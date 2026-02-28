Hasil Al Shabab vs Al Hilal: Skor 3-5, Derby Riyadh Banjir

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PERTANDINGAN sengit tersaji dalam lanjutan Liga Pro Saudi 2025/2026 pekan ke-24 yang mempertemukan dua tim besar asal Riyadh, Al Shabab dan Al Hilal. Dalam laga yang berlangsung di SHG Arena, Jumat (27/2/2026), Al Hilal berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 5-3.

Duel bertajuk Derby Riyadh ini langsung berjalan panas sejak peluit pertama dibunyikan. Al Shabab yang bertindak sebagai tuan rumah sempat memimpin lebih dulu melalui Josh Brownhill pada menit ke-13. Namun, Al Hilal merespons dengan cepat lewat aksi Mohamed Kanno enam menit berselang.

Jalannya Pertandingan

Laga babak pertama ditutup dengan keunggulan tipis Al Hilal 3-2 setelah Kalidou Koulibaly mencetak gol di masa injury time. Sebelumnya, Al Shabab sempat mendapat "hadiah" gol bunuh diri dari Ali Al Bulayhi pada menit ke-31 yang membuat skor sempat imbang.

Memasuki babak kedua, Al Hilal langsung tancap gas. Gol dari S. Mandash (48') dan Marcos Leonardo (52') memperlebar jarak menjadi 5-2. Al Shabab sempat memperkecil ketertinggalan melalui Yacine Adli pada menit ke-75, namun skor 5-3 bertahan hingga laga usai.

Statistik Pertandingan Al Shabab vs Al Hilal

Kategori Al Shabab Al Hilal Skor Akhir 3 5 Penguasaan Bola 48% 52% Total Tembakan 6 13 Tembakan Tepat Sasaran 4 7

Dengan hasil ini, Al Hilal semakin kokoh di papan atas klasemen Liga Pro Saudi dan mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka musim ini. Sementara itu, Al Shabab masih tertahan di papan tengah dan harus bekerja keras untuk memperbaiki lini pertahanan mereka yang kebobolan lima gol dalam satu laga.