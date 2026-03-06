Hasil Damac FC vs Al Riyadh Liga Pro Saudi 2026, Skor Akhir, Jalannya Pertandingan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DAMAC FC berhasil mengamankan kemenangan krusial dalam lanjutan Liga Pro Saudi 2025/2026 pekan ke-25. Menjamu Al Riyadh di Stadion Prince Sultan bin Abdulaziz, Kamis (5/3/2026), tuan rumah menang telak dengan skor 3-0.

Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Damac FC yang tengah berjuang memperbaiki posisi di klasemen. Tiga gol kemenangan tim berjuluk Khamis Mushait tersebut masing-masing dicetak oleh Jonathan Okita, Valentin Vada, dan Sanousi Al-Hawsawi.

Laporan Pertandingan Damac FC vs Al Riyadh

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Damac FC langsung mengambil inisiatif serangan. Gol pembuka tercipta pada menit ke-35 lewat aksi Jonathan Okita. Memanfaatkan umpan akurat dari Jamal Harkass, Okita berhasil menaklukkan kiper Al Riyadh, Milan Borjan.

Memasuki babak kedua, intensitas serangan tuan rumah tidak menurun. Pada menit ke-53, Valentin Vada menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah mengonversi assist dari Mohammad Alsalkhadi. Al Riyadh yang mencoba keluar dari tekanan justru kembali kebobolan pada menit ke-60 melalui gol Sanousi Al-Hawsawi yang memanfaatkan umpan Abdulrahman Al Obaid.

Statistik Pertandingan Pencetak Gol J. Okita (35'), V. Vada (53'), S. Al-Hawsawi (60') Penguasaan Bola 50% - 50% Stadion Prince Sultan bin Abdulaziz, Abha

Susunan Pemain

Damac FC (4-2-3-1): Kewin; Abdelkader Bedrane, Jamal Harkass, Dhari Al-Anazi, Sanousi Al-Hawsawi; Riyadh Sharahili, Valentin Vada; Mohammad Alsalkhadi, Jonathan Okita, Yakou Meite; David Kaiki.

Al Riyadh (4-3-3): Milan Borjan; Yoann Barbet, Mohammed Al-Khaibari, Osama Al Boardi, Sergio Gonzalez; Toze, Muhammad Sahlouli, Ibrahim Bayesh; Teddy Okou, Mamadou Sylla, Talal Haji.

Dengan hasil ini, Damac FC berhasil menambah tiga poin penting untuk menjauh dari kejaran tim di zona degradasi, sementara Al Riyadh harus pulang dengan tangan hampa dan mengevaluasi lini pertahanan mereka yang tampil rapuh dalam laga ini.