Hasil Damac FC vs Al Riyadh Liga Pro Saudi 2026, Skor Akhir, Jalannya Pertandingan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DAMAC FC berhasil mengamankan kemenangan krusial dalam lanjutan Liga Pro Saudi 2025/2026 pekan ke-25. Menjamu Al Riyadh di Stadion Prince Sultan bin Abdulaziz, Kamis (5/3/2026), tuan rumah menang telak dengan skor 3-0.
Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Damac FC yang tengah berjuang memperbaiki posisi di klasemen. Tiga gol kemenangan tim berjuluk Khamis Mushait tersebut masing-masing dicetak oleh Jonathan Okita, Valentin Vada, dan Sanousi Al-Hawsawi.
Sejak peluit kick-off dibunyikan, Damac FC langsung mengambil inisiatif serangan. Gol pembuka tercipta pada menit ke-35 lewat aksi Jonathan Okita. Memanfaatkan umpan akurat dari Jamal Harkass, Okita berhasil menaklukkan kiper Al Riyadh, Milan Borjan.
Memasuki babak kedua, intensitas serangan tuan rumah tidak menurun. Pada menit ke-53, Valentin Vada menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah mengonversi assist dari Mohammad Alsalkhadi. Al Riyadh yang mencoba keluar dari tekanan justru kembali kebobolan pada menit ke-60 melalui gol Sanousi Al-Hawsawi yang memanfaatkan umpan Abdulrahman Al Obaid.
|Pencetak Gol
|J. Okita (35'), V. Vada (53'), S. Al-Hawsawi (60')
|Penguasaan Bola
|50% - 50%
|Stadion
|Prince Sultan bin Abdulaziz, Abha
Damac FC (4-2-3-1): Kewin; Abdelkader Bedrane, Jamal Harkass, Dhari Al-Anazi, Sanousi Al-Hawsawi; Riyadh Sharahili, Valentin Vada; Mohammad Alsalkhadi, Jonathan Okita, Yakou Meite; David Kaiki.
Al Riyadh (4-3-3): Milan Borjan; Yoann Barbet, Mohammed Al-Khaibari, Osama Al Boardi, Sergio Gonzalez; Toze, Muhammad Sahlouli, Ibrahim Bayesh; Teddy Okou, Mamadou Sylla, Talal Haji.
Dengan hasil ini, Damac FC berhasil menambah tiga poin penting untuk menjauh dari kejaran tim di zona degradasi, sementara Al Riyadh harus pulang dengan tangan hampa dan mengevaluasi lini pertahanan mereka yang tampil rapuh dalam laga ini.
Al Nassr sukses melakukan comeback dramatis 3-1 atas Al Feiha meski Cristiano Ronaldo gagal penalti. Simak rapor pertandingan selengkapnya.
Ittihad FC menang 1-0 atas Al Khaleej di pekan ke-24 Liga Pro Saudi 2026 berkat gol Houssem Aouar. Cek statistik dan susunan pemain di sini.
Update klasemen Saudi Pro League per Februari 2026. Al Nassr memimpin persaingan ketat dengan Al Ahli dan Al Hilal. Cek daftar top skor dan statistik terbaru.
Update klasemen Saudi Pro League 2025/2026 usai Al-Nassr menang 3-0 atas Al Kholood. Pasukan Al-Alami pangkas jarak dengan Al-Hilal menjadi 3 poin.
Al-Nassr menang telak 3-0 atas Al Kholood di King Abdullah Sport City. Cristiano Ronaldo cetak gol ke-17 musim ini, Joao Felix sumbang dua assist krusial.
Al-Hilal sukses menaklukkan Al-Najma dengan skor 4-0 di Kingdom Arena. Karim Benzema cetak dua gol, Al-Najma main dengan 10 orang sejak babak pertama.
Al Nassr sukses melakukan comeback dramatis 3-1 atas Al Feiha meski Cristiano Ronaldo gagal penalti. Simak rapor pertandingan selengkapnya.
Ittihad FC menang 1-0 atas Al Khaleej di pekan ke-24 Liga Pro Saudi 2026 berkat gol Houssem Aouar. Cek statistik dan susunan pemain di sini.
Al Hilal menang dramatis 5-3 atas Al Shabab di pekan ke-24 Liga Pro Saudi 2026. Simak statistik, pencetak gol, dan susunan pemain selengkapnya di sini.
Update klasemen Saudi Pro League per Februari 2026. Al Nassr memimpin persaingan ketat dengan Al Ahli dan Al Hilal. Cek daftar top skor dan statistik terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved