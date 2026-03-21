FIFA akan Gelar FIFA ASEAN Cup pada September-Oktober 2026

PETA kompetisi sepak bola di Asia Tenggara dipastikan semakin padat dan bergengsi. Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara resmi mengonfirmasi bahwa turnamen internasional baru, FIFA ASEAN Cup, akan segera digelar. Turnamen ini direncanakan berlangsung pada medio September hingga Oktober 2026.
Keputusan tersebut diketuk dalam rapat Dewan FIFA yang berlangsung di markas besar mereka di Zurich, Swiss, Kamis (19/3).
Melalui laman resmi, Jumat (20/3), FIFA menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi tindak lanjut setelah program ini pertama kali diluncurkan di Malaysia pada Oktober 2025, bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN.
Hadirnya FIFA ASEAN Cup menjadikan 2026 sebagai tahun yang sibuk bagi negara-negara di Asia Tenggara.
Setidaknya, akan ada dua kompetisi resmi yang tersaji di kawasan ini. Sebelum FIFA ASEAN Cup bergulir, para pecinta sepak bola akan lebih dulu disuguhi Kejuaraan ASEAN (AFF), yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli hingga 26 Agustus 2026.
Dalam Kejuaraan ASEAN tersebut, Timnas Indonesia dipastikan tergabung dalam Grup A. Skuad Garuda akan bersaing sengit dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak kualifikasi antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.
Hingga saat ini, FIFA memang belum merinci secara detail mengenai format maupun kerangka kompetisi FIFA ASEAN Cup. Namun, badan sepak bola dunia tersebut berkomitmen untuk merangkul otoritas regional guna mematangkan konsep turnamen.
FIFA berjanji akan melibatkan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) dalam proses perencanaan serta penyusunan metode kompetisi agar selaras dengan kalender internasional yang ada. (Ant/Z-1)
