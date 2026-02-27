Hasil Al Riyadh vs Al-Ahli Saudi, Skor Saudi Pro League 2026, Klasemen Liga Arab Saudi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Al-Ahli Saudi sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Al Riyadh dalam lanjutan pekan ke-24 Liga Pro Saudi 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh, pada Kamis (26/2/2026) waktu setempat, mempertegas perbedaan kasta antara kedua tim di papan klasemen.
Tim tamu yang diasuh Matthias Jaissle tampil dominan sejak menit awal. Dengan mengandalkan kreativitas Riyad Mahrez dan ketajaman Ivan Toney di lini depan, Al-Ahli terus menekan pertahanan rapat yang digalang oleh Milan Borjan dkk. Sebaliknya, Al Riyadh asuhan Mauricio Dulac lebih banyak mengandalkan serangan balik melalui kecepatan Teddy Okou.
Hasil ini membuat Al-Ahli tetap bersaing ketat di posisi dua besar klasemen sementara, memberikan tekanan kepada Al Nassr dan Al Hilal. Sementara itu, Al Riyadh masih tertahan di peringkat ke-15, hanya selisih tipis dari zona degradasi.
|Statistik
|Al Riyadh
|Al-Ahli Saudi
|Penguasaan Bola
|38%
|62%
|Total Tembakan
|7
|15
|Tembakan Tepat Sasaran
|2
|8
|Kartu Kuning
|2
|1
Al Riyadh (5-4-1):
Milan Borjan (GK); Marzouq Tambakti, Mohammed Alkhaibari, Sergio González, Osama Al Boardi, Abdulelah Al Khaibari; Teddy Okou, Victor Lekhal, Ahmed Al Siyahi, Tozé; Leandro Antunes.
Al-Ahli Saudi (4-2-3-1):
Edouard Mendy (GK); Ali Majrashi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Abdullah Ammar; Franck Kessié, Enzo Millot; Riyad Mahrez, Gabri Veiga, Firas Al-Buraikan; Ivan Toney.
Apakah Al-Ahli mampu mengejar takhta juara Liga Pro Saudi musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar!
Update klasemen Saudi Pro League 2025/2026 usai Al-Nassr menang 3-0 atas Al Kholood. Pasukan Al-Alami pangkas jarak dengan Al-Hilal menjadi 3 poin.
Al-Nassr menang telak 3-0 atas Al Kholood di King Abdullah Sport City. Cristiano Ronaldo cetak gol ke-17 musim ini, Joao Felix sumbang dua assist krusial.
Al-Nassr sukses menaklukkan Al Kholood 3-0 dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2026. Cristiano Ronaldo, Mohamed Simakan, dan Kingsley Coman cetak gol di Buraidah.
Cek klasemen Liga Arab Saudi (Saudi Pro League) musim 2025/2026 terbaru hari ini. Al-Hilal masih di puncak meski imbang, Al-Nassr pangkas jarak poin.
Simak hasil lengkap Al Riyadh vs Al-Hilal di Saudi Pro League 2026. Skor imbang 1-1, gol Marcos Leonardo dibalas Ibrahim Bayesh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved