Hasil Al-Hilal vs Al-Najma: Karim Benzema Brace, The Blue Waves Menang Telak

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Al-Hilal berhasil mengamankan poin penuh setelah mengalahkan Al-Najma dengan skor telak 4-0 dalam laga pekan ke-25 Saudi Pro League 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, pada Jumat (6/3/2026) ini menjadi panggung bagi Karim Benzema yang mencetak dua gol.
Sejak peluit pertama dibunyikan, Al-Hilal langsung mengambil inisiatif serangan. Namun, kebuntuan baru pecah setelah insiden di menit ke-40. Pemain bertahan Al-Najma, Nasser Al-Haleel, diusir wasit setelah melakukan pelanggaran fatal terhadap Salem Al-Dawsari yang dikonfirmasi melalui VAR.
Memanfaatkan situasi unggul jumlah pemain, Karim Benzema membuka keunggulan di menit ke-43 lewat sundulan maut. Memasuki babak kedua, intensitas serangan tuan rumah tidak menurun. Malcom dan Sergej Milinkovic-Savic masing-masing menyumbang satu gol, sebelum Benzema melengkapi brace miliknya di menit ke-81.
|Penguasaan Bola
|68% - 32%
|Total Tembakan
|19 - 4
|Pencetak Gol
|Benzema (43', 81'), Malcom (62'), Milinkovic-Savic (75')
Al-Hilal: Bounou; Al-Harbi, Lajami, Koulibaly, Theo Hernández; Milinkovic-Savic, Al-Hawsawi, Kanno; Malcom, Benzema, Al-Dawsari.
Al-Najma: Victor Braga; Al-Haleel, Al Fatil, Samir Caetano, Al Hawsawi, Majed Dawran; Boutobba, Nabil Dunga, Tijanic, Lázaro; Felippe Cardoso.
Kemenangan ini memperkokoh posisi Al-Hilal di peringkat ketiga klasemen dengan 61 poin, sementara Al-Najma makin terbenam di dasar klasemen zona degradasi.
Damac FC berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Al Riyadh dalam lanjutan Liga Pro Saudi 2025/2026 di Stadion Prince Sultan bin Abdulaziz.
Al Nassr sukses melakukan comeback dramatis 3-1 atas Al Feiha meski Cristiano Ronaldo gagal penalti. Simak rapor pertandingan selengkapnya.
Ittihad FC menang 1-0 atas Al Khaleej di pekan ke-24 Liga Pro Saudi 2026 berkat gol Houssem Aouar. Cek statistik dan susunan pemain di sini.
Al Hilal menang dramatis 5-3 atas Al Shabab di pekan ke-24 Liga Pro Saudi 2026. Simak statistik, pencetak gol, dan susunan pemain selengkapnya di sini.
Update klasemen Saudi Pro League per Februari 2026. Al Nassr memimpin persaingan ketat dengan Al Ahli dan Al Hilal. Cek daftar top skor dan statistik terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved