Hasil Ittihad FC vs Al Khaleej: Skor 1-0, Gol Aouar Amankan Tiga Poin

ITTIHAD FC sukses meraih poin penuh saat menjamu Al Khaleej dalam lanjutan Liga Pro Saudi 2025/2026 pekan ke-24. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion King Abdullah Sports City, Jumat (27/2/2026), skuad asuhan Laurent Blanc menang dengan skor tipis 1-0.
Pertandingan berlangsung cukup ketat sejak menit awal. Ittihad FC yang mengandalkan kreativitas Houssem Aouar di lini tengah terus menggempur pertahanan Al Khaleej yang tampil sangat disiplin. Namun, rapatnya barisan belakang tim tamu membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.
Kebuntuan akhirnya pecah pada babak kedua, tepatnya di menit ke-62. Berawal dari penetrasi Muhannad Al-Shanqeeti di sisi kanan, ia melepaskan umpan tarik yang diselesaikan dengan sempurna oleh Houssem Aouar melalui tendangan mendatar yang gagal dihalau kiper Anthony Morris.
Tersengat oleh gol tersebut, Al Khaleej mencoba keluar menyerang melalui aksi Fabio Martins dan Giorgos Masouras. Namun, solidnya duet Danilo Pereira dan Jan-Carlo Simic di jantung pertahanan Ittihad FC memastikan gawang Predrag Rajkovic tetap perawan hingga peluit panjang dibunyikan.
|Detail Statistik
|Ittihad FC
|Al Khaleej
|Penguasaan Bola
|58%
|42%
|Total Tembakan
|14
|5
|Tembakan ke Gawang
|6
|2
|Pelanggaran
|12
|15
Dengan tambahan tiga poin ini, Ittihad FC terus berupaya merangkak naik ke posisi empat besar klasemen sementara. Di sisi lain, Al Khaleej harus tertahan di papan tengah dan bersiap mengevaluasi lini serang mereka untuk laga berikutnya.
