda naik enam tangga.
Hasil pertandingan Piala AFF 2024 turut berdampak terhadap posisi Indonesia.
Erick mengatakan kenaikan peringkat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan bagi sepak bola perempuan Indonesia dan membuktikan bahwa kerja keras PSSI.
