Hasil Al-Hilal vs Al-Najma: Karim Benzema Brace, The Blue Waves Menang Telak

Al-Hilal berhasil mengamankan poin penuh setelah mengalahkan Al-Najma dengan skor telak 4-0 dalam laga pekan ke-25 Saudi Pro League 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, pada Jumat (6/3/2026) ini menjadi panggung bagi Karim Benzema yang mencetak dua gol.

Kronologi Pertandingan

Sejak peluit pertama dibunyikan, Al-Hilal langsung mengambil inisiatif serangan. Namun, kebuntuan baru pecah setelah insiden di menit ke-40. Pemain bertahan Al-Najma, Nasser Al-Haleel, diusir wasit setelah melakukan pelanggaran fatal terhadap Salem Al-Dawsari yang dikonfirmasi melalui VAR.

Memanfaatkan situasi unggul jumlah pemain, Karim Benzema membuka keunggulan di menit ke-43 lewat sundulan maut. Memasuki babak kedua, intensitas serangan tuan rumah tidak menurun. Malcom dan Sergej Milinkovic-Savic masing-masing menyumbang satu gol, sebelum Benzema melengkapi brace miliknya di menit ke-81.

Statistik Pertandingan Penguasaan Bola 68% - 32% Total Tembakan 19 - 4 Pencetak Gol Benzema (43', 81'), Malcom (62'), Milinkovic-Savic (75')

Susunan Pemain Utama

Al-Hilal: Bounou; Al-Harbi, Lajami, Koulibaly, Theo Hernández; Milinkovic-Savic, Al-Hawsawi, Kanno; Malcom, Benzema, Al-Dawsari.

Al-Najma: Victor Braga; Al-Haleel, Al Fatil, Samir Caetano, Al Hawsawi, Majed Dawran; Boutobba, Nabil Dunga, Tijanic, Lázaro; Felippe Cardoso.

Kemenangan ini memperkokoh posisi Al-Hilal di peringkat ketiga klasemen dengan 61 poin, sementara Al-Najma makin terbenam di dasar klasemen zona degradasi.