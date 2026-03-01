Laporan Broker Elev8: Pentingnya Tiongkok bagi Ekonomi Asia Tenggara

Bagi ASEAN-5 yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Tailan, ekonomi Tiongkok lebih dari sekedar pasar eksternal, meainkan penentu fundamental stabilitas domestik.(Istimewa)

PADA 19 Januari 2026, Biro Statistik Nasional Tiongkok (NBS) melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu tumbuh sebesar 5% dari tahun ke tahun (yoy) dan melampaui angka $25 triliun. Skala besar ini menjadikan Beijing sebagai jangkar ekonomi yang tak terbantahkan untuk seluruh dunia, dan terutama bagi Asia Selatan dan Tenggara. Memang, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama ASEAN sejak 2009, kesehatan ekonomi Tiongkok secara langsung memengaruhi arah pertumbuhan regional, aliran investasi, dan stabilitas mata uang.

Bagi ASEAN-5 yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Tailan, ekonomi Tiongkok lebih dari sekedar pasar eksternal, meainkan penentu fundamental stabilitas domestik. Pada tahun 2025, perdagangan bilateral Tiongkok-ASEAN melampaui angka $1 triliun, ditandai dengan surplus rekor untuk Beijing.

Volume perdagangan individu menggarisbawahi saling ketergantungan ini:

• Vietnam: $296 miliar

• Malaysia: $192 miliar

• Indonesia: $168 miliar

• Thailand: $153 miliar

• Filipina: $72 miliar

Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama untuk masing-masing negara ini, biasanya menyumbang 15%–25% dari ekspor mereka dan 20–35% dari impor mereka. Meskipun hubungan ini asimetris, itu tetap menguntungkan kedua belah pihak dalam setiap kasus. Asia Tenggara mengekspor bahan baku dan barang setengah jadi ke Tiongkok, nikel dan minyak sawit Indonesia, komponen elektronik Malaysia, produk pertanian Thailand, pakaian Vietnam, dan sumber daya Filipina sambil mengimpor mesin berteknologi tinggi, elektronik, baja, dan barang konsumen.

Namun, ketergantungan timbal balik ini kini dihadapkan pada ujian besar, seiring dengan munculnya hambatan signifikan terhadap pertumbuhan Tiongkok untuk tahun 2026. Sementara pertumbuhan PDB Asia melampaui kinerja pada tahun 2025 karena lonjakan investasi yang dipimpin oleh teknologi, momentum melambat seiring permintaan eksternal mendingin. Pada tahun 2026, pertumbuhan PDB untuk Asia (tidak termasuk Tiongkok) diperkirakan meredup menjadi 3,4%.

Dua risiko utama mendominasi prospek 2026: krisis properti dan kelebihan kapasitas Tiongkok yang berkelanjutan serta hubungan perdagangan AS-Tiongkok yang tidak stabil.

Pasar properti dan kelebihan kapasitas industri

Sektor properti Tiongkok, yang pernah menjadi pilar pertumbuhan, saat ini menjadi penghambat yang signifikan. Setelah stabilisasi singkat, koreksi harga menjadi lebih curam pada pertengahan 2025.

Persediaan yang tinggi dan kekhawatiran gagal bayar yang muncul kembali terutama dengan pengembang seperti Vanke yang mencari perpanjangan obligasi telah menghancurkan kepercayaan konsumen, yang diterjemahkan ke dalam permintaan agregat yang lebih lemah dan berpotensi permintaan yang lebih lemah untuk barang impor, termasuk yang dari negara-negara ASEAN.

Selain itu, kelebihan kapasitas industri Tiongkok terus merugikan sektor manufaktur dan belanja modal Asia Tenggara.

Menurut ING, kelebihan kapasitas Tiongkok membebani manufaktur regional. Misalnya, di Indonesia, PHK industri dan ritel mencapai 42.000 di akhir 2025, peningkatan 32% dari tahun ke tahun yang kemungkinan terkait dengan tekanan kompetitif dari Tiongkok.

Demikian pula, harga mobil Tailan dan harga ponsel pintar Vietnam jatuh di bawah tekanan deflasi dari ekspor murah Tiongkok. Investasi non-teknologi tetap lesu di seluruh wilayah karena pertumbuhan volume perdagangan global diproyeksikan melambat tajam dari 2,4% pada tahun 2025 menjadi hanya 0,5% pada tahun 2026.

Hubungan perdagangan AS-Tiongkok

Gencatan senjata satu tahun antara AS dan Tiongkok mengurangi tarif efektif terhadap Tiongkok (masih sekitar 47% dibandingkan dengan tingkat pra-2025 dari ~21%) dan menghentikan beberapa pengendalian ekspor. Namun, kesepakatan itu tetap genting.

Kerusakan apapun dapat memicu hambatan non-tarif baru, terutama yang berkaitan dengan tanah jarang (Tiongkok mendominasi pemrosesan). Sektor semikonduktor, otomotif, dan elektronik Asia Tenggara yang bergantung pada komponen perantara Tiongkok akan menghadapi kekurangan dan lonjakan biaya.

Menariknya, kesenjangan tarif antara Tiongkok dan ASEAN semakin menyempit. Sementara banyak negara ASEAN mengamankan kesepakatan perdagangan mereka sendiri dengan AS, tarif mereka sebagian besar tetap tidak berubah dibandingkan dengan pengurangan negosiasi Tiongkok, berpotensi mengurangi insentif bagi perusahaan untuk mengalihkan perdagangan melalui negara ketiga seperti Vietnam atau Malaysia.

Kesimpulan

Dampak perlambatan Tiongkok sudah terlihat di awal 2026. Sementara pembiayaan agregat Tiongkok melampaui ekspektasi pada bulan Januari, pertumbuhan pinjaman baru tidak sesuai dengan konsensus, mencerminkan permintaan yang lemah.

Pasar properti Tiongkok, yang pernah menyumbang ~25% dari PDB, melihat harga sekunder turun lebih dari 20% dari puncaknya pada Oktober 2025. Penjualan ritel hanya tumbuh 3.7% untuk tahun itu, sedangkan output industri melampaui konsumsi. Target pertumbuhan 2026 Beijing kemungkinan ~4.5-5% (turun dari 5% pada tahun 2025) tetapi para analis memperkirakan sekitar 4.5–4.6%.

Rendahnya kepercayaan konsumen, tingginya rasio tabungan, dan dorongan deflasi akibat kelebihan kapasitas produksi akan menghambat pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara. Khususnya, kawasan Asia perlu mengantisipasi turunnya kebutuhan komoditas (terutama bagi Indonesia serta Malaysia), lesunya arus modal keluar (FDI) dari Tiongkok, hingga semakin ketatnya perang harga produk manufaktur asal negara tersebut.

Bahkan, jika permintaan eksternal semakin melemah, kelebihan kapasitas Tiongkok dapat memperburuk tekanan deflasi di seluruh wilayah, mendorong suku bunga kebijakan riil lebih tinggi dan mempersulit pelonggaran moneter. Mata uang seperti rupiah Indonesia dan peso Filipina yang sudah rentan secara struktural akan menghadapi tekanan depresiasi di tengah perbedaan suku bunga yang semakin sempit.



Pentingnya Tiongkok bagi perekonomian Asia Tenggara pada tahun 2026 tidak dapat dipungkiri. Hubungan ekonomi ini sudah terlalu erat terjalin untuk dicabut begitu saja. Hubungan ini menghasilkan sumber utama investasi langsung (FDI), transfer teknologi, dan akses pasar tetapi juga menjadikan kawasan tersebut rentan terhadap masalah properti Beijing, kelebihan kapasitas, dan ketegangan geopolitik.

Jika Tiongkok berhasil menstabilkan pasar propertinya dan merangsang konsumsi domestik, kawasan ini akan diuntungkan dari kebangkitan permintaan dan dinamika perdagangan yang stabil. Sebaliknya, penurunan yang lebih dalam akan menyebabkan kehancuran kekayaan rumah tangga di Tiongkok dan pesimisme yang mendalam di seluruh ASEAN.



Pada tahun 2026, para pembuat kebijakan di Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok, dan Hanoi harus berjalan di garis tipis: memanfaatkan modal dan rantai pasokan Tiongkok sambil mengurangi risiko penurunan dari naga yang melambat. Ketahanan wilayah ini ditentukan oleh kemampuannya memutar ketergantungan bersama menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil serta berkesinambungan. (Put/E-1)