Hasil Al Riyadh vs Al-Ahli Saudi, Skor Saudi Pro League 2026, Klasemen Liga Arab Saudi

Al-Ahli Saudi sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Al Riyadh dalam lanjutan pekan ke-24 Liga Pro Saudi 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh, pada Kamis (26/2/2026) waktu setempat, mempertegas perbedaan kasta antara kedua tim di papan klasemen.

Tim tamu yang diasuh Matthias Jaissle tampil dominan sejak menit awal. Dengan mengandalkan kreativitas Riyad Mahrez dan ketajaman Ivan Toney di lini depan, Al-Ahli terus menekan pertahanan rapat yang digalang oleh Milan Borjan dkk. Sebaliknya, Al Riyadh asuhan Mauricio Dulac lebih banyak mengandalkan serangan balik melalui kecepatan Teddy Okou.

Hasil ini membuat Al-Ahli tetap bersaing ketat di posisi dua besar klasemen sementara, memberikan tekanan kepada Al Nassr dan Al Hilal. Sementara itu, Al Riyadh masih tertahan di peringkat ke-15, hanya selisih tipis dari zona degradasi.

Lokasi Pertandingan

Stadion: Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)

Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) Kapasitas: 44.500 Penonton

Statistik Kunci Pertandingan

Statistik Al Riyadh Al-Ahli Saudi Penguasaan Bola 38% 62% Total Tembakan 7 15 Tembakan Tepat Sasaran 2 8 Kartu Kuning 2 1

Susunan Pemain (Lineups)

Al Riyadh (5-4-1):

Milan Borjan (GK); Marzouq Tambakti, Mohammed Alkhaibari, Sergio González, Osama Al Boardi, Abdulelah Al Khaibari; Teddy Okou, Victor Lekhal, Ahmed Al Siyahi, Tozé; Leandro Antunes.

Al-Ahli Saudi (4-2-3-1):

Edouard Mendy (GK); Ali Majrashi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Abdullah Ammar; Franck Kessié, Enzo Millot; Riyad Mahrez, Gabri Veiga, Firas Al-Buraikan; Ivan Toney.

Timeline & Momen Penting

Menit 15: Al-Ahli mulai mendominasi lini tengah melalui kolaborasi Kessié dan Millot.

Al-Ahli mulai mendominasi lini tengah melalui kolaborasi Kessié dan Millot. Menit 42: Peluang emas Ivan Toney berhasil ditepis secara gemilang oleh Milan Borjan.

Peluang emas Ivan Toney berhasil ditepis secara gemilang oleh Milan Borjan. Menit 65: Pergantian taktis dilakukan Al Riyadh untuk memperkuat lini pertahanan.

Pergantian taktis dilakukan Al Riyadh untuk memperkuat lini pertahanan. Menit 80: Tekanan bertubi-tubi Al-Ahli memaksa barisan belakang Al Riyadh bekerja ekstra keras.

