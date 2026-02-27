HNK Rijeka Melaju ke 16 Besar UECL Usai Tekuk Omonia Nicosia 3-1

HNK Rijeka mencetak sejarah baru di UEFA Conference League setelah menumbangkan Omonia Nicosia. Simak ulasan kemenangan agregat 4-1 yang membawa mereka ke 16 besar.(HNK Rijeka)

KLUB asal Kroasia, HNK Rijeka, memastikan tempat di babak 16 besar Liga Konferensi UEFA( UECL) setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Omonia Nicosia di Stadion HNK Rijeka. Kemenangan ini membawa Rijeka unggul dengan agregat total 4-1 dan menandai pencapaian terbaik mereka di kompetisi Eropa dalam kurun waktu 46 tahun terakhir.

Laga dimulai dengan tekanan tinggi dari tim tamu. Omonia Nicosia yang datang dengan ambisi mengejar ketertinggalan 0-1 di leg pertama, langsung tampil agresif. Ewandro hampir membawa Omonia unggul cepat, namun sepakannya melebar tipis di sisi gawang.

Kejutan Awal Omonia

Kebuntuan pecah pada menit ke-15 akibat kelalaian lini belakang Rijeka. Ryan Mmaee memanfaatkan hilangnya konsentrasi bek tuan rumah untuk mengirimkan umpan matang kepada Muamer Tankovic. Dengan tenang, Tankovic menaklukkan kiper Martin Zlomislic, mengubah skor menjadi 1-0 sekaligus menyamakan agregat menjadi 1-1.

Baca juga : Preview Rijeka vs Omonia Nicosia: Ambisi Tuan Rumah Segel Tiket 16 Besar

Meski Rijeka mendominasi penguasaan bola sepanjang babak pertama, mereka tampak tumpul dan kesulitan menciptakan peluang berarti. Sebaliknya, Omonia tampil lebih mengancam melalui skema serangan balik yang cepat.

Kebangkitan Rijeka di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Rijeka menunjukkan mentalitas yang berbeda. Mereka langsung mencetak gol penyeimbang melalui peluang pertama sejak jeda. Sepakan Toni Fruk dari tepi kotak penalti sempat ditepis kiper Francis Uzoho ke tiang gawang, namun bola tetap bergulir melewati garis gawang.

Laga kemudian berjalan terbuka dengan jual beli serangan. Kiper Rijeka, Zlomislic, melakukan penyelamatan krusial pada menit ke-60 saat mementahkan peluang jarak dekat Semedo. Momentum kemenangan akhirnya berpihak pada tuan rumah di menit ke-67. Berawal dari tembakan Daniel Adu Adjei yang ditepis Uzoho, bola liar jatuh ke arah Toni Fruk yang langsung menyambarnya untuk mencetak gol keduanya malam itu.

Baca juga : Omonia Nicosia vs Rijeka: HNK Rijeka Permalukan Omonia Nicosia 1-0 Lewat Gol Dramatis

Rijeka memastikan langkah mereka tidak terkejar ketika Daniel Adu Adjei mencetak gol indah lewat sepakan lob yang melewati kepala Uzoho. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Capaian Bersejarah

Kesuksesan ini merupakan performa terbaik Rijeka di kompetisi UEFA sejak mereka mencapai perempat final Piala Winners pada musim 1979/80. Di babak 16 besar, Rijeka akan menghadapi tantangan dari salah satu pemenang antara Raków Czestochowa atau RC Strasbourg.

Bagi Omonia Nicosia, hasil ini memaksa mereka tersingkir di fase yang sama untuk dua tahun berturut-turut, sekaligus menandai kekalahan ketiga mereka secara beruntun di semua kompetisi. (Flash Score/Z-2)